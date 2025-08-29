Kubernetes 部署策略

组织选择的部署策略可能决定软件应用的成功或失败。在 Kubernetes 环境中，此决策直接影响应用程序可用性、开发速度和运营成本。

顺利发布与部署灾难之间的差别，往往取决于是否为特定应用的需求和风险承受能力选择了合适的方法。

随着 Kubernetes 的采用持续增长，战略性部署选择对 DevOps 开发运维团队和业务成果都变得日益重要。

云原生计算基金会 (CNCF) 的一项调查发现，93% 的组织正在使用、试用或评估 Kubernetes。 1 每种 Kubernetes 云原生部署战略都在速度、安全和资源使用之间进行了不同的权衡。