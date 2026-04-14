L’IA dans le SDLC

Le SDLC vise à produire des logiciels de la meilleure qualité possible, au moindre coût et dans les délais les plus courts. Au fil de l’histoire du génie logiciel, plusieurs méthodologies ont structuré la pratique. À partir des années 1970, la méthodologie Waterfall a défini le processus, avec des phases séquentielles distinctes : chaque phase devait être achevée avant que les développeurs puissent passer à la suivante.

Au cours de la décennie suivante, le modèle Waterfall, plus rigide, a cédé la place au développement itératif, avec des phases permettant une implémentation partielle, le recueil des retours utilisateurs et des améliorations successives. Les années 2000 ont vu l’arrivée d’Agile, qui a fait évoluer la discipline vers davantage de collaboration, de feedback et de cycles de développement itératifs. Au cours de la décennie suivante, la pratique DevOps s’est imposée. Cet ensemble de philosophies culturelles, de pratiques et d’outils a rapproché les équipes de développement et d’exploitation afin de permettre l’intégration continue et la livraison continue (CI/CD).

Ces innovations ont considérablement amélioré le SDLC, mais le processus conserve ses irritants. Les développeurs passent encore du temps à éteindre des incendies alors qu’ils préféreraient créer de nouveaux systèmes. Ils doivent encore composer avec des workflows cloisonnés et fragmentés. Dans de nombreuses entreprises, ils doivent gérer une dette technique accumulée par des décennies de solutions non coordonnées et de correctifs rapides mis en œuvre sans vision à long terme.

Le domaine de l’IA a connu une avancée majeure avec le développement du Transformer, une architecture de modèle qui a rendu possibles les LLM modernes. Codex d’OpenAI, lancé en 2021, était dérivé de son modèle GPT-3 et entraîné sur d’immenses volumes de code public. Beaucoup considèrent cette publication comme le début de l’ère du codage par l’IA. GitHub a lancé son assistant de codage Copilot, alimenté par Codex, plus tard la même année. À ce stade, l’assistance au codage par l’IA n’était plus seulement un sujet de niche dans la recherche universitaire, mais un produit grand public rapidement déployé dans les workflows des entreprises.

L’année suivante, ChatGPT d’OpenAI a fait entrer dans les usages courants l’idée de converser avec un chatbot alimenté par l’IA. Mais si la capacité à dialoguer avec l’IA est importante, l’IA doit aussi pouvoir comprendre le contexte plus large du code afin de formuler les meilleures recommandations possible. Des avancées ultérieures comme Code Llama ont permis d’élargir les fenêtres de contexte et d’améliorer la compréhension contextuelle.

Les systèmes agentiques représentent la prochaine grande innovation. Avec des agents capables de raisonner et d’agir, comme dans le framework ReAct, les LLM pouvaient non seulement penser et dialoguer, mais aussi intervenir dans un environnement de développement. Les agents pouvaient désormais appeler des outils et interagir avec une base de code de manière semi-autonome.

Les agents IA continuent de transformer le développement logiciel. Plutôt que de remplacer les développeurs humains, les agents jouent le rôle d’une couche intelligente qui améliore la productivité, réduit la charge cognitive et facilite la prise de décision. Dans la planification, l’analyse, le codage, les tests, le déploiement et la maintenance, l’IA transforme le SDLC en un processus encore plus adaptatif, efficace et itératif.

La transformation se poursuit, et le codage assisté par agent pourrait faire évoluer le développement logiciel de manière encore plus profonde que Waterfall, Agile ou DevOps.