Infrastructure pour l’IA : pourquoi le stockage est-il important ?

Peut-être que votre organisation a récemment décidé d’acheter des nœuds de calcul et de se lancer dans l’intelligence artificielle (IA). Il y a de nombreux aspects de votre infrastructure informatique et de votre environnement (informatique) à examiner alors que vous vous préparez aux charges de travail d’IA, y compris, et peut-être surtout, vos systèmes de stockage. L’IA est pilotée par les données, et la manière dont vos données sont stockées peut affecter de manière significative le résultat de votre projet d’IA. Non seulement cela, mais les quatre étapes différentes de l’IA (ingestion, préparation, entraînement et inférence) ont chacune des besoins et des exigences de stockage différents.

Malheureusement, certaines entreprises se concentrent sur l’aspect informatique de l’IA et négligent l’aspect stockage. Cette orientation unique peut, et c’est parfois, conduire à l’interruption ou à l’échec total des projets d’IA. Des quantités massives de données sont nécessaires pour faciliter la phase d’apprentissage de l’IA. Ces données doivent être ingérées, stockées et préparées afin de pouvoir être intégrées à la phase d’entraînement. Sans la capacité d’ingérer, de stocker et de consommer les données nécessaires à la formation, le projet risque d’échouer.

Les projets d’IA exigent une infrastructure de stockage offrant d’excellentes performances, évolutivité et flexibilité. La bonne nouvelle, c’est que les systèmes de stockage actuels peuvent être conçus pour répondre aux besoins des projets d’IA. Les superordinateurs les plus puissants du monde, Sierra et Summit, en sont un bon exemple.

Voyons maintenant quelques exigences.