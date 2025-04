La democratizzazione dello sviluppo dell'AI si riferisce all'inclusione di più persone nella creazione di soluzioni di AI. Ma esattamente chi sono queste persone dipende dall'interpretazione del concetto. Spesso si tratta di fornire a sviluppatori, ricercatori e data scientist risorse informatiche e strumenti tecnici gratuiti o a basso costo già accessibili a chi lavora nelle grandi aziende tecnologiche.

Tuttavia, in altri casi, la democratizzazione dello sviluppo comporta l'inclusione di utenti non tecnici nelle soluzioni di AI e nello sviluppo di modelli. Significa guardare oltre i circoli ristretti di esperti, verso quelle persone che non possiedono necessariamente una conoscenza approfondita degli algoritmi di AI, dei set di dati e dell'informatica.

Questo obiettivo può essere raggiunto fornendo strumenti che aiutino gli utenti privi di competenze tecniche a creare e adattare applicazioni basate sull'AI. Questo concetto presenta alcune somiglianze con la democratizzazione dei dati all'interno delle aziende: il processo di creazione di sistemi e adozione di strumenti che consentono a qualsiasi dipendente, indipendentemente dal suo background tecnico, di integrare la data science nei propri processi decisionali.

In entrambi i casi, la democratizzazione dello sviluppo dell'AI è considerata un passo in avanti per il futuro dell'innovazione dell'AI. Tale innovazione potrebbe ottimizzare i modelli AI per servire in modo più efficace una gamma più ampia di stakeholder e utenti rispetto a quanto non faccia attualmente. Ad esempio, le aziende più piccole che in precedenza non potevano permettersi di creare applicazioni AI su misura, potrebbero trovare tali sforzi più fattibili grazie a strumenti e servizi più accessibili.

Nel frattempo, anche i consumatori appartenenti a gruppi sottorappresentati potrebbero trarne beneficio, perché uno sviluppo democratizzato potrebbe aiutare a prevenire le distorsioni dell'AI, ovvero quando i pregiudizi della società vengono inavvertitamente incorporati nella progettazione algoritmica, nei dati di addestramento dell'AI e in altri aspetti del suo sviluppo. I pregiudizi in materia di AI possono generare risultati che non aiutano o sono persino dannosi per le persone appartenenti a gruppi sottorappresentati, ostacolando le loro opportunità di partecipare all'economia e alla società.

Parte del problema dei pregiudizi deriva dal fatto che, come notano i ricercatori del Centre for the Governance of AI, le aziende leader nel settore dell'AI impiegano in genere "un gruppo demografico ristretto" di sviluppatori. I ricercatori hanno concluso che l'inclusione di un maggior numero di persone nello sviluppo dell'AI potrebbe portare ad applicazioni che servono interessi più diversificati.9

Per ora, la maggior parte dello sviluppo e dell'innovazione dell'AI rimane concentrata in alcuni paesi e nel settore a scopo di lucro. Secondo uno studio del 2024, gli sviluppatori negli Stati Uniti hanno prodotto 5 volte più foundation model di AI in un solo anno rispetto alla Cina, nazione del secondo livello di sviluppo più alto. Nel frattempo, gli sviluppatori del settore tecnologico hanno creato un numero di modelli quasi 4 volte superiore a quelli provenienti dal mondo accademico.10