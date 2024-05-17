监控 Kubernetes 上运行的微服务应用程序时需要了解的 4 个关键指标

理解微服务应用程序在 Kubernetes 上的运行原理对软件开发至关重要。本文将探讨为何观测 Kubernetes 上的微服务应用程序至关重要，以及作为可观测性策略组成部分应关注的几项指标。
试想有一个大型电子商务平台，它利用了部署在 Kubernetes 集群上的微服务架构。每个微服务负责特定功能，如库存管理、订单处理和支付处理，它们独立运行并通过 API 相互通信，这些功能对业务/服务增长至关重要。
在如此复杂的环境中，确保无缝运行并主动检测问题变得至关重要，但也极具挑战性。
此种场景下的可观测性可提供这些微服务及 Kubernetes 应用的性能、可用性及相互依赖关系的实时洞察。
可观测性至关重要的原因包括：
通过监控 Kubernetes 健康度，组织可主动识别并解决问题、优化资源使用并维持最佳集群性能。
监控 Kubernetes 集群可用性指标有助于确保集群正常运行且状态良好。集群运行时间及 Pod 状态等指标可反映集群的整体健康度。它们处于最高且最重要的层级，可提供环境运行状态的完整可见性。
监控 Pod 重启次数、Pod 就绪状态及 Pod 驱逐等 Pod 健康度指标，有助识别单个 Pod 的问题并确保应用平稳运行。监控 Pod 健康度使组织能够快速检测并排查问题，最大限度减少停机时间并确保高可用性。
监控服务运行时间、服务响应时间及服务错误率等服务可用性指标，有助确保 Kubernetes 服务可用并能响应用户请求。通过监控服务可用性，组织可检测服务故障或性能劣化，并采取主动措施恢复服务可用性，最小化对用户的影响。
该指标显示节点在 Kubernetes 集群指标语境下的状态。其他重要指标包括：
IBM Instana 可监控您在 Kubernetes 上运行的微服务应用。
IBM Instana 是一个全自动实时可观测性平台，能够对性能数据进行情境化分析。它使您能够以 1 秒的粒度检测微服务应用中的问题或事务。此外，您可获得 100% 的追踪链路，从而在 Kubernetes 上运行微服务出现任何问题时轻松定位故障。
若希望获得完整可见性并更主动地解决问题，Instana 全新自托管标准版是专为各级 Kubernetes 使用需求设计的综合解决方案。无论您是初学者还是资深的 Kubernetes 用户，Instana 标准版监控都能满足需求。您可立即注册免费账户开始监控 Kubernetes 集群，或查阅下方的分步指南。
