Qu’est-ce que la fintech ?

Le monde de la fintech se compose de cinq grandes catégories, chacune regroupant des produits et services aux fonctionnalités spécifiques :

Banques numériques : les banques sont l'un des piliers centraux de tout système financier. De ce fait, la numérisation de leurs produits et services a eu d'importantes répercussions sur les consommateurs et les entreprises. Les banques fintech ont profondément influencé le virage numérique du secteur financier grâce à des innovations telles que l'amélioration de la vérification des utilisateurs, l'adoption de registres distribués (comme la blockchain) qui permettent des transactions complexes impliquant plusieurs parties, et l'émergence de startups disruptives (comme VaroOffer) qui proposent leurs services entièrement en ligne ou via une application.

Paiements numériques : si vous avez récemment commandé un café, acheté un produit sur Amazon ou souscrit à un service de streaming, votre transaction a été réalisée grâce à la fintech. La fintech soutient toutes les solutions de paiement numérique et mobile en connectant en toute sécurité les comptes bancaires à l'appareil numérique choisi par le client. Au niveau des entreprises, la fintech aide les sociétés à accomplir un large éventail de tâches, notamment le paiement des salaires, les impôts, la comptabilité et plus encore.

Finances personnelles : la gestion des finances personnelles (PFM), plus simplement connue sous le nom de finances personnelles, regroupe des services tels que la création d'un budget, l'épargne et la planification de la retraite. De nombreuses startups fintech, telles que Dave et WealthSimple, sensibilisent les gens à la gestion de leur argent tout en leur fournissant des outils simples pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Investissement : les produits et services fintech sont omniprésents dans le secteur de la gestion de patrimoine. Les plus populaires, comme RobinHood et Atom Finance, permettent aux clients de négocier des actions directement depuis leur téléphone.

Prêts : auparavant, les clients souhaitant contracter un prêt hypothécaire ou acheter une voiture à crédit devaient se rendre physiquement dans une banque, rencontrer un spécialiste des prêts, remplir des documents et attendre. Désormais, des sociétés fintech comme Rocket Mortgage et SoFi permettent aux clients de demander des prêts et des crédits en répondant à quelques questions simples sur leur téléphone, puis de savoir en quelques heures, voire quelques minutes, si leur demande a été acceptée.