Moderniser les paiements sans perturber les systèmes de chèques existants

Dans le monde entier, les institutions financières se modernisent rapidement pour offrir des expériences de paiement sécurisées et transparentes qui répondent aux besoins des consommateurs axés sur le numérique. Les institutions financières sont confrontées au défi de permettre les paiements numériques tout en gérant les capacités de paiement existantes telles que les chèques. Bien que l’utilisation des chèques soit en baisse dans le monde entier, aux États-Unis, les chèques restent le moyen de paiement le plus populaire (lien externe à ibm.com) pour les loyers et les transactions importantes. Dans l’UE, le volume de chèques est toujours considéré comme important, avec plus de 2,1 milliards de chèques émis en 2019, dont 1,6 milliard de chèques traités en France (lien externe à ibm.com) cette année-là.
De nombreux pays ont opté pour la modernisation des paiements et introduit des initiatives pour accélérer l’adoption et réguler l’environnement. Le gouvernement australien supprimera officiellement les chèques d’ici 2030 (lien externe à ibm.com) dans le cadre d’un plus large éventail de réformes des paiements à l’ère numérique.
Dans de telles circonstances, les institutions financières doivent continuer à traiter les chèques rapidement et en toute sécurité pendant la période de transition, car les chèques restent pour l’instant un système de paiement encore en usage. Comme la majeure partie du traitement des chèques s’effectue sur des infrastructures existantes, de nouveaux changements peuvent créer des risques pour l’ensemble de l’écosystème des paiements. Les institutions financières doivent également gérer l’impact sur les coûts de traitement, car les économies d’échelle diminuent à mesure que le volume des chèques diminue.
Selon le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), les signalements de fraude aux chèques ont plus que doublé au cours des trois dernières années. FinCEN a signalé 680 000 cas de fraude possible par chèque en 2022, contre 350 000 en 2021 (lien externe à ibm.com), soit une augmentation de 23 % par rapport à 2020. Les experts en stratégie de fraude ont prédit que la fraude totale sur les chèques atteindra 24 milliards de dollars de pertes cette année (link externe à ibm.com), soit environ le double de ce qu’elle était il y a seulement cinq ans.
La fraude par chèque est un délit relativement simple et facile à commettre, qui touche un nombre important de victimes potentielles. Alors que de plus en plus d’individus et d’escrocs saisissent les opportunités de fraude par chèque, la modernisation des paiements peut combler les lacunes en matière de sécurisation des chèques.
Comme le montre l’environnement des chèques, les paiements continueront à se moderniser rapidement et à évoluer pour répondre aux besoins des clients. Les institutions financières doivent donner la priorité à des solutions de paiement capables de s’adapter rapidement à l’évolution des besoins des clients et de minimiser les perturbations de l’activité et de l’infrastructure informatique existante.
IBM collabore avec les institutions financières pour exploiter la flexibilité et la sécurité du cloud afin de transformer les paiements et répondre aux besoins des clients aujourd’hui et à l’avenir.
L’IBM® Payments Center (IPC) Check Services sur IBM Cloud for Financial Services offre une plateforme gérée et sécurisée, conçue pour être dimensionnée et s’adapter à l’évolution des volumes de chèques. Cette solution permet aux banques de traiter avec un écosystème de partenaires qui disposent des capacités de sécurité, de résilience et de conformité nécessaires pour faire face à l’évolution des besoins en matière de traitement des chèques. IBM Cloud for Financial Services est conçu pour aider les clients à atténuer les risques et à accélérer l’adoption du cloud, même pour leurs charges de travail les plus sensibles.
IBM Financial Transaction Manager (FTM) (qui fait partie de l’épine dorsale de la solution Checks-as-a-service) intègre, orchestre et surveille les transactions financières, y compris les chèques. Il permet un traitement cohérent de plusieurs types de paiement, pour que les institutions financières puissent effectuer leurs opérations de paiement sur une seule et même plateforme. FTM comprend des fonctionnalités prédéfinies pour les paiements immédiats, SWIFT, ACH, SEPA, le traitement des chèques, l’intégration des clients, l’ingestion des transactions et bien plus encore.
Grâce aux services gérés d’IBM Payments Center, les banques accèdent à l’expertise du secteur dans le traitement des chèques et l’externalisation des processus métier grâce à notre plateforme Payments-as-a-Service. Elles utilisent les technologies les plus récentes pour accroître l’efficacité et la valeur des services de paiement. Les experts IBM Cloud Expert Lab peuvent également aider les banques à adopter et à tirer parti des technologies IBM Cloud pour moderniser les services de traitement des chèques, en mettant l’accent sur l’obtention de résultats commerciaux.
Lorsque les institutions financières modernisent les paiements, elles doivent minimiser l’impact sur leur infrastructure informatique existante. IBM Payments Center Check Services fournit des composants flexibles basés sur le cloud qui peuvent être intégrés aux opérations et à l’infrastructure existantes du client. Notre solution gérée à guichet unique est conçue pour fournir des capacités rentables de traitement des chèques et est optimisée pour les charges de travail bancaires clés des entreprises disposant de données sensibles.
