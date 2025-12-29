Cos'è l'integrazione delle applicazioni aziendali?

I sistemi aziendali – customer relationship management (CRM), business process management (BPM), enterprise resource planning (ERP), database management e supply chain management software – solitamente faticano a comunicare tra loro. Potrebbero utilizzare linguaggi di programmazione, sistemi operativi e formati di dati diversi ed esistere in ambienti o livelli architetturali separati.
Le EAI aiutano questi sistemi a scambiare punti dati critici, superando incompatibilità che altrimenti ostacolerebbero le operazioni aziendali. Le soluzioni di integrazione consentono inoltre alle organizzazioni di utilizzare sistemi legacy, preservando i dati storici critici ed eliminando la necessità di ricostruire le applicazioni ogni volta che gli sviluppatori introducono nuovi servizi.
Infine, le EAI consentono ai sistemi di condividere le automazioni, accelerando e semplificando i workflow tra i vari reparti. In un contesto di e-commerce, ad esempio, le organizzazioni possono utilizzare una piattaforma di integrazione per elaborare automaticamente i pagamenti, aggiornare l'inventario e creare etichette di spedizione ogni volta che un cliente effettua un ordine, anche quando questi processi avvengono in sistemi o ambienti diversi.
Le architetture EAI possono aiutare a supportare reti distribuite, dove applicazioni e servizi sono debolmente accoppiati e operano in modo indipendente. Le piattaforme EAI tradizionali erano spesso middleware on-premise, basati su server, come i bus di servizio aziendali, che il team IT dell'organizzazione installava e gestiva internamente. Oggi, molte organizzazioni utilizzano anche soluzioni di integration platform as a service (iPaaS) per facilitare e gestire le integrazioni.
iPaaS offre un servizio simile ed è un tipo di soluzione di integrazione delle applicazioni, anche se il suo modello di erogazione e operativo è diverso: iPaaS è ospitato esternamente e fornito tramite il cloud. In pratica, molte organizzazioni, in particolare quelle più grandi, utilizzano entrambi: EAI legacy per i sistemi on-premise di base e iPaaS esterno per integrazioni cloud e SaaS.
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Le EAI utilizzano spesso un middleware orientato ai messaggi (MOM) per facilitare e gestire le connessioni tra i servizi. I MOM ricevono e trasportano pacchetti di dati chiamati messaggi e supportano la condivisione asincrona dei dati, dove i messaggi in ingresso vengono temporaneamente memorizzati in una coda o buffer fino a quando il servizio ricevente (il consumatore) non è pronto a elaborarli.
Ad esempio, se il consumatore riscontra un tempo di inattività, la coda può conservare i messaggi fino a quando il servizio di ricezione non è di nuovo online. Un broker di messaggi è responsabile della gestione della coda e dell'instradamento dei messaggi verso i servizi corretti. I broker possono anche dare priorità ai messaggi ad alta priorità rispetto a quelli meno urgenti. I sistemi basati su MOM consentono ai servizi di condividere informazioni anche senza conoscere l'identità di consumatori specifici, semplificando i flussi di dati.
L'integrazione asincrona è spesso la migliore per le attività di backend che non dipendono da dati in tempo reale e dove sono accettabili brevi ritardi. Un caso d'uso comune è la gestione di integrazioni di sistema non sensibili al tempo, come gli scambi di dati tra sistemi ERP e CRM.
Sebbene il CRM possa inviare continuamente aggiornamenti sui clienti, previsioni della domanda e altri dati all'ERP, l'ERP può attendere di elaborare questi dati durante le ore non di punta. Questa strategia migliora le prestazioni del sistema e ottimizza le risorse. Nel frattempo, gli approcci asincroni potrebbero non essere ideali per applicazioni front-end, dove i clienti si aspettano un accesso immediato ai servizi.
Altre piattaforme EAI utilizzano flussi di dati sincroni, in cui un'applicazione effettua una chiamata API o una richiesta a un servizio e attende una risposta. Questo processo è più immediato e diretto, in parte perché non c'è una coda per rallentare le richieste.
Ma l'elaborazione sincrona può essere soggetta a latenza in scenari ad alto volume perché le attività devono essere completate in ordine. I servizi sono inoltre strettamente accoppiati, riducendo la loro indipendenza. Gli approcci sincroni sono spesso utilizzati per servizi front-end e applicazioni aziendali in tempo reale, specialmente per quelli che richiedono una risposta immediata (come il controllo del software di gestione dell'inventario prima di eseguire un ordine).
Molte piattaforme EAI moderne incorporano flussi di dati sincroni e asincroni per soddisfare diverse esigenze di integrazione.
L'architettura EAI è un blueprint che definisce come le applicazioni e i servizi comunicano all'interno di un ecosistema integrato, inclusi quali modelli, componenti e protocolli vengono utilizzati per facilitare le connessioni. I pattern EAI generalmente descrivono approcci di progettazione più granulari, inclusi specifici instradamenti, costruzioni di endpoint e messaggi.
Un libro del 2003 degli architetti software Gregor Hohpe e Bobby Woolf ha identificato 65 pattern di integrazione, offrendo agli sviluppatori un linguaggio condiviso su quali tipi di integrazioni sono possibili e come implementarle. Tuttavia, poiché molti di questi motivi sono stati astratti nelle piattaforme EAI moderne, questa panoramica si concentrerà invece su stili architettonici più ampi.
Le aziende spesso incorporano molteplici approcci architettonici, ognuno dei quali supporta diversi livelli o funzioni all'interno del sistema. Le architetture di integrazione più comuni includono:
L'integrazione point-to-point collega due o più app, spesso utilizzando un'API, un middleware o un codice personalizzato, in modo che possano scambiarsi dati direttamente senza un piano di gestione centralizzato. Questo approccio funziona bene per sistemi che contengono solo pochi servizi perché è relativamente semplice da configurare e mantenere.
Ma su scala più ampia, le connessioni point-to-point possono diventare intrecciate e eccessivamente complesse, un fenomeno noto come integrazione spaghetti. In assenza di un intermediario che gestisca lo scambio di dati, è difficile identificare e risolvere i colli di bottiglia nelle prestazioni. Inoltre, con una supervisione limitata su ogni connessione, gli approcci point-to-point sono vulnerabili ai problemi di sicurezza e ottimizzazione.
Infine, i rollout diventano una sfida, poiché devono essere configurati separatamente per ogni integrazione nel sistema. Le organizzazioni potrebbero iniziare con l'integrazione point-to-point, ma evolvere verso approcci di integrazione più maturi man mano che aumentano le loro operazioni.
Nei modelli hub and spoke, più sistemi o servizi (gli spoke) si collegano a un hub centrale. L'hub gestisce le connessioni tra i servizi in modo che non debbano interagire direttamente tra loro.
Spesso, l'hub centrale assume la forma di un enterprise service bus (ESB), una soluzione middleware di livello superiore che dirige e gestisce gli scambi di dati. Le responsabilità dell'hub potrebbero includere il routing, la governance, l'autenticazione, il monitoraggio e la conversione dei dati. Mentre gli ESB gestiscono le attività di gestione, i MOM integrati in genere trasferiscono i dati utilizzando un protocollo come JMS o MQTT. In alternativa, gli approcci hub and spoke possono utilizzare API gateway per l'orchestrazione API (con il gateway come hub e le API come spoke), abilitando la comunicazione sincrona, che spesso utilizza HTTP come meccanismo di trasporto.
Gli approcci hub and spoke sono spesso più efficienti e resilienti rispetto a quelli point-to-point, specialmente in implementazioni complesse che prevedono decine o centinaia di servizi. Questi sistemi possono anche essere più facili da mantenere e governare perché ogni interazione avviene attraverso un piano di gestione condiviso. Infine, è possibile aggiungere nuove applicazioni senza influire sui servizi integrati.
Un grande svantaggio, però, è che, poiché ogni servizio si basa sul piano di gestione centralizzato, un errore nell'hub centrale può influenzare l'intero sistema.
Nell'architettura orientata ai servizi (SOA), i servizi sono allineati su politiche e standard condivisi, ma rimangono vagamente accoppiati e autonomi, promuovendo la riusabilità e l'interoperabilità. I servizi condividono le proprie funzionalità e capacità tramite contratti, senza esporre il codice interno e i dati necessari al loro funzionamento, migliorandone la reperibilità.
Ad esempio, il servizio di elaborazione dei pagamenti di un'organizzazione può essere aggiunto a nuove applicazioni senza che gli sviluppatori debbano ricostruire il servizio da zero. Tra gli svantaggi si annoverano gli elevati costi di implementazione e manutenzione, nonché la maggiore complessità del sistema, che può compromettere le prestazioni e creare vulnerabilità di sicurezza.
Come filosofia di progettazione indipendente dalla piattaforma, la SOA può essere utilizzata con qualsiasi numero di architetture. Ad esempio, applicata a un modello hub and spoke, l'hub centrale continua a gestire le interazioni, ma i servizi possono descrivere le loro funzioni aziendali in modo che gli sviluppatori possano combinarle e riutilizzarle senza alcuna conoscenza preliminare di ciò che sono capaci di fare.
I microservizi si basano sui principi fondamentali della SOA, ma adottano nuove funzionalità cloud-native. La SOA richiede che ogni servizio condivida standard strettamente definiti, rendendo il sistema meno flessibile e più soggetto a rallentamenti.
I microservizi, invece, danno priorità al trasporto leggero (spesso tramite l'uso di API), con gli endpoint stessi che implementano la logica di business ed elaborano le richieste. Questo approccio conferisce a ciascun servizio maggiore autonomia, permettendo ai singoli team di dettare la governance interna, la distribuzione e gli approcci di storage per i servizi che gestiscono. I due approcci differiscono anche per ambito: la SOA gestisce tipicamente applicazioni a livello enterprise, mentre i microservizi sono spesso più granulari, suddividendo i singoli servizi in componenti più piccoli.
Infine, mentre le SOA utilizzano spesso gli ESB per facilitare la comunicazione service-to-service, i microservizi si basano più spesso su API gateway o service mesh. I microservizi stanno rapidamente diventando dominanti: il 74% delle aziende attualmente utilizza l'architettura dei microservizi, mentre un altro 23% afferma di avere intenzione di farlo in futuro, secondo un report di Gartner del 2023.
Sebbene i messaggi possano contenere azioni o richieste, gli eventi sono indicazioni statiche che un'azione significativa è avvenuta. L'architettura orientata agli eventi consente ai servizi di scambiare in modo efficiente e sicuro le notifiche degli eventi.
In genere, le applicazioni inviano eventi a un broker di eventi, che è responsabile della loro distribuzione ai servizi appropriati. I consumatori possono scegliere a quali eventi iscriversi, in modo da ricevere solo i record pertinenti alle loro funzioni o alle loro esigenze aziendali.
Ad esempio, un'azienda di e-commerce potrebbe utilizzare eventi per notificare un servizio e-mail ogni volta che un cliente effettua un acquisto. Quando il servizio e-mail riceve la notifica dell'evento che indica una vendita, può inviare automaticamente all'acquirente una conferma d'ordine. Nel frattempo, un database di analytics potrebbe sottoscrivere eventi legati a tempi di inattività o prestazioni per raccogliere dati rilevanti.
Un beneficio dei framework basati sugli eventi è che i servizi non devono capire come vengono utilizzati i loro eventi o quali consumatori li stanno utilizzando: devono solo sapere come segnalare gli eventi al broker di eventi. Gli approcci basati sugli eventi sono anche più semplici da scalare perché gli sviluppatori possono duplicare o rimuovere i servizi senza interferire con i meccanismi di segnalazione degli eventi.
Ma senza una gestione adeguata, le piattaforme basate sugli eventi possono segnalare in modo eccessivo o inviare involontariamente duplicati di eventi, rendendo più difficile per i consumatori dare loro un senso. Inoltre, man mano che le organizzazioni crescono, spesso aggiungono più istanze consumer per migliorare le prestazioni. Ma questa proliferazione di servizi può rendere più difficile per gli sviluppatori isolare e risolvere errori.
Infine, poiché le piattaforme orientate agli eventi possono subire ritardi, non sono ideali per scambi dati in tempo reale.
In generale, iPaaS rientra nell'ombrello EAI; è un modello più recente, basato su cloud, per integrare applicazioni aziendali. Integration platform as a service (iPaaS) si riferisce a strumenti di integrazione basati su cloud, gestiti in genere da un fornitore esterno. Gli esempi includono webMethods Hybrid Integration di IBM, MuleSoft di Salesforce e Azure Integration Services di Microsoft.
Le piattaforme iPaaS spesso utilizzano funzionalità generative, connettori precostituiti, strumenti di sviluppo low o no-code, Internet of Things (IoT) e altre innovazioni moderne. Spesso funzionando su architetture serverless o containerizzate, le piattaforme iPaaS tendono a essere flessibili e leggere perché non si affidano agli ESB on-premise (che possono essere ingombranti e soggetti a disallineamenti) per facilitare le connessioni.
Uno dei principali punti di forza è che le organizzazioni non devono spendere tempo e risorse per costruire connessioni personalizzate e possono invece fare affidamento sull'infrastruttura sovrastante fornita dalla piattaforma iPaaS. L'iPaaS può talvolta essere confezionato insieme ad altri prodotti SaaS, come ERP o software CRM.
L'EAI è un approccio più vecchio e tradizionale, che viene gestito più spesso on-premise o tramite un'architettura ibrida. Uno dei principali vantaggi dell'EAI è che le aziende mantengono il pieno controllo sulle loro integrazioni. Questo approccio potrebbe essere preferito in settori altamente regolamentati, come quello legale o sanitario, dove i team IT necessitano di un livello di personalizzazione e supervisione più profondo rispetto a quello disponibile tramite piattaforme iPaaS di terze parti.
Nonostante la crescente popolarità di iPaaS, l'80% delle aziende costruisce ancora almeno alcune delle loro integrazioni internamente, secondo un report Fortune Business Insights 2024. Nelle organizzazioni più grandi, EAI e iPaaS vengono spesso utilizzati insieme per automatizzare diversi livelli di orchestrazione.
Mentre le piattaforme EAI aiutano principalmente le aziende a condividere i dati internamente, lo scambio elettronico di dati (EDI) standardizza e facilita il trasferimento di informazioni, come fatture, trascrizioni o avvisi di spedizione, tra organizzazioni, sostituendo la documentazione cartacea. Le transazioni EDI risalgono agli anni '60, quando governi e aziende iniziarono ad automatizzare gli scambi di dati, riducendo la loro dipendenza dall'inserimento manuale dei dati.
EDI utilizza protocolli specializzati per aiutare le aziende a mantenere la conformità con le normative e gli standard internazionali. Ad esempio, l'HIPAA richiede che le organizzazioni scambino dati sanitari americani tramite il protocollo X12, orientato alla sicurezza, mentre le transazioni commerciali internazionali sono spesso effettuate tramite lo standard globale EDIFACT.
La pianificazione delle risorse aziendali unisce risorse umane, Product Lifecycle Management, finanza e altri processi aziendali attraverso un database centralizzato e condiviso per migliorare la connettività e la coerenza dei dati tra i sistemi interni. Le piattaforme ERP sono spesso composte da più moduli aziendali, ognuno dei quali rappresenta una diversa funzione aziendale. Questi moduli possono svolgere compiti distinti, pur lavorando insieme per raggiungere obiettivi aziendali condivisi.
Sebbene EAI ed ERP supportino entrambi l'integrazione, operano a livelli diversi dello stack tecnologico di un'organizzazione. L'EAI funge da ponte o connettore tra singole applicazioni, mentre l'ERP fornisce un'interfaccia unificata dove le organizzazioni possono accedere a più funzioni aziendali.
Aggiornare o sostituire un sistema ERP può essere operativamente impegnativo e costoso perché ogni modulo aziendale è strettamente legato a una suite di applicazione centralizzata. L'EAI, invece, può essere implementato gradualmente e a fasi perché si basa su middleware o API, che spesso possono essere riconfigurati senza interrompere i flussi di dati.
Le organizzazioni spesso utilizzano piattaforme EAI ed ERP in congiunzione, con i sistemi ERP che gestiscono il core business e le piattaforme EAI che gestiscono le connessioni tra la piattaforma ERP e altri componenti, come piattaforme di analytics e CRM.
Vulnerabilità di sicurezza, silos dei dati e incompatibilità possono sorgere quando i sistemi aziendali sono isolati e non possono comunicare. Senza una strategia EAI, le organizzazioni potrebbero dover fare affidamento su una codifica personalizzata estesa, una manutenzione costante e l'inserimento manuale dei dati per mantenere le connessioni, il che potrebbe portare a integrazioni fragili. I sistemi EAI possono aiutare a superare queste barriere:
L'EAI aiuta a migliorare il flusso e la visibilità dei dati abilitando la sincronizzazione dei dati in tempo reale (o quasi in tempo reale) all'interno di un'organizzazione. Consente ai servizi di accedere a strumenti e fonti di dati provenienti da tutta l'organizzazione, mantenendo la loro autonomia.
Questa sincronizzazione migliora l'automazione dei processi permettendo ai team di sviluppare automazioni su più servizi, accelerando il workflow e riducendo gli errori umani. L'Integrazione dei dati può portare a un processo decisionale migliorato, poiché aiuta i team a raccogliere e analizzare informazioni rilevanti da fonti eterogenee.
Ad esempio, un CRM può inviare i dati storici delle vendite a una piattaforma integrata di gestione dell'inventario, per aiutare i team a determinare la quantità di inventario da ordinare per un determinato periodo.
Il ritiro o la sostituzione dei sistemi legacy può interrompere le funzioni aziendali critiche, creare disallineamenti e contribuire a costi esorbitanti.
Le organizzazioni in settori altamente regolamentati potrebbero fare affidamento su applicazioni legacy per mantenere la conformità alle leggi e agli standard di settore. Inoltre, i dati critici memorizzati in database più vecchi potrebbero essere difficili da migrare verso sistemi più recenti.
L'EAI aiuta a prolungare la vita delle applicazioni legacy. Consente alle organizzazioni di continuare a utilizzare queste applicazioni e piattaforme trasformando i vecchi protocolli in formati compatibili e moderni e collegando i sistemi legacy a quelli più recenti.
Le piattaforme EAI possono aiutare a ridurre la complessità dell'integrazione. Invece di costruire e mantenere molte connessioni point-to-point, un'organizzazione può utilizzare una piattaforma di integrazione, come una soluzione iPaaS o ESB, per collegare le applicazioni tramite uno strato di integrazione centralizzato. I connettori precostituiti e i modelli di integrazione riutilizzabili spesso inclusi in queste soluzioni aiutano anche a connettere i sistemi più velocemente.
Infine, l'EAI può migliorare scalabilità e flessibilità. L'accoppiamento lento semplifica la sostituzione delle applicazioni o l'adozione di nuove tecnologie. Un'organizzazione può sostituire il proprio sistema CRM o aggiungere una nuova piattaforma di e-commerce senza dover rielaborare completamente la propria architettura di integrazione.
L'EAI aiuta anche i team a coordinare meglio le implementazioni perché offre una maggiore visibilità su come gli aggiornamenti influiscono non solo sui rispettivi servizi ma sull'intero sistema.
Sebbene l'EAI possa semplificare le funzioni aziendali, può anche introdurre complessità di sistema e ostacoli operativi. Alcune sfide comuni includono:
Poiché le piattaforme EAI espongono servizi precedentemente inaccessibili, mantenere un ecosistema sicuro può diventare più difficile. Le configurazioni errate possono lasciare esposti i dati sensibili durante il transito, mentre gli API gateway e gli ESB possono presentare un unico punto di guasto, con errori che si propagano a catena ai servizi connessi.
Le soluzioni includono l'incorporazione di controlli di accesso robusti, protocolli di autenticazione e autorizzazione, standard di crittografia e sicurezza di rete. Anche una governance completa, in cui ogni team ha responsabilità chiaramente definite e risposte rapide agli incidenti, può migliorare la sicurezza.
Poiché le piattaforme EAI possono toccare quasi tutte le aree di un'azienda, le organizzazioni possono diventare dipendenti da esse. La migrazione a una nuova piattaforma EAI può essere proibitivamente costosa e può portare a perdite di dati durante il periodo di transizione.
Per mitigare queste sfide, le organizzazioni possono dare priorità a modelli di integrazione modulari e flessibili, come microservizi e architetture guidate dagli eventi, che generalmente sono più facili da personalizzare, riconfigurare e riutilizzare. La virtualizzazione dei dati, nel frattempo, può aiutare le organizzazioni a preservare i dati critici anche quando i servizi e i piani di gestione cambiano intorno a loro.
Le piattaforme EAI introducono nuove connessioni tra i servizi, che possono rendere più difficili la governance, la supervisione, la tracciabilità e la risoluzione dei problemi.
La manutenzione richiede competenze specializzate e può risultare più costosa rispetto agli approcci architettonici tradizionali, basati su interventi point-to-point. Sebbene l'Integrazione tra i sistemi moderni e quelli legacy apra nuovi insight sui dati, il versioning tra questi sistemi può essere impegnativo dal punto di vista operativo.
Le organizzazioni possono affrontare questa complessità separando i servizi in domini distinti in modo che le applicazioni condividano i dati solo con i servizi pertinenti. Le moderne automazioni no-code e i contratti di dati ben definiti possono anche aiutare a snellire le operazioni, in modo che i team possano scambiare i dati senza bisogno di conoscenze preliminari.
Le piattaforme EAI che si affidano a ESB e API gateway possono riscontrare problemi di flusso dati perché tutti gli exchange devono essere convogliati attraverso uno strato di routing condiviso.
Ad esempio, le organizzazioni potrebbero dover aggiungere più endpoint per gestire un traffico più elevato o nuove caratteristiche, ma questi aggiornamenti possono inavvertitamente causare latenza e altri problemi di prestazioni, aggiungendo stress al sistema.
Le organizzazioni possono ridurre il rischio di colli di bottiglia implementando cache e autoscaling, che adattano la scalabilità basandosi sui dati in tempo reale. Architetture distribuite e orizzontali, condivisione asincrona dei dati e framework all'edge, che elaborano dati vicino alla loro fonte, possono anch'essi contribuire a integrazioni più rapide e resilienti.
Sebbene l'EAI sia un concetto vecchio di decenni, le piattaforme EAI odierne incorporano sempre più innovazioni moderne per migliorare l'interoperabilità, le prestazioni e la resilienza della rete. I team ora utilizzano l'AI generativa per segnalare automaticamente disallineamenti e fallimenti, o per applicare correzioni proattivamente prima che interrompano i flussi di comunicazione. Il machine learning può anche orchestrare complesse pipeline di automazione, riducendo i workload e i disallineamenti.
L'EAI sta diventando più accessibile anche come disciplina, dando ai team la possibilità di progettare integrazioni con connettori precostituiti a uso limitato di codice. I sistemi serverless offrono alle organizzazioni la flessibilità di muoversi tra cloud, ambienti ibridi e on-premise. Inoltre, le architetture orientate alle API e ai microservizi migliorano la reperibilità e la riutilizzabilità.
L'emergere e la popolarità delle soluzioni iPaaS significano che le organizzazioni possono abbonarsi solo ai servizi di integrazione di cui hanno bisogno, riducendo i costi e liberandole da compiti di gestione che richiedono molto tempo.
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