In che modo il settore dei semiconduttori sta sfruttando il calcolo ad alte prestazioni per promuovere l'innovazione

I semiconduttori sono la forza segreta che sta alla base di diversi settori, dall'assistenza sanitaria all'industria manifatturiera, fino ai servizi finanziari. Solo negli ultimi anni, abbiamo visto quanto possano essere essenziali i semiconduttori e perché le aziende devono sviluppare rapidamente questa tecnologia per massimizzare la produttività. Mentre i produttori di semiconduttori si sforzano di stare al passo con le aspettative dei clienti, gli strumenti di automazione della progettazione elettronica (EDA) sono le chiavi per sbloccare la soluzione.

Tuttavia, per promuovere davvero l'innovazione su larga scala, i leader dell'EDA hanno bisogno di Power® . Con l'aumentare della necessità di gestire workload ad alta intensità di calcolo con alti livelli di resilienza e prestazioni, ora è il momento di passare al cloud per il calcolo ad alte prestazioni (HPC).

Sfruttando soluzioni come IBM Cloud® HPC, le Organizzazioni possono gestire in modo più efficace i workload mitigando al contempo il rischio di tempo di inattività. Nei prossimi anni, prevediamo che avere livelli elevati di potenza di calcolo diventi ancora più cruciale man mano che sempre più Organizzazioni si rivolgeranno all'intelligenza artificiale (AI) e ai Modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per migliorare la produttività in tutto lo spazio EDA. È qui che le soluzioni HPC di hybrid cloud possono essere particolarmente utili.