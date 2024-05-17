标签

监控 Kubernetes 上运行的微服务应用程序时需要了解的 4 个关键指标

3 名团队成员在现代化办公楼中观看经理演示项目计划

理解微服务应用程序在 Kubernetes 上的运行原理对软件开发至关重要。本文将探讨为何观测 Kubernetes 上的微服务应用程序至关重要，以及作为可观测性策略组成部分应关注的几项指标。

为何需要观测 Kubernetes 上的微服务健康度？应监控哪些 Kubernetes 指标？

试想有一个大型电子商务平台，它利用了部署在 Kubernetes 集群上的微服务架构。每个微服务负责特定功能，如库存管理、订单处理和支付处理，它们独立运行并通过 API 相互通信，这些功能对业务/服务增长至关重要。

在如此复杂的环境中，确保无缝运行并主动检测问题变得至关重要，但也极具挑战性。

此种场景下的可观测性可提供这些微服务及 Kubernetes 应用的性能、可用性及相互依赖关系的实时洞察。

可观测性至关重要的原因包括：

  • 问题早期检测：微服务呈分布式且相互关联，使得问题出现时难以定位。观测其健康度可使您及早发现问题，最大限度减少停机时间及潜在服务中断。使用 Instana 可获得 1 秒粒度数据，助您比其他解决方案更快检测问题。
  • 可靠性：监控微服务健康度可确保应用保持可靠。通过追踪响应时间、错误率及资源利用率等指标，您能在性能问题影响用户前主动应对。
  • 高效扩展：Kubernetes 允许根据需求动态扩展微服务。观测其健康度可助您做出何时及如何扩展服务的明智决策，以确保最佳性能及资源利用。
  • 满足 SLA： 许多组织设有定义服务可用性与性能预期水平的服务等级协议 (SLA)。观测微服务健康度可确保服务平稳运行并达成绩效目标，从而助您满足这些 SLA。

通过监控 Kubernetes 健康度，组织可主动识别并解决问题、优化资源使用并维持最佳集群性能。

以下为可测量的关键指标：

集群可用性：

监控 Kubernetes 集群可用性指标有助于确保集群正常运行且状态良好。集群运行时间及 Pod 状态等指标可反映集群的整体健康度。它们处于最高且最重要的层级，可提供环境运行状态的完整可见性。

Pod 指标：

监控 Pod 重启次数、Pod 就绪状态及 Pod 驱逐等 Pod 健康度指标，有助识别单个 Pod 的问题并确保应用平稳运行。监控 Pod 健康度使组织能够快速检测并排查问题，最大限度减少停机时间并确保高可用性。

服务可用性：

监控服务运行时间、服务响应时间及服务错误率等服务可用性指标，有助确保 Kubernetes 服务可用并能响应用户请求。通过监控服务可用性，组织可检测服务故障或性能劣化，并采取主动措施恢复服务可用性，最小化对用户的影响。

节点健康度：

该指标显示节点在 Kubernetes 集群指标语境下的状态。其他重要指标包括：

  • kube_node_status_capacity：此指标显示节点上不同资源的可用容量，助您识别剩余可用资源量。
  • kubelet_running_container_count：该指标显示节点上当前运行的容器数量。
  • kubelet_runtime_operations_latency_microseconds：此指标按类型分类测量各操作完成所需时间，计量单位为微秒。

从数字看可观测性

IBM Instana 可监控您在 Kubernetes 上运行的微服务应用。

IBM Instana 是一个全自动实时可观测性平台，能够对性能数据进行情境化分析。它使您能够以 1 秒的粒度检测微服务应用中的问题或事务。此外，您可获得 100% 的追踪链路，从而在 Kubernetes 上运行微服务出现任何问题时轻松定位故障。

Kubernetes 可观测性入门资源

若希望获得完整可见性并更主动地解决问题，Instana 全新自托管标准版是专为各级 Kubernetes 使用需求设计的综合解决方案。无论您是初学者还是资深的 Kubernetes 用户，Instana 标准版监控都能满足需求。您可立即注册免费账户开始监控 Kubernetes 集群，或查阅下方的分步指南。

 

作者

Irfad K P

Software Developer at IBM

Ajuma Bella Salifu

Product Marketing Manager

Instana
相关解决方案
Kubernetes 监控 — IBM Instana

自动观测、监控和修复整个 Kubernetes 集群，以提高应用程序的性能和可用性。

 探索 IBM Instana
云咨询服务

利用我们的云服务和咨询服务，可对任何平台上的应用程序持续进行现代化改造，加速推进业务敏捷性和增长。

 深入了解我们的云咨询服务
容器解决方案

容器解决方案能够运行和扩展容器化工作负载，并提供安全性、开源创新和快速部署。

 深入了解容器
采取下一步行动

IBM Instana Observability 提供自动化的 Kubernetes 可观测性和 APM 功能，旨在监控所有 Kubernetes 发行版的整个 Kubernetes 应用程序堆栈—从节点和 Pod 到容器和应用程序。

 深入了解 IBM Instana Observability 体验 Instana