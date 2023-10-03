In che modo il settore dei semiconduttori sta sfruttando il calcolo ad alte prestazioni per promuovere l'innovazione

I semiconduttori sono la forza segreta che sta alla base di diversi settori, dall'assistenza sanitaria all'industria manifatturiera, fino ai servizi finanziari. Solo negli ultimi anni, abbiamo visto quanto possano essere essenziali i semiconduttori e perché le aziende devono sviluppare rapidamente questa tecnologia per massimizzare la produttività. Mentre i produttori di semiconduttori si sforzano di stare al passo con le aspettative dei clienti, gli strumenti di automazione della progettazione elettronica (EDA) sono le chiavi per sbloccare la soluzione.
Tuttavia, per promuovere davvero l'innovazione su larga scala, i leader dell'EDA hanno bisogno di Power® . Con l'aumentare della necessità di gestire workload ad alta intensità di calcolo con alti livelli di resilienza e prestazioni, ora è il momento di passare al cloud per il calcolo ad alte prestazioni (HPC).
Sfruttando soluzioni come IBM Cloud® HPC, le Organizzazioni possono gestire in modo più efficace i workload mitigando al contempo il rischio di tempo di inattività. Nei prossimi anni, prevediamo che avere livelli elevati di potenza di calcolo diventi ancora più cruciale man mano che sempre più Organizzazioni si rivolgeranno all'intelligenza artificiale (AI) e ai Modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per migliorare la produttività in tutto lo spazio EDA. È qui che le soluzioni HPC di hybrid cloud possono essere particolarmente utili.
Cadence è leader mondiale nel settore EDA. Con oltre 30 anni di esperienza nel software computazionale, Cadence continua ad aiutare le aziende a progettare prodotti elettronici innovativi che guidano la tecnologia emergente di oggi, tra cui chip, schede e sistemi per applicazioni di mercato dinamiche come l'hyperscale computing, le comunicazioni 5G, l'automotive, la telefonia mobile, l'aerospaziale, i beni di consumo, l'industria e la sanità. Con oltre 10.000 ingegneri e milioni di lavori implementati ogni mese, Cadence richiede una quantità significativa di risorse di calcolo. Insieme alla crescente domanda di più chip e all'integrazione dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico da parte dell'azienda nei suoi processi EDA, il loro fabbisogno di potenza di calcolo è ai massimi storici. Le Organizzazioni del settore EDA come Cadence necessitano di soluzioni che consentano ai workload di passare senza problemi dall'on-premise al cloud, consentendo anche la differenziazione da progetto a progetto. Un approccio improntato sull'hybrid cloud offre l'agilità, la flessibilità e la sicurezza necessarie per soddisfare queste esigenze.
Cadence ha iniziato il suo viaggio nel cloud pubblico nel 2016 e ora opera con un approccio multicloud ibrido, che include IBM. Con IBM Cloud® HPC per gestire in modo flessibile i tuoi workload ad alta intensità di calcolo on-premise e nel cloud con alti livelli di resilienza e prestazioni, l'azienda può sviluppare il software di progettazione di chip e sistemi più velocemente e su larga scala.
Poiché Cadence continua a promuovere l'innovazione del software computazionale, le operazioni continue sono critiche per ottimizzare le operazioni tra i team dell'unità di business che sono responsabili della fornitura rapida di software di progettazione di chip e sistemi ai clienti. Con la potenza combinata di IBM Cloud come parte del suo ambiente multicloud e IBM LSF® come scheduler del carico di lavoro, Cadence è stata in grado di ottenere un elevato utilizzo dell'elaborazione, ottimizzare il budget cloud e semplificare i carichi di lavoro computazionali. Cadence ha anche riferito di essere in grado di eseguire più regressioni e, di conseguenza, può supportare un time to value più prevedibile e rapido. Poiché aziende come Cadence mirano a stare al passo con le tendenze del mercato, IBM Cloud HPC aiuta a superare sfide su larga scala e ad alta intensità di calcolo e ad accelerare i tempi di acquisizione delle informazioni, il che alla fine avvantaggia l'abilitazione del lavoro strategico di R & D.
Mentre le aziende cercano di risolvere le sfide più complesse, IBM Continua a fornire ai clienti una soluzione integrata tra i componenti critici di elaborazione, rete, storage e sicurezza, il tutto con l'obiettivo di aiutarli a soddisfare le esigenze normative e di efficienza. IBM Cloud HPC include anche sicurezza e controlli integrati nella piattaforma per aiutare i clienti di tutti i settori a utilizzare l'HPC come servizio gestito, aiutandoli ad affrontare i rischi di terze e quarte parti.
Con la combinazione della nostra suite di strumenti per la gestione del workload e la pianificazione, tra cui IBM LSF e IBM Symphony® insieme a IBM Cloud HPC in un ambiente cloud ibrido, miriamo ad aiutare i nostri clienti a utilizzare al meglio l'automazione che aiuta a ottimizzare i lavori HPC. Ciò consente loro di ottenere un time to value più rapido, migliorare le prestazioni e ridurre al minimo i costi: tutte le funzionalità critiche per i settori che si muovono a un ritmo rapido, come quello dei semiconduttori.
Inoltre, la soluzione di IBM Storage Scale integra ulteriormente IBM Cloud HPC, offrendo un'unica soluzione integrata a livello globale progettata per aiutare gli utenti a gestire e spostare i dati in ambienti ibridi, in modo conveniente, per implementare workload HPC in tempo reale.
