Qu’est-ce que la fintech ?

Publication : 15 avril 2024
Contributeurs : Mesh Flinders, Ian Smalley
La fintech, ou technologie financière, désigne les applications mobiles, les logiciels et autres technologies qui permettent aux utilisateurs et aux entreprises d’accéder à leurs finances et de les gérer de manière numérique.
Ce terme est également utilisé pour désigner les startups fintech, c'est-à-dire les entreprises dont l'activité principale consiste à développer et/ou à fournir des produits et services fintech.
La popularisation des smartphones et autres appareils numériques a entraîné une augmentation constante des cas d'utilisation de la fintech. De nos jours, de nombreuses applications mobiles permettent aux particuliers de définir des objectifs financiers, de demander des prêts hypothécaires, de remplir leurs déclarations de revenus et bien plus encore. Au niveau des entreprises, les institutions financières recherchent constamment de nouveaux moyens de déployer la fintech pour accroître leurs capacités et proposer une gamme plus large de produits et services à leurs clients.
L'évolution du terme
Le terme « fintech », contraction des mots anglais « finance » et « technology », était initialement utilisé par les banques pour désigner les technologies qui les aidaient à suivre et à gérer les comptes de leurs clients. Cependant, ces cinq dernières années, ce terme s'est élargi pour inclure davantage de services destinés aux consommateurs, tels que les applications et logiciels utilisés pour créer des budgets, suivre les dépenses et acheter et vendre des actions. Aujourd'hui, le terme fintech peut être utilisé pour décrire les technologies, les services et les entreprises du secteur financier qui se concentrent sur diverses fonctionnalités, notamment la banque de détail, l'éducation financière, la collecte de fonds, les cryptomonnaies, la gestion des investissements et plus encore.
L'omniprésence des smartphones dans notre vie quotidienne a poussé de nombreuses industries à numériser davantage leurs capacités et leurs services. Des applications de réservation de taxis aux réfrigérateurs connectés en passant par les salles de classe virtuelles et les chatbots, la numérisation est partout. La fintech n'est qu'un autre exemple d'un secteur (le secteur financier) qui entre progressivement dans l'ère numérique.
En matière de numérisation, les banques et les institutions financières ont commencé lentement, en automatisant et en numérisant des processus qui étaient réalisés manuellement depuis des années. Les possibilités d'ouvrir un nouveau compte, de transférer de l'argent et de payer des biens et des services en ligne ont été parmi les premières percées de la numérisation bancaire. Avec le temps, le rythme de l'innovation s'est accéléré au point que certaines banques n'ont désormais plus aucune forme d'infrastructure physique. Les banques numériques, plus communément appelées néo-banques, offrent aux clients des options bancaires numériques sans frais et sans la nécessité de se rendre dans une agence physique.
La fintech a également contribué à étendre les services bancaires aux communautés traditionnellement mal desservies. À titre d'exemple, selon un rapport de la Brookings Institution (lien externe à ibm.com), plus de 90 % des consommateurs hispaniques utilisent la fintech. Pour les Afro-Américains, ce chiffre est de 88 % et pour les consommateurs asiatiques, 79 %.
La fintech a également joué un rôle important dans la stimulation de la croissance en permettant aux institutions financières d'offrir certains services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, grâce à l'utilisation de chatbots, plutôt que d'employés physiques. Cela permet de réduire les frais généraux tout en offrant aux clients un accès à des services essentiels à tout moment, et pas seulement pendant les heures d'ouverture traditionnelles des banques.
Les produits et services fintech offrent de nombreux avantages concrets aux consommateurs et aux entreprises. Pour les consommateurs, la fintech a révolutionné le paysage des paiements numériques et introduit de nouvelles façons de gérer et d'optimiser leurs finances personnelles. Du côté des entreprises, la fintech permet d'automatiser et de rationaliser les processus commerciaux, et d'accélérer la mise à disposition de nouveaux produits numériques auprès des clients. Ci-dessous, un aperçu des trois principaux avantages pour chaque public, en commençant par les consommateurs.
1. Accès transparent aux finances :l'un des principaux avantages des produits fintech pour les consommateurs est de leur permettre d'accéder à leurs finances 24 heures sur 24. Qu'il s'agisse de négocier des actions, de transférer de l'argent ou d'effectuer un achat de dernière minute, la fintech permet aux utilisateurs d'effectuer des transactions financières quand et comme ils le souhaitent.
2. Transactions hautement sécurisées : les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les applications fintech pour être autorisées sur le marché augmentent avec la multiplication des lois et régulations encadrant ce secteur. En plus de minimiser le vol physique ou la perte d'une carte de crédit ou d'argent liquide, la fintech offre aux clients des solutions de cybersécurité robustes qui les protègent des pirates informatiques. La technologie blockchain, par exemple, est une innovation fintech relativement récente qui utilise un registre distribué pour garantir la validité des transactions en ligne complexes impliquant plusieurs parties.
3. Meilleur accès au crédit : le prêt numérique, qui consiste en la demande et la réception de fonds via des processus numériques, connaît une croissance rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) pouvant atteindre 16,7 % selon Allied Market Research (lien externe à ibm.com). Les solutions fintech permettent à un plus grand nombre d'emprunteurs d'accéder à un éventail plus large de prêteurs grâce à la technologie numérique, contrairement aux canaux traditionnels des services financiers. Certaines startups fintech proposent même des crédits à des personnes ayant un mauvais historique de crédit ou n'en ayant pas.
1. Amélioration des processus métier : les capacités de la fintech ont contribué à rationaliser les processus métier en permettant l'automatisation des tâches banales associées aux services bancaires. De plus, les entreprises qui utilisent des applications fintech ont vu leurs processus de transaction et d'investissement s'accélérer considérablement, car leurs clients ont un accès ininterrompu à leurs comptes via des applications mobiles.
2. Réduction du délai de mise sur le marché des nouveaux produits : le lancement de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités en réponse à la demande des clients est beaucoup plus facile pour les institutions financières qui ont investi dans la fintech. Grâce aux dizaines de milliers de startups fintech qui innovent dans ce domaine, il arrive souvent que des produits prêts à l'emploi soient déjà disponibles lorsque de nouveaux besoins clients émergent, sans nécessiter de nouvelles infrastructures.
3. Meilleure fidélisation de la clientèle : les entreprises qui intègrent la fintech de manière stratégique peuvent offrir à leurs clients une expérience numérique agréable et hautement personnalisée, similaire à celle des applications populaires d'autres secteurs comme Netflix et Amazon, augmentant ainsi la probabilité de fidélisation et de continuité de l'utilisation de leurs produits et services.
Presque toutes les solutions fintech sont proposées aux utilisateurs sous la forme d'une application qui peut être facilement téléchargée et utilisée avec un smartphone, une tablette ou un PC. Il existe différents types d’applications fintech, mais elles reposent toutes sur la même technologie de base : une combinaison d’ interfaces de programmation des applications (API), d’applications mobiles et de services Web.
API : les applications fintech dépendent d'API spécifiquement codées pour connecter en toute sécurité les comptes bancaires et autres données financières très sensibles des clients. Les API financières permettent le partage de données financières, le transfert de fonds, la vérification et d'autres fonctionnalités critiques qui rendent la banque numérique possible.
Applications mobiles : les applications bancaires mobiles qui reposent sur la fintech sont les portails numériques par lesquels les clients accèdent à leurs fonds et effectuent les transactions qu’ils souhaitent. Si les applications fintech doivent être sécurisées pour prévenir les tentatives de fraude ou la compromission des données des clients, elles doivent également offrir une expérience utilisateur rapide et fluide pour rester compétitives.
Services Web : en plus de l'application, la plupart des offres fintech disposent d'une présence sur le Web. Cela permet aux clients d'accéder à leurs comptes au moyen de leur navigateur.
Le monde de la fintech se compose de cinq grandes catégories, chacune regroupant des produits et services aux fonctionnalités spécifiques :
Banques numériques : les banques sont l'un des piliers centraux de tout système financier. De ce fait, la numérisation de leurs produits et services a eu d'importantes répercussions sur les consommateurs et les entreprises. Les banques fintech ont profondément influencé le virage numérique du secteur financier grâce à des innovations telles que l'amélioration de la vérification des utilisateurs, l'adoption de registres distribués (comme la blockchain) qui permettent des transactions complexes impliquant plusieurs parties, et l'émergence de startups disruptives (comme VaroOffer) qui proposent leurs services entièrement en ligne ou via une application.
Paiements numériques : si vous avez récemment commandé un café, acheté un produit sur Amazon ou souscrit à un service de streaming, votre transaction a été réalisée grâce à la fintech. La fintech soutient toutes les solutions de paiement numérique et mobile en connectant en toute sécurité les comptes bancaires à l'appareil numérique choisi par le client. Au niveau des entreprises, la fintech aide les sociétés à accomplir un large éventail de tâches, notamment le paiement des salaires, les impôts, la comptabilité et plus encore.
Finances personnelles : la gestion des finances personnelles (PFM), plus simplement connue sous le nom de finances personnelles, regroupe des services tels que la création d'un budget, l'épargne et la planification de la retraite. De nombreuses startups fintech, telles que Dave et WealthSimple, sensibilisent les gens à la gestion de leur argent tout en leur fournissant des outils simples pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.
Investissement : les produits et services fintech sont omniprésents dans le secteur de la gestion de patrimoine. Les plus populaires, comme RobinHood et Atom Finance, permettent aux clients de négocier des actions directement depuis leur téléphone.
Prêts : auparavant, les clients souhaitant contracter un prêt hypothécaire ou acheter une voiture à crédit devaient se rendre physiquement dans une banque, rencontrer un spécialiste des prêts, remplir des documents et attendre. Désormais, des sociétés fintech comme Rocket Mortgage et SoFi permettent aux clients de demander des prêts et des crédits en répondant à quelques questions simples sur leur téléphone, puis de savoir en quelques heures, voire quelques minutes, si leur demande a été acceptée.
Comme de nombreux autres domaines, la finance n'échappe pas à l'influence croissante des nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML). Pour les clients, les applications d'apprentissage basées sur l'IA et le machine learning deviennent des alliés précieux pour une gestion financière éclairée, car elles permettent de visualiser l'impact de chaque dépense sur les objectifs financiers à long terme.
Du côté des institutions financières, l'IA appliquée à la finance utilise des algorithmes avancés et le machine learning pour analyser les données, automatiser les tâches et améliorer la prise de décision. De plus, les chatbots alimentés par l'IA, tels que ChatGPT, jouent un rôle important en aidant les banques à mieux répondre aux besoins fondamentaux de leurs clients tout en éliminant les coûts liés à l'emploi de centres de service client complets ou de succursales locales.
Compte tenu de la sensibilité des données financières que les institutions collectent auprès de leurs clients, le secteur financier – et plus particulièrement la fintech – est l'un des plus réglementés au monde. Aux États-Unis, le Trésor américain considère que la fintech est à l'origine de nombreux nouveaux risques (lien externe à ibm.com) pour les clients des banques, en plus des services supplémentaires qu'elle propose.
Ces inquiétudes, en tête desquelles figurent la protection des données et la sécurité des transactions, stimulent une grande partie de la nouvelle réglementation dans le secteur. L'essor des cryptomonnaies, comme le Bitcoin, représente un autre sujet d'appréhension, car de nombreux nouveaux produits et services fintech cherchent à tirer parti de l'intérêt des clients pour ces technologies.
La fintech est l'un des secteurs les plus dynamiques de l'ensemble du secteur des services financiers ces dernières années, et les cas d'utilisation de la fintech se multiplient chaque jour. Selon Statista (lien externe à ibm.com), on dénombrait plus de 13 000 sociétés fintech en Amérique du Nord seulement en janvier 2024, soit au moins 1 500 de plus que l'année précédente. Voici quelques exemples des types de produits fintech les plus populaires que les entreprises développent :
Certaines applications largement utilisées dans le secteur de la fintech permettent d'effectuer des transactions financières en toute sécurité à l'aide d'un smartphone ou d'un autre appareil mobile. Parmi les applications de paiement numérique figurent les produits phares proposés par des sociétés fintech de renom comme PayPal, Square et Venmo, ainsi que des prestataires de services fintech moins connus comme Zelle et CashApp.
Des applications fintech comme Robinhood aident des millions de personnes dans le monde à accéder à des conseils financiers judicieux et à acheter et vendre des actions au quotidien uniquement depuis leur téléphone. Des fonds négociés en bourse (ETF) aux cryptomonnaies, il n'y a aucune limite aux types d'investissements que les clients peuvent réaliser à l'aide de ces applications.
Un robo-conseiller est une plateforme en ligne relativement peu coûteuse qui utilise des logiciels d'investissement et des algorithmes pour aider les clients à gérer leur portefeuille d'investissement. Contrairement aux applications d'investissement, les robo-conseillers sont automatisés et surveillent le marché pour rééquilibrer les portefeuilles selon les besoins.
Des applications de PFM comme Mint et You Need a Budget (YNAB) aident les clients à gérer des tâches financières moins complexes, mais tout aussi importantes, comme les courses, la budgétisation et l'épargne.
Les applications de prêt entre pairs, aussi appelées prêts entre particuliers ou prêts P2P, permettent aux clients de demander des prêts aux petites entreprises auprès d'un plus large éventail de prêteurs que ce que propose une banque traditionnelle. Certaines des applications P2P les plus populaires, comme LendingClub, permettent aux particuliers d'octroyer des micro-prêts aux petites et moyennes entreprises de leur choix, ajoutant ainsi de la diversité et de la flexibilité à un environnement de prêt auparavant statique.
Les applications de cryptomonnaies, aussi appelées applications crypto, permettent aux particuliers de se lancer dans le trading de cryptomonnaies. Elles offrent la possibilité de créer des portefeuilles numériques pour stocker différentes devises virtuelles, telles que le Bitcoin et les jetons non fongibles (NFT).
