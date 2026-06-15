L’automatisation de la sécurité est un composant fondamental des pratiques DevSecOps (développement, sécurité et opérations), qui intègrent les contrôles de sécurité directement dans les workflows de livraison de logiciels. DevSecOps peut aider à protéger contre les cyberattaques grâce à des temps de réponse plus rapides et à une réduction des erreurs manuelles.

L’analyse automatisée des vulnérabilités effectue de manière proactive des vérifications systématiques sur un système informatique, tel qu’une application, pour détecter des vulnérabilités connues. Bien qu'elle ne puisse pas identifier des vulnérabilités jusqu'alors inconnues, comme celles associées à des faille d’exploitation zero-day , le scan automatique peut tout de même aider à détecter et à corriger les Common Vulnerabilities and Exposures (CVE).

La gestion automatisée des secrets permet de stocker, de renouveler, de distribuer et de révoquer les identifiants sensibles, tels que les clés API, sans risque d'identifiants codés en dur ni d'interruption de service. La cartographie automatisée des dépendances analyse les relations entre les composants du système afin de garantir la sécurité et la conformité. L'application automatique des politiques et les contrôles de conformité rationalisent encore les pratiques de sécurité.

Les opérations alimentées par l'IA (AIOps) utilisent l'IA pour automatiser et améliorer la gestion des services informatiques et les opérations grâce à la détection des anomalies, à la corrélation des événements, à l'analyse de la cause racine et à la résolution prédictive, en plus d'autres cas d'utilisation.