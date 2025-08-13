Qu’est-ce qu’une baie 100 % flash ?

Une baie 100 % flash (AFA) est un type de système de stockage de données externe qui utilise exclusivement des supports matériels de mémoire flash (c’est-à-dire des disques SSD (Solid State Drives)) pour le stockage persistant des données. L’AFA est également appelé système de disque de stockage à semi-conducteurs ou baie à semi-conducteurs (SSA).

À la différence des disques durs rotatifs (HDD), les SSD ne contiennent pas de pièces mobiles et sont plus rapides et plus durables. Comparés aux seuls disques durs, les systèmes de stockage tout-flash – composés de SSD ou de systèmes hybrides incluant des SSD et des HDD – permettent un accès plus rapide aux données, améliorent les vitesses de traitement et réduisent la charge du processeur.

Le stockage flash varie en matière de capacité de stockage et de format. Certains disques SSD, comme ceux que l’on trouve dans les clés USB, sont plus petits qu’une pièce de 10 centimes. De plus, alors que les premiers disques SSD ne pouvaient contenir qu’une petite quantité de données, cette capacité de stockage s’est multipliée au fur et à mesure de l’évolution technologique, conformément à la loi de Moore.

Aujourd’hui, grâce à la technologie SSD, vous pouvez faire tenir un téraoctet de données (ou plus) sur le bout de votre doigt. En raison de leur taille compacte et de leur construction robuste à l’état solide, les SSD sont omniprésents dans les appareils électroniques tels que les ordinateurs portables, les tablettes, les mobiles et les consoles de jeu.

Outre leurs applications grand public, les SSD et les AFA ont également révolutionné le stockage en entreprise. Traditionnellement, les centres de données d’entreprise ont recours aux HDD configurés en tant que stockage en réseau (NAS) ou en tant que réseaux de stockage (SAN), ou les deux, pour le stockage et la récupération des données. C’est jusqu’à ce que les progrès du stockage à semi-conducteurs aient fait des systèmes de stockage sur disque une alternative rentable et ait permis d’améliorer plusieurs performances adaptées aux applications hautes performances.

Les solid state drives sont généralement préférés aux disques durs. Cependant, les baies hybrides, qui configurent disques SSD et disques durs dans le même châssis, permettent aux fournisseurs de mettre à niveau les systèmes existants en remplaçant uniquement une partie des supports fixes par un système flash. De nos jours, les AFA ou baies hybrides, sont privilégiées pour les solutions NAS et SAN à l’échelle.