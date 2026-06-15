Lo sviluppo software tradizionale può essere un processo lungo e complesso, ricco di attività ripetitive e soggette a errori. Gli sviluppatori devono scrivere e testare codice che rispetti tutti i requisiti di sicurezza e normativi necessari, per poi implementarlo in produzione. L'automazione di questi processi può portare a uno sviluppo software più rapido e facilmente scalabile, con una maggiore garanzia di qualità (QA) e sicurezza.
L'automazione SDLC può anche aiutare ad allineare la distribuzione del software con obiettivi aziendali più ampi. L'innovazione iterativa diventa più rapida man mano che le organizzazioni traggono vantaggio da una maggiore resilienza operativa e da una riduzione del rischio. L'emergere dello sviluppo software assistito dall'AI ha ulteriormente ampliato la capacità di automatizzare i workflow, aumentando la produttività e ottimizzando DevOps con l'AI nell'SDLC.
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A livello aziendale, l'automazione SDLC funziona come modello operativo per la distribuzione del software. Sviluppo, operazioni, sicurezza e governance sono tutti integrati nei workflow standardizzati e automatizzati.
I componenti di un processo SDLC automatizzato includono:
L'orchestrazione dei workflow è l'uso dell'automazione per coordinare, programmare e gestire attività interconnesse e automatizzate tra sistemi, team e applicazioni. Mentre l'automazione dei workflow si concentra sull'automazione delle singole attività, l'orchestrazione dei workflow unisce tali compiti in un workflow digitale automatizzato e snello per una gestione dei progetti più fluida.
L'orchestrazione sottolinea l'esecuzione, la pianificazione e l'esecuzione delle attività end-to-end nell'ordine corretto per tenere conto delle dipendenze. Molte piattaforme di orchestrazione di workflow utilizzano AI, machine learning (ML) e strumenti low code per creare e ottimizzare i workflow di sviluppo. L'orchestrazione automatizza i compiti tramite script, application programming interface (API) e trigger guidati dagli eventi, automatizzando anche i handoff.
Nelle fasi di pianificazione, la gestione automatizzata del backlog utilizza assistenti AI e regole programmate per identificare e rimuovere compiti duplicati o obsoleti, creare user stories e stimare tempi e sforzi di completamento delle attività. L'analisi e il monitoraggio automatico dei requisiti collegano dinamicamente le esigenze del progetto allo sviluppo per supportare la tracciabilità in tempo reale e l'analisi dell'impatto.
Le pipeline CI/CD sono la spina dorsale operativa dell'automazione dello sviluppo software. Una pipeline CI/CD è un workflow DevOps che semplifica la distribuzione del software attraverso il controllo automatico della qualità del codice, preservando al contempo la supervisione umana.
L'integrazione continua ospita codice in repository centrali gestiti da sistemi di controllo versione e ramificazione che permettono agli sviluppatori di lavorare in modo indipendente e simultaneo prima di inviare modifiche al sistema. Gli sviluppatori inviano modifiche al codice tramite pull request, che attivano workflow automatizzati di compilazione, test e validazione. Le modifiche approvate vengono quindi unite al ramo principale.
Dopo la convalida, la distribuzione continua implementa le modifiche al codice approvate negli ambienti di test, staging o produzione. I modelli di distribuzione continua rilasciano automaticamente modifiche di codice validate in produzione.
Le organizzazioni possono automatizzare la configurazione, la gestione e l'allocazione delle risorse dell'infrastruttura IT come server, container e infrastrutture cloud. L'Infrastructure as Code (IaC) automatizza la provisioning e la gestione dell'infrastruttura utilizzando file di configurazione invece di processi manuali come grafici visivi e fogli di calcolo.
Dopo la distribuzione, i sistemi automatizzati monitorano metriche sullo stato di salute come latenza, tassi di guasti e log degli errori. Se viene rilevato un difetto, il sistema può attivare un rollback automatico all'ultima versione stabile nota, riducendo al minimo i tempi di inattività e preservando l'esperienza utente senza interventi manuali.
Le piattaforme di observability automatizzate raccolgono log, metriche e tracce tra ambienti di sviluppo e produzione, consentendo una risoluzione dei problemi più rapida e un'ottimizzazione continua delle prestazioni.
Le piattaforme IaC sono una componente fondamentale delle pratiche di automazione della gestione della configurazione (CM) che utilizzano processi basati su policy e codice per la manutenzione di server, reti e applicazioni. Il CM aiuta a evitare errori manuali e mitiga la deriva della configurazione: la graduale divergenza di un sistema dallo stato di base previsto.
Il provisioning dell'ambiente, ossia il processo automatizzato di configurazione e gestione dell'ambiente di un'applicazione, è fondamentale per la distribuzione continua. Gli ambienti sono costituiti dall'infrastruttura, dalle configurazioni e dalle dipendenze necessarie affinché l'applicazione possa funzionare.
I team di sviluppo possono utilizzare una serie di metodologie di test per il QA automatizzato. I metodi di test automatizzati includono:
L'automazione della sicurezza è una componente fondamentale delle pratiche DevSecOps (sviluppo, sicurezza e operazioni), che integrano direttamente i controlli di sicurezza nei workflow di distribuzione del software. DevSecOps può contribuire a proteggere dagli attacchi informatici grazie a tempi di risposta più rapidi e alla riduzione degli errori manuali.
La scansione automatizzata delle vulnerabilità esegue in modo proattivo controlli sistematici su un sistema IT, come ad esempio un'applicazione, alla ricerca di vulnerabilità note. Sebbene non possa identificare vulnerabilità precedentemente sconosciute, come quelle etichettate da exploit zero-day, la scansione automatica può comunque aiutare a rilevare e risolvere vulnerabilità ed esposizioni comuni (CVE).
La gestione automatizzata dei segreti memorizza, ruota, distribuisce e revoca le credenziali sensibili come le chiavi API senza il rischio di credenziali hardcoded o tempi di inattività. La mappatura automatizzata delle dipendenze analizza le relazioni tra i componenti del sistema per garantire la sicurezza e la conformità. L'applicazione automatizzata delle politiche e i controlli di conformità semplificano ulteriormente le pratiche di sicurezza.
AIOps (operazioni basate sull'AI) utilizza l'AI per automatizzare e migliorare la gestione dei servizi IT e le operazioni attraverso il rilevamento di anomalie, la correlazione degli eventi, l'analisi della causa principale e la correzione predittiva, oltre ad altri casi d'uso.
I modelli di ML eccellono nel rilevare anomalie che possono rivelare potenziali minacce, come picchi di traffico insoliti. Quando viene rilevato un difetto, un difetto o una tendenza, l'analisi della causa principale basata sull'AI può aiutare a rivelare il punto di origine. La correzione predittiva utilizza l'AI per prevedere potenziali difetti e ripararli prima che si verifichino interruzioni, in modo simile alla manutenzione predittiva in una struttura.
Gli strumenti di AI per lo sviluppo software semplificano alcuni degli aspetti più noiosi del workflow di sviluppo. Assistenti di codifica basati sull'AI possono fornire generazione automatica di codice e di documentazione. La creazione di test AI scrive, esegue e mantiene autonomamente i casi di test dal codice sorgente o dai prompt in linguaggio naturale.
IBM Bob lavora con gli sviluppatori nella base di codice secondo modalità agentiche configurabili: gli sviluppatori scelgono come vogliono che Bob aiuti, quindi Bob svolge il ruolo assegnato nell'SDLC. Le funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) permettono a Bob di generare codice basato su prompt in linguaggio naturale. Bob Shell amplia il coinvolgimento di Bob nello sviluppo, aggiungendo l'AI all'SDLC in ogni fase.
Molte organizzazioni interagiscono con i propri clienti principalmente tramite software: ciò significa che un software sicuro e affidabile distribuito su larga scala rappresenta un potente vantaggio competitivo. Cicli di rilascio più rapidi, una governance più solida e una maggiore coerenza creano organizzazioni più agili, in grado di cogliere le opportunità di mercato con rischi ridotti.
A livello aziendale, l'automazione SDLC può allineare team di sviluppo e obiettivi aziendali di alto livello, trasformando la consegna del software in una funzionalità strategica di business.
In un SDLC tradizionale, lo sviluppo manuale può portare a costi operativi più elevati, colli di bottiglia che prolungano i tempi di sviluppo e incongruenze tra ambienti e team. L'automazione SDLC aiuta le organizzazioni ad aumentare la velocità di sviluppo mantenendo al contempo la governance, la conformità e il controllo operativo, rendendola fondamentale per una trasformazione digitale efficace.
I vantaggi dell'automazione SDLC possono includere:
L'automazione dell'SDLC può aiutare i team ad accorciare i cicli di sviluppo e ad accelerare il time to market. La generazione automatica di codice può gestire codice standard, fornire suggerimenti per il completamento automatico e suggerire funzioni, aiutando gli ingegneri del software a scrivere più velocemente.
L'automazione della distribuzione del software può portare a software di alta qualità sostituendo i colli di bottiglia del QA manuale con controlli automatizzati lungo la pipeline CI/CD. I test unitari, di integrazione e di prestazioni per ogni aggiornamento del codice contribuiscono a prevenire il rilascio di versioni difettose. I controlli automatizzati riducono il rischio di errori umani e i controlli istantanei portano a cicli di feedback più rapidi per i team di sviluppo.
Mentre le tradizionali verifiche manuali vengono effettuate periodicamente, il monitoraggio continuo della conformità è un processo automatizzato che controlla l'infrastruttura IT rispetto alle politiche interne e normative in tempo reale. Grazie all'applicazione automatizzata delle politiche, le organizzazioni convertono le politiche di governance e di gestione del rischio in codice, consentendo controlli di accesso in tempo reale e altre misure di sicurezza.
Negli ambienti containerizzati, le applicazioni cloud-native utilizzano l'auto-scaling per fornire automaticamente risorse mantenendo il tempo di attività tramite procedure di auto-riparazione. I sistemi IaC e le pipeline CI/CD facilitano le operazioni di sistemi e team distribuiti.
Su larga scala, la gestione automatizzata della configurazione mantiene i sistemi grandi in funzione senza intoppi e il monitoraggio basato sull'AI rileva automaticamente anomalie, attiva allerti ed esegue i rollback se necessario.
Velocità e qualità aumentate aiutano le organizzazioni a mantenere una produttività più elevata con costi operativi più bassi. Controlli automatizzati di qualità e sicurezza aiutano a mantenere i tempi di attività e a minimizzare le spese di manutenzione.
Automatizzare l'intero ciclo di vita dello sviluppo software richiede un significativo coinvolgimento degli stakeholder e una collaborazione tra i dipartimenti. Le sfide nell'implementazione dell'automazione SDLC includono:
Le piattaforme disconnesse, la complessità della toolchain e i silo di dati contribuiscono tutti alla frammentazione dell'ecosistema di sviluppo. Le piattaforme scollegate o duplicate portano a un'allocazione delle risorse inefficiente e a una reportistica incoerente, mentre integrazioni personalizzate e lavoro ridondante aumentano i costi operativi.
Gli strumenti scollegati ostacolano inoltre la raccolta e l'organizzazione completa dei dati, essenziali per una funzionalità ottimale dell'AI e un processo decisionale basato sui dati.
I sistemi più vecchi presentano spesso codice strettamente accoppiato, database monolitici condivisi e dipendenze fragili. I team devono modernizzarsi attorno a questi vincoli piuttosto che affidarsi a una riscrittura "big-bang" ad alto rischio e soggetta a errori. Le soluzioni prevedono il disaccoppiamento dei dati, l'introduzione di test automatizzati e la containerizzazione.
I team abituati al loro stack di sviluppo e infrastruttura potrebbero essere riluttanti ad adottare nuove tecnologie, specialmente quando si tratta di un'AI. Le organizzazioni dovrebbero supportare le iniziative di automazione con cambiamenti culturali e operativi che promuovano la maturità in ambito DevOps e di ingegneria delle piattaforme. Infrastrutture centralizzate e workflow collaudati noti come golden paths riducono il carico cognitivo e aiutano gli sviluppatori a lavorare in modo più efficiente.
I sistemi centralizzati necessitano di controlli di accesso approfonditi per preservare i dati. Controlli di accesso e altre politiche di sicurezza obsolete creano vulnerabilità urgenti quando le organizzazioni integrano AI negli ambienti aziendali. Le politiche di governance devono imporre un uso responsabile dell'AI con un rigoroso controllo degli accessi sia per gli esseri umani che per l'AI, proteggendo al contempo dall'adozione non autorizzata dell'AI.
Senza una strategia di automazione unificata, il risultato può essere la diffusione disorganizzata dell'automazione: la diffusione non regolamentata di strumenti di automazione disconnessi, script, sistemi multi-agente e altri workflow di agentic AI. Di conseguenza, le organizzazioni si trovano ad affrontare workflow ridondanti e frammentati, stack sovrapposti e falle di sicurezza o governance. Un audit approfondito è il primo passo verso la correzione dell'espansione incontrollata dell'automazione.
L'uso non regolamentato dell'AI può portare a conseguenze disastrose. Con scarsi controlli di accesso e bassa governance, gli agenti AI possono esporre dati sensibili a parti non autorizzate. Gli assistenti di AI coding possono generare codice non sicuro che contiene vulnerabilità sfruttabili come l'iniezione SQL o il cross-site scripting. I modelli di AI generativa sono anche soggetti ad allucinazioni, e gli esseri umani dovrebbero tipicamente verificare gli output generati dall'AI prima dell'implementazione.
Tutte le sfide associate all'automazione dello sviluppo software sono superabili. Le best practice per l'implementazione dell'automazione SDLC includono:
Standardizzare il workflow di sviluppo: adotta modelli riutilizzabili, pipeline guidate dalle politiche e governance centralizzata.
Dare priorità ai cambiamenti ad alto impatto: concentra gli sforzi iniziali di automazione sui processi ripetitivi, dispendiosi in termini di tempo e con elevato attrito.
Integrare la sicurezza fin dall'inizio: segui i principi DevSecOps basati su un approccio "shift-left" .
Misurare continuamente le prestazioni: adotta KPI misurabili come DORA (ricerca e valutazione DevOps) per un'alta visibilità e un ritorno sull'investimento (ROI) dimostrabile.
Favorire la collaborazione interfunzionale: abbatti i silos e incoraggia il lavoro di squadra tra sviluppatori, operazioni, sicurezza e stakeholder aziendali per allineare gli sforzi alla strategia.
Implementare politiche di governance solide: crea sistemi di AI auditabili e spiegabili con alta visibilità e un'ampia supervisione umana.
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