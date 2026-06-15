Lo sviluppo software tradizionale può essere un processo lungo e complesso, ricco di attività ripetitive e soggette a errori. Gli sviluppatori devono scrivere e testare codice che rispetti tutti i requisiti di sicurezza e normativi necessari, per poi implementarlo in produzione. L'automazione di questi processi può portare a uno sviluppo software più rapido e facilmente scalabile, con una maggiore garanzia di qualità (QA) e sicurezza.

L'automazione SDLC può anche aiutare ad allineare la distribuzione del software con obiettivi aziendali più ampi. L'innovazione iterativa diventa più rapida man mano che le organizzazioni traggono vantaggio da una maggiore resilienza operativa e da una riduzione del rischio. L'emergere dello sviluppo software assistito dall'AI ha ulteriormente ampliato la capacità di automatizzare i workflow, aumentando la produttività e ottimizzando DevOps con l' AI nell'SDLC .