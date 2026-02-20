Los agentes de IA están por todas partes. Estos sistemas realizan tareas de forma autónoma con una intervención humana limitada, a menudo de formas que apenas notamos.

Piense en los vehículos autónomos: perciben su entorno, evalúan el contexto y toman decisiones en fracciones de segundo en tiempo real. Navegan no porque alguien haya codificado todos los escenarios posibles, sino porque interpretan continuamente las señales y se adaptan a medida que cambia el entorno.

Ahora imagine llevar ese mismo nivel de inteligencia a un programa de datos empresarial. Miles de conjuntos de datos. Millones de registros. Se toman miles de millones de decisiones basadas en datos.

La gestión de datos agéntica (ADM) hace posible este nivel de orquestación. Gracias a las capacidades de toma de decisiones de los agentes con IA, las empresas están empezando a reinventar la forma en que procesan, gobiernan y utilizan sus datos.