Moderniser les paiements sans perturber les systèmes de chèques existants

Comme le montre l’environnement des chèques, les paiements continueront à se moderniser rapidement et à évoluer pour répondre aux besoins des clients. Les institutions financières doivent donner la priorité à des solutions de paiement capables de s’adapter rapidement à l’évolution des besoins des clients et de minimiser les perturbations de l’activité et de l’infrastructure informatique existante.

IBM collabore avec les institutions financières pour exploiter la flexibilité et la sécurité du cloud afin de transformer les paiements et répondre aux besoins des clients aujourd’hui et à l’avenir.

L’IBM® Payments Center (IPC) Check Services sur IBM Cloud for Financial Services offre une plateforme gérée et sécurisée, conçue pour être dimensionnée et s’adapter à l’évolution des volumes de chèques. Cette solution permet aux banques de traiter avec un écosystème de partenaires qui disposent des capacités de sécurité, de résilience et de conformité nécessaires pour faire face à l’évolution des besoins en matière de traitement des chèques. IBM Cloud for Financial Services est conçu pour aider les clients à atténuer les risques et à accélérer l’adoption du cloud, même pour leurs charges de travail les plus sensibles.

IBM Financial Transaction Manager (FTM) (qui fait partie de l’épine dorsale de la solution Checks-as-a-service) intègre, orchestre et surveille les transactions financières, y compris les chèques. Il permet un traitement cohérent de plusieurs types de paiement, pour que les institutions financières puissent effectuer leurs opérations de paiement sur une seule et même plateforme. FTM comprend des fonctionnalités prédéfinies pour les paiements immédiats, SWIFT, ACH, SEPA, le traitement des chèques, l’intégration des clients, l’ingestion des transactions et bien plus encore.

Grâce aux services gérés d’IBM Payments Center, les banques accèdent à l’expertise du secteur dans le traitement des chèques et l’externalisation des processus métier grâce à notre plateforme Payments-as-a-Service. Elles utilisent les technologies les plus récentes pour accroître l’efficacité et la valeur des services de paiement. Les experts IBM Cloud Expert Lab peuvent également aider les banques à adopter et à tirer parti des technologies IBM Cloud pour moderniser les services de traitement des chèques, en mettant l’accent sur l’obtention de résultats commerciaux.

Lorsque les institutions financières modernisent les paiements, elles doivent minimiser l’impact sur leur infrastructure informatique existante. IBM Payments Center Check Services fournit des composants flexibles basés sur le cloud qui peuvent être intégrés aux opérations et à l’infrastructure existantes du client. Notre solution gérée à guichet unique est conçue pour fournir des capacités rentables de traitement des chèques et est optimisée pour les charges de travail bancaires clés des entreprises disposant de données sensibles.