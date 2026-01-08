Qu’est-ce que le stockage IA ?

Les entreprises modernisent leurs infrastructures de stockage de données pour exploiter le potentiel métier de l’IA, du ML et de l’analytique avancée. Elles sont toutefois confrontées à des données et des workloads réparties sur plusieurs régions, à l’allongement des temps nécessaires à l’entraînement et à l’inférence des modèles d’IA, ainsi qu’au coût et à la rareté de ressources à la demande comme les processeurs graphiques (GPU).

Selon une étude de l’IBM Institute for Business Value (IBV), 62 % des dirigeants s’attendent à utiliser l’IA dans l’ensemble de leur organisation d’ici trois ans. Cependant, seuls 8 % déclarent que leur infrastructure informatique répond à l’ensemble de leurs besoins en IA.

En se projetant vers l’avenir, seuls 42 % des personnes sondées estiment que cette infrastructure pourra gérer les volumes de données et les besoins de calcul des modèles d’IA avancés. De même, seuls 46 % s’attendent à ce qu’elle prenne en charge l’inférence en temps réel à l’échelle.

Les workloads d’IA nécessitent des systèmes capables de réduire les goulets d’étranglement du traitement des données, qui ralentissent l’entraînement, l’affinage et l’inférence des modèles. Elles exigent également des systèmes de stockage évolutifs pour gérer des jeux de données toujours plus volumineux, en particulier ceux associés à l’IA générative et aux grands modèles de langage (LLM).

Pour répondre à ces exigences, le stockage IA peut s’intégrer de façon fluide aux frameworks open source et propriétaires de ML et de deep learning via des interfaces de programmation d’applications (API). Cette capacité accélère l’entraînement des LLM, le développement des modèles et améliore les performances globales du système d’IA.

