Qu’est-ce que la mémoire flash NAND ?

Le terme « NAND » est issu de la combinaison de « NOT » et « AND », en référence à la porte logique qui contrôle la structure interne d’une cellule NAND.

Au-delà de sa forte densité de stockage et de sa non-volatilité, la mémoire flash NAND se distingue par des vitesses de transfert de données rapides, sa durabilité et une faible consommation d’énergie. Ces caractéristiques en ont fait la solution de stockage privilégiée pour les appareils électroniques personnels de tous les jours, des smartphones aux appareils photo numériques, en passant par les consoles de jeu et les tablettes.

Aux niveaux entreprise et industriel, la mémoire NAND est notamment utilisée dans les centres de données, les systèmes automobiles embarqués, les équipements d’imagerie médicale et les infrastructures de télécommunications.

Portée par une demande croissante de stockage de données pour les applications grand public et professionnelles, le marché des mémoires flash NAND devrait passer de 55,73 milliards de dollars en 2025 à 72,60 milliards de dollars en 2030. Cette croissance reflète un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,43 % au cours de cette période.1 La croissance est due aux investissements dans l’infrastructure de l’IA, à l’adoption accrue des SSD dans les appareils électroniques grand public et à la technologie des puces 3D qui réduit les coûts de stockage.

La mémoire flash NAND joue également un rôle essentiel dans l’adoption de l’IA générative au sein des entreprises. Les applications d’IA générative nécessitent de grandes quantités de stockage pour les données d’entraînement et le contenu, notamment le texte, les images et les vidéos, qui sont stockés sur des SSD alimentés par des puces de mémoire flash NAND.