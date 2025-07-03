Les critères clés incluent la vitesse (rapidité de fonctionnement), la stabilité (capacité à s’exécuter sans plantage), l’évolutivité (la gestion fluide des charges croissantes) et la réactivité (la rapidité de réponse aux sollicitations des utilisateurs).

La performance logicielle est au cœur de toute utilisation informatique : des performances médiocres peuvent réduire à néant les efforts d’une entreprise pour offrir une expérience utilisateur de qualité. Si les développeurs ne supervisent pas correctement les tests de performance, ou ne les exécutent pas assez souvent, ils risquent de créer des goulots d’étranglement.Ceux-ci peuvent limiter la capacité d’un système à gérer son trafic habituel aux périodes attendues. Le problème s’aggrave lors de pics de charge imprévus.

Une telle situation peut mettre en péril l’ensemble des opérations d’une entreprise orientée vers le public. Les réputations de qualité, traditionnellement longues à bâtir, peuvent être rapidement et durablement compromises si les utilisateurs commencent à douter de la fiabilité d’un système ou d’une application. La patience des utilisateurs finaux devient une ressource de plus en plus rare. C’est pourquoi la réputation des entreprises est souvent en jeu lorsque des problèmes de performance apparaissent.