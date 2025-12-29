Cos'è l'integrazione delle applicazioni aziendali?

I sistemi aziendali – customer relationship management (CRM), business process management (BPM), enterprise resource planning (ERP), database management e supply chain management software – solitamente faticano a comunicare tra loro. Potrebbero utilizzare linguaggi di programmazione, sistemi operativi e formati di dati diversi ed esistere in ambienti o livelli architetturali separati.

Le EAI aiutano questi sistemi a scambiare punti dati critici, superando incompatibilità che altrimenti ostacolerebbero le operazioni aziendali. Le soluzioni di integrazione consentono inoltre alle organizzazioni di utilizzare sistemi legacy, preservando i dati storici critici ed eliminando la necessità di ricostruire le applicazioni ogni volta che gli sviluppatori introducono nuovi servizi.

Infine, le EAI consentono ai sistemi di condividere le automazioni, accelerando e semplificando i workflow tra i vari reparti. In un contesto di e-commerce, ad esempio, le organizzazioni possono utilizzare una piattaforma di integrazione per elaborare automaticamente i pagamenti, aggiornare l'inventario e creare etichette di spedizione ogni volta che un cliente effettua un ordine, anche quando questi processi avvengono in sistemi o ambienti diversi.

Le architetture EAI possono aiutare a supportare reti distribuite, dove applicazioni e servizi sono debolmente accoppiati e operano in modo indipendente. Le piattaforme EAI tradizionali erano spesso middleware on-premise, basati su server, come i bus di servizio aziendali, che il team IT dell'organizzazione installava e gestiva internamente. Oggi, molte organizzazioni utilizzano anche soluzioni di integration platform as a service (iPaaS) per facilitare e gestire le integrazioni.

iPaaS offre un servizio simile ed è un tipo di soluzione di integrazione delle applicazioni, anche se il suo modello di erogazione e operativo è diverso: iPaaS è ospitato esternamente e fornito tramite il cloud. In pratica, molte organizzazioni, in particolare quelle più grandi, utilizzano entrambi: EAI legacy per i sistemi on-premise di base e iPaaS esterno per integrazioni cloud e SaaS.​