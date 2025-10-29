Kubernetes 迁移战略与最佳实践

Kubernetes 最初由谷歌开发，是一个开源容器编排平台，自 2015 年起由云原生计算基金会负责维护。该平台也常被称为 k8s 或 kube，它负责调度并自动执行容器化应用程序的部署、管理和扩展。

在 Kubernetes 出现之前，应用程序通常运行在专用服务器或虚拟机 (VM) 上，这使得扩展成本高昂且耗时。

在现代容器化环境中，运行时引擎（通常为 Docker）允许开发人员构建、部署、运行、更新和管理容器。而 Kubernetes 则提供了所需的编排层，以大规模管理成百上千的容器。如今，Docker 和 Kubernetes 已成为主流的容器化工具。

Kubernetes 部署通过由节点组成的集群实现——每个节点代表一台物理机或 VM。每个集群都有一个主节点，用于管理 控制平面（包括 API 服务器和 etcd 数据库）。Kubernetes 应用运行在 Pod 中，Pod 是最小的可部署单元。它们通常包含基于 Linux 的容器，这些容器共享存储和其他资源。

Kubernetes 的关键特性包括：用于管理应用程序生命周期和副本集的部署、用于服务交付的 DNS 与网络、以及用于资源隔离的命名空间。Kubernetes API 服务器（通过 kubectl 命令行工具访问）管理配置并协调各组件间的通信。持久卷用于处理存储需求。

Kubernetes 是开源的，这使组织能够避免供应商锁定。DevOps 及其他团队受益于为其贡献改进和安全补丁的全球社区。所有主流云服务提供商，包括 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform 和 IBM Cloud，都提供托管的 Kubernetes 服务。