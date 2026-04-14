AI nel SDLC

Lo scopo dell'SDLC è produrre software di altissima qualità al costo più basso nel minor tempo possibile. Nel corso della storia dell'ingegneria del software, diverse metodologie hanno definito questa pratica. A partire dagli anni '70, la metodologia Waterfall definì il processo, caratterizzato da fasi sequenziali distinte, in cui ogni fase richiedeva il completamento prima che gli sviluppatori potessero passare alla fase successiva.

Nel decennio successivo, il rigido Waterfall lasciò il posto a uno sviluppo iterativo, con fasi che avrebbero permesso un'implementazione parziale, feedback degli utenti e perfezionamento. Gli anni 2000 hanno portato Agile, che ha spostato la disciplina verso la collaborazione, il miglioramento del feedback e cicli di sviluppo più iterativi. Nel decennio successivo, si affermò la pratica del DevOps. Questo insieme di filosofie, pratiche e strumenti culturali ha integrato lo sviluppo con i team operativi per consentire l'integrazione continua e l'implementazione continua (CI/CD).

Queste innovazioni hanno migliorato drasticamente il ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC), tuttavia il processo presenta ancora delle criticità. Gli sviluppatori continuano a passare il tempo a risolvere problemi urgenti, quando preferirebbero dedicarsi alla creazione di nuovi sistemi. Continuano a gestire flussi di lavoro compartimentati e frammentati. In molte organizzazioni, devono fare i conti con il debito tecnico accumulato da decenni di soluzioni scoordinate e patch rapide che non sono state implementate con una visione a lungo termine.

Il settore dell'AI ha fatto un grande salto con lo sviluppo del transformer, un'architettura modello che ha reso possibili i moderni LLM. Il Codex di OpenAI, introdotto nel 2021, era un discendente del suo modello GPT-3 ed è stato addestrato su enormi quantità di codice pubblico. Molti considerano questa versione come l'alba dell'era della codifica AI. Github ha rilasciato il suo assistente di codifica Copilot, basato su Codex, nello stesso anno. A questo punto, l'assistenza alla programmazione tramite AI non era solo un interesse di nicchia nella ricerca accademica, ma un prodotto mainstream rapidamente implementato nei flussi di lavoro aziendali.

L'anno successivo, ChatGPT di OpenAI ha portato il concetto di conversare con un chatbot basato sull'AI nel mainstream. Ma sebbene la capacità di conversare con l'AI sia importante, l'intelligenza artificiale deve anche essere in grado di comprendere il contesto più ampio del codice per fornire raccomandazioni ottimali. Sviluppi successivi come Code Llama hanno consentito finestre di contesto più ampie e una migliore comprensione contestuale.

I sistemi agentici rappresentano la prossima grande innovazione. Con agenti che possono ragionare e agire (come nel framework ReAct), gli LLM non solo potrebbero pensare e parlare, ma agire all'interno di un ambiente di sviluppo. Ora gli agenti possono eseguire tool calling e interagire con una base di codice in modo semi-autonomo.

Gli agenti AI stanno ancora rivoluzionando lo sviluppo software. Invece di sostituire gli sviluppatori umani, gli agenti agiscono come uno strato intelligente che aumenta la produttività, riduce il carico cognitivo e migliora il processo decisionale. Attraverso pianificazione, analisi, codifica, test, distribuzione/implementazione e manutenzione, l'AI trasforma l'SDLC in un processo ancora più adattivo, efficiente ed iterativo.

La rivoluzione continua e la codifica assistita da agenti ha il potenziale di rappresentare un cambiamento molto più incisivo sul processo di sviluppo come Waterfall, Agile o DevOps.