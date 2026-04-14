AI nel SDLC

Il ciclo di vita dello sviluppo software AI (SDLC) rappresenta l'Integrazione di strumenti e sistemi di AI in ogni fase del tradizionale SDLC per integrare gli sviluppatori umani. L'obiettivo è quello di migliorare la velocità, la qualità e il processo decisionale in tutte le fasi dello sviluppo del software.
L'integrazione dell'intelligenza artificiale nel tradizionale SDLC fa parte di un continuo cambiamento verso metodologie basate sull'AI nei processi aziendali ed è probabilmente la componente più importante di questa transizione. L'AI e il machine learning stanno rapidamente diventando fondamentali per la disciplina della codifica, con organizzazioni di praticamente ogni settore che sperimentano nuovi strumenti e approcci per lo sviluppo dell'AI. Alcuni tech influencer hanno addirittura proclamato con entusiasmo la fine della codifica tradizionale come disciplina rigorosa, chiedendosi se imparare a codificare alla vecchia maniera valga ancora la pena. La generazione di codice AI non è più una novità, è fondamentale nella pratica della codifica.
I sistemi di agentic AI ora fungono da copiloti per i programmatori. Le piattaforme basate su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) stanno democratizzando la pratica dello sviluppo software, rendendola accessibile a professionisti con esperienza di programmazione minima o nulla ed eliminando gran parte delle attività ripetitive Questi strumenti consentono agli sviluppatori di dedicare più tempo alla creazione di nuovi sistemi innovativi, anziché a svolgere alcuni dei compiti necessari ma monotoni che accompagnano la programmazione.
Tuttavia, gli esperti mettono in guardia contro l'eccessivo ricorso a strumenti basati sull'AI. Sebbene l'AI offra chiari vantaggi, rendendo il ciclo di vita dello sviluppo del software più veloce, migliore, più economico e persino più divertente, questi strumenti presentano anche degli svantaggi. Per le organizzazioni rimane una sfida progettare flussi di lavoro che uniscano i vantaggi dell'AI all'esperienza e alle capacità di ragionamento degli sviluppatori umani esperti.
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Lo scopo dell'SDLC è produrre software di altissima qualità al costo più basso nel minor tempo possibile. Nel corso della storia dell'ingegneria del software, diverse metodologie hanno definito questa pratica. A partire dagli anni '70, la metodologia Waterfall definì il processo, caratterizzato da fasi sequenziali distinte, in cui ogni fase richiedeva il completamento prima che gli sviluppatori potessero passare alla fase successiva.
Nel decennio successivo, il rigido Waterfall lasciò il posto a uno sviluppo iterativo, con fasi che avrebbero permesso un'implementazione parziale, feedback degli utenti e perfezionamento. Gli anni 2000 hanno portato Agile, che ha spostato la disciplina verso la collaborazione, il miglioramento del feedback e cicli di sviluppo più iterativi. Nel decennio successivo, si affermò la pratica del DevOps. Questo insieme di filosofie, pratiche e strumenti culturali ha integrato lo sviluppo con i team operativi per consentire l'integrazione continua e l'implementazione continua (CI/CD).
Queste innovazioni hanno migliorato drasticamente il ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC), tuttavia il processo presenta ancora delle criticità. Gli sviluppatori continuano a passare il tempo a risolvere problemi urgenti, quando preferirebbero dedicarsi alla creazione di nuovi sistemi. Continuano a gestire flussi di lavoro compartimentati e frammentati. In molte organizzazioni, devono fare i conti con il debito tecnico accumulato da decenni di soluzioni scoordinate e patch rapide che non sono state implementate con una visione a lungo termine.
Il settore dell'AI ha fatto un grande salto con lo sviluppo del transformer, un'architettura modello che ha reso possibili i moderni LLM. Il Codex di OpenAI, introdotto nel 2021, era un discendente del suo modello GPT-3 ed è stato addestrato su enormi quantità di codice pubblico. Molti considerano questa versione come l'alba dell'era della codifica AI. Github ha rilasciato il suo assistente di codifica Copilot, basato su Codex, nello stesso anno. A questo punto, l'assistenza alla programmazione tramite AI non era solo un interesse di nicchia nella ricerca accademica, ma un prodotto mainstream rapidamente implementato nei flussi di lavoro aziendali.
L'anno successivo, ChatGPT di OpenAI ha portato il concetto di conversare con un chatbot basato sull'AI nel mainstream. Ma sebbene la capacità di conversare con l'AI sia importante, l'intelligenza artificiale deve anche essere in grado di comprendere il contesto più ampio del codice per fornire raccomandazioni ottimali. Sviluppi successivi come Code Llama hanno consentito finestre di contesto più ampie e una migliore comprensione contestuale.
I sistemi agentici rappresentano la prossima grande innovazione. Con agenti che possono ragionare e agire (come nel framework ReAct), gli LLM non solo potrebbero pensare e parlare, ma agire all'interno di un ambiente di sviluppo. Ora gli agenti possono eseguire tool calling e interagire con una base di codice in modo semi-autonomo.
Gli agenti AI stanno ancora rivoluzionando lo sviluppo software. Invece di sostituire gli sviluppatori umani, gli agenti agiscono come uno strato intelligente che aumenta la produttività, riduce il carico cognitivo e migliora il processo decisionale. Attraverso pianificazione, analisi, codifica, test, distribuzione/implementazione e manutenzione, l'AI trasforma l'SDLC in un processo ancora più adattivo, efficiente ed iterativo.
La rivoluzione continua e la codifica assistita da agenti ha il potenziale di rappresentare un cambiamento molto più incisivo sul processo di sviluppo come Waterfall, Agile o DevOps.
Le soluzioni di AI possono essere utilizzate in tutto l'SDLC, fornendo supporto end-to-end dalla pianificazione alla manutenzione.
La fase di pianificazione del progetto stabilisce gli obiettivi e l'ambito di un progetto di sviluppo software. L'AI integra queste prime fasi di ideazione e definizione aiutando i team a chiarire gli obiettivi e a tradurre le proprie idee in piani strutturati. Gli strumenti di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) possono riassumere le interviste agli stakeholder e tradurle in roadmap di progetto. Gli strumenti di gestione dei progetti AI possono aiutare a costruire tempistiche e allocare risorse.
Durante la fase di analisi, il team di sviluppo raccoglie e analizza le informazioni sui requisiti del progetto. L'IA può trasformare input non strutturati come e-mail, dialoghi chatbot e ticket di supporto in documenti di requisiti. L'AI può anche fungere da strumento di garanzia della qualità in cui modelli AI identificano e convalidano i requisiti. I modelli possono analizzare la fattibilità all'interno di uno stack tecnologico specifico per prevedere colli di bottiglia di prestazioni o problemi di compatibilità, e formulare raccomandazioni tra i fornitori di infrastrutture.
La fase di progettazione prevede la definizione dell'architettura del progetto. Le fasi principali includono la definizione della navigazione del software, delle interfacce utente e della progettazione del database. L'AI può fornire raccomandazioni strutturali, aiutando i progettisti umani a scegliere vari approcci architettonici, framework, schema di database e altri elementi. Allo stesso modo, le interfacce utente possono essere generate e testate rapidamente. Gli strumenti di AI generativa (gen AI) possono anche produrre prototipi interattivi.
La fase di codifica, o fase di sviluppo, è quando il team scrive il codice e costruisce il software, sulla base delle linee guida create durante le fasi precedenti. Qui l'AI ha il suo impatto più visibile e immediato.
Gli agenti AI gestiti con sistemi come IBM Bob possono lavorare insieme agli sviluppatori umani nel loro ambiente di sviluppo integrato (IDE) e aiutarli a costruire software molto più velocemente grazie alla potenza dell'agentic coding. Bob scansiona il codice in tempo reale, rilevando i problemi di complessità e le opportunità di refactoring del codice, aiutando gli sviluppatori a evitare il debito tecnico.
Questi strumenti possono generare frammenti di codice di alta qualità e persino interi moduli basati su richieste in linguaggio naturale o su implementazioni parziali. Sebbene la supervisione umana rimanga fondamentale, l'AI può accelerare i tempi dal concetto al codice.
La documentazione è un altro compito che richiede molto tempo e che può essere gestito facilmente in questa fase grazie alle funzionalità dell'AI.
La fase di test inizia dopo che il team di sviluppo ha creato un pezzo di software funzionale. Durante questa fase, il team cerca opportunità per eliminare bug e migliorare il prodotto finale. L'intelligenza artificiale può creare automaticamente casi di test analizzando la base di codice e identificando potenziali punti di errore o casi edge complessi. Può rilevare anomalie nel comportamento delle applicazioni ed eseguire test di regressione visiva.
Nella fase di distribuzione, il software ottimizzato viene distribuito nell'ambiente di produzione, dove gli utenti possono accedervi. L'AI può snellire e ottimizzare le pipeline di integrazione e distribuzione continua, prevedendo i colli di bottiglia e aumentando l'automazione delle attività di routine. I sistemi di monitoraggio IA analizzano log, metriche e comportamento del sistema in tempo reale per rilevare potenziali guasti prima che si aggravino, minimizzando i tempi di inattività costosi.
La fase di manutenzione prevede il lavoro post-distribuzione svolto dai team software per contribuire a garantire il funzionamento continuo del software: inviare aggiornamenti e ottimizzazioni, apportare modifiche impreviste, testare le patch, risolvere nuovi casi d'uso e risolvere eventuali bug rilevati dagli utenti. Il software di codifica AI può categorizzare e dare priorità automaticamente ai report di bug, riassumere incidenti e suggerire cause profonde, oltre a proporre correzioni di debug . Consente un approccio più proattivo alla manutenzione eseguendo un monitoraggio continuo dei sistemi interconnessi, consentendo a questi di scoprire inefficienze che gli esseri umani potrebbero trascurare.
Gli strumenti di AI sono sistemi probabilistici alimentati da algoritmi complessi e non ragionano allo stesso modo degli ingegneri umani. I loro output si basano su schemi presenti nel set di dati di addestramento, non su una vera comprensione. Il codice generato da AI può sembrare corretto, ma può contenere problemi sottili. Prevede ciò che dovrebbe funzionare, statisticamente parlando, non ciò che funziona in un contesto reale specifico. L'AI può perdere o ignorare l'importanza delle dipendenze tra sistemi, delle integrazioni API o degli standard di progettazione organizzativa. Possono richiamare funzioni che in realtà non esistono perché sono allucinazioni. Il codice AI non controllato può introdurre vulnerabilità di sicurezza o inefficienze delle risorse.
Le grandi organizzazioni e le imprese stanno ora sperimentando strumenti di codifica assistiti dall'AI, arrivando persino a incoraggiare i loro dipendenti a cimentarsi con il "vibe coding". Il compito dell'azienda moderna è trovare il giusto equilibrio tra input umano e assistenza AI. Un approccio human-in-the-loop (HITL) è in genere consigliato per qualsiasi tipo di progetto di codifica serio.
Scrivere il codice non rappresenta un collo di bottiglia, ma lo è valutare il codice scritto dall'AI. Anche la valutazione può essere parzialmente eseguita dall'IA, tuttavia le organizzazioni dovranno aggiornare i processi di revisione, le migliori pratiche e persino la cultura aziendale in merito alla valutazione del codice generato dall'AI. Anche la composizione fondamentale dei team di sviluppo e la pratica dello sviluppo dovranno essere rimodellate per tenere conto di queste tecnologie. Ad esempio, gli ingegneri senior dovranno dedicare più tempo all'architettura e alla recensione che all'implementazione. Gli sviluppatori agiranno più come curatori e risolutori di problemi. Le organizzazioni in grado di ricostruire il proprio SDLC per utilizzare al meglio gli strumenti di AI saranno in grado di fornire e innovare più rapidamente.
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