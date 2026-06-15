Le développement logiciel traditionnel peut être un processus chronophage, plein de tâches répétitives et sujettes aux erreurs. Les développeurs doivent écrire et tester un code conforme à toutes les exigences de sécurité et réglementaires nécessaires, puis le déployer en production. L’automatisation de ces processus peut conduire à un processus de développement logiciel plus rapide et facilement évolutif, avec une assurance qualité (QA) et une sécurité renforcées.
L’automatisation du SDLC permet également d’aligner la livraison logicielle sur les objectifs globaux de l’entreprise. L’innovation itérative s’accélère tandis que les entreprises bénéficient d’une meilleure résilience opérationnelle et d’une réduction des risques. L’émergence du développement logiciel assisté par IA a encore élargi la capacité d’automatiser les workflows, augmentant la productivité et optimisant le DevOps grâce à l'IA dans le SDLC.
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Au niveau de l’entreprise, l’automatisation du SDLC sert de modèle opérationnel pour la livraison de logiciels. Le développement, les opérations, la sécurité et la gouvernance sont tous intégrés dans des workflows standardisés et automatisés.
Les composants d'un processus SDLC automatisé incluent les éléments suivants :
L'orchestration des workflows est l'utilisation de l'automatisation pour coordonner, planifier et gérer des tâches interconnectées et automatisées à travers des systèmes, équipes et applications. Alors que l'automatisation des workflows se concentre sur l'automatisation des tâches individuelles, l'orchestration des workflows regroupe ces tâches dans un flux de workflow numérique rationalisé et automatisé pour une gestion de projet plus fluide.
L’orchestration met l’accent sur l’exécution des tâches de bout en bout, en planifiant et en exécutant les tâches dans le bon ordre pour tenir compte des dépendances. De nombreuses plateformes d’orchestration de workflow utilisent l’IA, le machine learning (ML) et des outils low-code pour créer et optimiser les workflows de développement. L’orchestration automatise les tâches via des scripts, des API (interfaces de programmation d’applications) et des déclencheurs basés sur les événements, tout en automatisant également les transferts de tâches.
Au cours des phases de planification, la gestion automatisée du backlog s'appuie sur des assistants IA et des règles programmées pour identifier et supprimer les tâches en double ou obsolètes, créer des user stories et estimer le temps et l'effort nécessaires à la réalisation des tâches. L'analyse et le suivi automatisés des exigences relient de manière dynamique les besoins des projets au développement afin de permettre une traçabilité en temps réel et une analyse d'impact.
Les pipelines CI/CD constituent l'épine dorsale opérationnelle de l'automatisation du développement logiciel. Un pipeline CI/CD est un workflow DevOps qui rationalise la livraison de logiciels grâce à une assurance qualité du code automatisée tout en préservant la supervision humaine.
L’intégration continue stocke le code dans des référentiels centraux gérés par des systèmes de contrôle de version et de branchement qui permettent aux développeurs de travailler de manière indépendante et simultanée avant de valider les modifications dans le système. Les développeurs envoient les modifications de code par le biais de pull requests, qui déclenchent des workflows de création, de test et de validation automatisés. Les modifications approuvées sont ensuite fusionnées dans la branche principale.
Après validation, la livraison continue déploie les modifications de code approuvées dans les environnements de test, de préproduction ou de production. Les modèles de déploiement continu publient automatiquement des modifications de code validées en production.
Les entreprises peuvent automatiser la configuration, la gestion et l'allocation des ressources de l'infrastructure informatique telles que les serveurs, conteneurs et l'infrastructure cloud. L'infrastructure en tant que code (IaC) automatise le provisionnement et la gestion de l'infrastructure en utilisant des fichiers de configuration au lieu de processus manuels tels que des graphiques visuels et des feuilles de calcul.
Après le déploiement, les systèmes automatisés surveillent les indicateurs de santé tels que la latence, les taux de panne et les journaux d'erreurs. Si un défaut est détecté, le système peut déclencher une restauration automatique vers la dernière version stable connue, ce qui permet de réduire au minimum les temps d'indisponibilité et de préserver l'expérience utilisateur sans intervention manuelle.
Les plateformes d’observabilité automatisée collectent des journaux, des indicateurs et des traces au sein des environnements de développement et de production, permettant un dépannage plus rapide et une optimisation continue des performances.
Les plateformes IaC sont un composant central des pratiques d'automatisation de la gestion de configuration (CM) qui utilisent des processus basés sur des politiques et du code pour maintenir serveurs, réseaux et applications. La CM permet d'éviter les erreurs manuelles et d'atténuer la dérive de configuration, c'est-à-dire la divergence progressive d'un système par rapport à son état de base prévu.
La mise en place d'environnements, processus automatisé consistant à configurer et à gérer l'environnement d'une application, est essentielle au déploiement continu. Les environnements comprennent l’infrastructure, les configurations et les dépendances nécessaires au fonctionnement de l’application.
Les équipes de développement peuvent utiliser diverses méthodologies de test pour automatiser le contrôle qualité. Les méthodes de test automatisées incluent :
L’automatisation de la sécurité est un composant fondamental des pratiques DevSecOps (développement, sécurité et opérations), qui intègrent les contrôles de sécurité directement dans les workflows de livraison de logiciels. DevSecOps peut aider à protéger contre les cyberattaques grâce à des temps de réponse plus rapides et à une réduction des erreurs manuelles.
L’analyse automatisée des vulnérabilités effectue de manière proactive des vérifications systématiques sur un système informatique, tel qu’une application, pour détecter des vulnérabilités connues. Bien qu'elle ne puisse pas identifier des vulnérabilités jusqu'alors inconnues, comme celles associées à des faille d’exploitation zero-day, le scan automatique peut tout de même aider à détecter et à corriger les Common Vulnerabilities and Exposures (CVE).
La gestion automatisée des secrets permet de stocker, de renouveler, de distribuer et de révoquer les identifiants sensibles, tels que les clés API, sans risque d'identifiants codés en dur ni d'interruption de service. La cartographie automatisée des dépendances analyse les relations entre les composants du système afin de garantir la sécurité et la conformité. L'application automatique des politiques et les contrôles de conformité rationalisent encore les pratiques de sécurité.
Les opérations alimentées par l'IA (AIOps) utilisent l'IA pour automatiser et améliorer la gestion des services informatiques et les opérations grâce à la détection des anomalies, à la corrélation des événements, à l'analyse de la cause racine et à la résolution prédictive, en plus d'autres cas d'utilisation.
Les modèles de ML excellent dans la détection d’anomalies pouvant révéler des menaces potentielles, telles que des pics de trafic inhabituels. Lorsqu'un défaut, une faille ou une tendance est détecté(e),l'analyse de cause racine alimenté par l'IA peut aider à en révéler l'origine. La résolution prédictive utilise l’IA pour prédire les défauts potentiels et les corriger avant que des perturbations ne surviennent, de manière similaire à la maintenance prédictive dans une installation physique.
Les outils d'IA pour le développement logiciel simplifient certains des aspects les plus fastidieux du workflow de développement. Les assistants de codage pilotés par l’IA peuvent fournir une génération automatisée de code et de Document Generation. La création de tests par IA permet de rédiger, d'exécuter et de mettre à jour de manière autonome des cas de test, à partir soit du code source, soit de prompts en langage naturel.
IBM Bob travaille avec les développeurs dans la base de code selon des modes agentiques configurables : les développeurs choisissent la manière dont ils souhaitent que Bob les aide, puis celui-ci joue le rôle qui lui est assigné dans le SDLC. Les capacités de traitement automatique du langage naturel (NLP) permettent à Bob de générer du code à partir de prompts en langage naturel. Bob Shell étend la participation de Bob au développement, en ajoutant de l'IA au SDLC à chaque étape.
De nombreuses entreprises interagissent principalement avec leurs clients par le biais de logiciels, ce qui signifie qu’un logiciel sécurisé et fiable, distribué à l’échelle, est un puissant facteur de différenciation concurrentielle. Des cycles de mise en production plus rapides, une gouvernance renforcée et une plus grande cohérence permettent de créer des organisations plus agiles, capables de saisir les opportunités du marché tout en réduisant les risques.
Au niveau de l’entreprise, l’automatisation du SDLC peut aligner les équipes de développement et les objectifs commerciaux de haut niveau, transformant ainsi la livraison de logiciels en une capacité métier stratégique.
Dans un SDLC traditionnel, le développement manuel peut entraîner une hausse des coûts opérationnels, des blocages qui prolongent les délais de développement et des incohérences entre les environnements et les équipes. L'automatisation du SDLC aide les organisations à accroître la vitesse de développement tout en maintenant la gouvernance, la conformité et le contrôle opérationnel, ce qui la rend essentielle pour une transformation numérique efficace.
Les avantages de l’automatisation du SDLC peuvent inclure :
L'automatisation du cycle de vie du développement logiciel (SDLC) peut aider les équipes à raccourcir les cycles de développement et à accélérer la mise sur le marché. La génération automatisée de code permet de gérer le code standard, de proposer des suggestions d'autocomplétion et de recommander des fonctions, aidant ainsi les ingénieurs logiciels à écrire plus rapidement.
L'automatisation du déploiement logiciel peut permettre d'obtenir des logiciels de haute qualité en remplaçant les goulots d'étranglement liés aux contrôles qualité manuels par des contrôles automatisés tout au long du pipeline CI/CD. Les tests unitaires, d'intégration et de performance effectués à chaque mise à jour du code contribuent à éviter la publication de versions comportant des bugs. Les vérifications automatisées réduisent le risque d'erreur humaine, et les vérifications instantanées permettent aux équipes de développement de bénéficier de boucles de commentaires plus rapides.
Alors que les audits manuels traditionnels vérifient périodiquement, la surveillance continue de la conformité est un processus automatisé qui vérifie l’infrastructure informatique par rapport aux politiques internes et réglementaires en temps réel. Grâce à l'application automatisée des politiques, les entreprises convertissent les politiques de gouvernance et de gestion des risques en code, permettant ainsi des contrôles d'accès en temps réel et d'autres mesures de protection.
Dans les environnements conteneurisés, les applications cloud native utilisent l’Auto-Scaling pour provisionner automatiquement les ressources tout en maintenant le temps de fonctionnement grâce à des procédures d’auto-réparation. Les systèmes IaC et les pipelines CI/CD facilitent l'exploitation des systèmes distribués et le fonctionnement des équipes.
À l’échelle, la gestion automatisée des configurations assure le bon fonctionnement des grands systèmes, tandis que la surveillance alimentée par l’IA détecte automatiquement les anomalies, déclenche des alertes et procède à des annulations si nécessaire.
L'amélioration de la rapidité et de la qualité aide les entreprises à maintenir une productivité accrue tout en réduisant leurs coûts d'exploitation. Les contrôles de qualité et de sécurité automatisés contribuent à maintenir le temps de fonctionnement et à minimiser les dépenses de maintenance.
L'automatisation de l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel nécessite un engagement fort de la part des parties prenantes ainsi qu'une collaboration inter-services. Les défis liés à la mise en œuvre de l’automatisation du SDLC incluent :
Les plateformes déconnectées, la complexité des chaînes d’outils et les silos de données contribuent à la fragmentation des écosystèmes de développement. Les plateformes non couplées ou dupliquées entraînent une allocation inefficace des ressources et des rapports incohérents, tandis que les intégrations sur mesure et le travail redondant augmentent les coûts opérationnels.
Les outils déconnectés entravent également une collecte et une organisation complètes des données, essentielles pour une fonctionnalité optimale de l’IA et une prise de décision solide basée sur les données.
Les anciens systèmes se caractérisent souvent par un code étroitement couplé, des bases de données monolithiques partagées et des dépendances fragiles. Les équipes doivent s'adapter à ces contraintes plutôt que de se lancer dans une refonte radicale (« big bang »), qui présente un risque élevé et est source d'échecs. Les solutions consistent à découpler les données, à mettre en place des tests automatisés et à recourir à la conteneurisation.
Les équipes habituées à leur pile de développement et à leur infrastructure peuvent se montrer réticentes à adopter de nouvelles technologies, en particulier lorsqu’il s’agit d’IA. Les organisations doivent accompagner leurs initiatives d’automatisation par des changements culturels et opérationnels favorisant la maturité en matière de DevOps et d’ingénierie des plateformes. Une infrastructure centralisée et des workflows éprouvés, appelés golden paths, réduisent la charge cognitive et aident les développeurs à travailler plus efficacement.
Les systèmes centralisés nécessitent des contrôles d’accès rigoureux pour préserver les données. Les contrôles d'accès et autres politiques de sécurité obsolètes créent des vulnérabilités urgentes lorsque les entreprises intègrent l'IA à leurs environnements d'entreprise. Les politiques de gouvernance devraient garantir une utilisation responsable de l'IA en contrôlant strictement l'accès des humains et de l'IA, tout en empêchant toute adoption non autorisée de l'IA responsable.
Sans stratégie d'automatisation unifiée, le résultat peut être une généralisation de l'automatisation : la diffusion non régulée d'outils d'automatisation déconnectés, de scripts, de systèmes multi-agents et d'autres workflows d'IA agentiques. Résultats : les entreprises sont confrontées à des workflows redondants et fragmentés, à des piles qui se chevauchent et à des lacunes en matière de sécurité ou de gouvernance. Un audit approfondi est la première étape pour remédier à la généralisation de l'automatisation.
Une utilisation non réglementée de l’IA peut entraîner des conséquences désastreuses. En raison de contrôles d'accès médiocres et d'une faible gouvernance, les agents IA peuvent exposer des données sensibles à des tiers non autorisés. Les assistants AI Coding peuvent générer du code non sécurisé contenant des failles de sécurité exploitables telles que l’injection SQLou le cross-site scripting. Les modèles d’IA générative sont également sujets aux hallucinations, et il est généralement recommandé de vérifier les résultats générés par l'IA avant leur mise en œuvre.
Tous les défis liés à l'automatisation du développement logiciel sont surmontables. Les meilleures pratiques pour mettre en œuvre l’automatisation du SDLC incluent :
Standardiser les workflows de développement : adoptez des modèles réutilisables, des pipelines axés sur les politiques et une gouvernance centralisée.
Prioriser un changement à fort impact : concentrez les efforts d’automatisation précoces sur des processus à forte friction, répétitifs et chronophages.
Intégrer la sécurité dès le départ : suivez les principes DevSecOps ancrés dans une approche shift left .
Mesurer continuellement la performance : adoptez des KPI mesurables tels que DORA (recherche et évaluation DevOps) pour une grande visibilité et un retour sur investissement (ROI) démontrable.
Favoriser la collaboration interfonctionnelle : démantelez les silos et encouragez le travail d’équipe entre développeurs, opérations, sécurité et parties prenantes commerciales afin d’aligner les efforts sur la stratégie organisationnelle.
Mettre en œuvre des politiques de gouvernance fiables : créez des systèmes d’IA auditables et explicables, bénéficiant d’une forte visibilité et d’une supervision humaine étendue.
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