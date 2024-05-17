监控 Kubernetes 上运行的微服务应用程序时需要了解的 4 个关键指标

理解微服务应用程序在 Kubernetes 上的运行原理对软件开发至关重要。本文将探讨为何观测 Kubernetes 上的微服务应用程序至关重要，以及作为可观测性策略组成部分应关注的几项指标。

为何需要观测 Kubernetes 上的微服务健康度？应监控哪些 Kubernetes 指标？

试想有一个大型电子商务平台，它利用了部署在 Kubernetes 集群上的微服务架构。每个微服务负责特定功能，如库存管理、订单处理和支付处理，它们独立运行并通过 API 相互通信，这些功能对业务/服务增长至关重要。

在如此复杂的环境中，确保无缝运行并主动检测问题变得至关重要，但也极具挑战性。

此种场景下的可观测性可提供这些微服务及 Kubernetes 应用的性能、可用性及相互依赖关系的实时洞察。

可观测性至关重要的原因包括：

问题早期检测 ：微服务呈分布式且相互关联，使得问题出现时难以定位。观测其健康度可使您及早发现问题，最大限度减少停机时间及潜在服务中断。使用 Instana 可获得 1 秒粒度数据，助您比其他解决方案更快检测问题。

可靠性： 监控微服务健康度可确保应用保持可靠。通过追踪响应时间、错误率及资源利用率等指标，您能在性能问题影响用户前主动应对。

高效扩展 ：Kubernetes 允许根据需求动态扩展微服务。观测其健康度可助您做出何时及如何扩展服务的明智决策，以确保最佳性能及资源利用。

满足 SLA： 许多组织设有定义服务可用性与性能预期水平的服务等级协议 (SLA)。观测微服务健康度可确保服务平稳运行并达成绩效目标，从而助您满足这些 SLA。

通过监控 Kubernetes 健康度，组织可主动识别并解决问题、优化资源使用并维持最佳集群性能。