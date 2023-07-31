Kubernetes，也称为 K8s 或 kube，是一个容器编排平台，用于调度和自动化容器化应用程序的部署、管理和扩展。该项目最初由 Google 设计，现在由云原生计算基金会 (CNCF) 维护。

通过监控 Kubernetes 集群，管理员和用户可以跟踪运行时间、集群资源的使用情况以及集群组件之间的交互等信息。监控有助于快速识别资源不足、故障、无法启动的 Pod 以及无法加入集群的节点等问题。

作为云原生微服务交付的 Kubernetes 上的应用程序具有多出一个数量级的相互通信组件。现代架构分布在多个实例甚至位置中，为监控、警报和故障排除的日常任务增加了新的复杂性。



此外，容器的短暂性可能会妨碍故障排除工作。容器的存续时间通常与其中运行的进程一样长，并在该进程终止时消失。这是容器故障排除中最具挑战性的部分之一。当容器死亡或被重新安排到替代节点时，事件响应所需的详细信息可能不再存在。



尽管 Kubernetes 具有内置的集群操作程序来监控集群并根据 Pod 的运行发送警报，但开源工具和第三方监控解决方案有助于提供对 K8s 环境的全面可见性。

