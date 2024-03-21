Cos'è un data center hyperscale?

I data center vengono utilizzati fin dagli anni '40, quando un singolo, mastodontico computer riempiva interi reparti. Man mano che i computer sono diventati più efficienti in termini di dimensioni nel corso degli anni, anche lo spazio fisico on-premise loro assegnato si è evoluto. Successivamente, negli anni '90, si è assistito alla prima esplosione dei microcomputer, che hanno ridotto radicalmente le dimensioni necessarie per le operazioni IT. Poco tempo dopo, le "sale server" sono diventate i "data center".

Per quanto riguarda i progressi più importanti, quello che è considerato il primo data center hyperscale è stato lanciato nel 2006 da Google a The Dalles, OR (vicino a Portland). Questa struttura hyperscale occupa attualmente uno spazio di 120.000 metri quadrati e impiega uno staff di circa 200 operatori di data center. Abbiamo utilizzato il termine "attualmente" perché Google prevede di ampliare questo "campus energetico" con un progetto di espansione da 600 milioni di dollari che aggiungerà un quinto edificio di 27.000 metri quadrati. A dimostrazione del suo ulteriore impegno nei confronti di questa tecnologia, Google ora gestisce 14 strutture di data center negli Stati Uniti, oltre a 6 in Europa, 3 in Asia e 1 in Cile.

Al momento, le strutture hyperscale più grandi del mondo (link esterno a ibm.com) si trovano nella regione cinese della Mongolia Interna. È qui che China Telecom gestisce un data center hyperscale di circa 1 milione di metri quadrati. In altre parole, il data center più grande ha le dimensioni di 165 campi da football americano regolamentari, tutti uniti in uno spazio largo come 11 e lungo come 15 campi da football. Non sorprende che questo enorme data center hyperscale (la cui costruzione è costata 3 miliardi di dollari) sia dotato di tutto ciò di cui ha bisogno dal punto di vista funzionale e vanti persino strutture residenziali per gli operatori di data center hyperscale che vi lavorano.