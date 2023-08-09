澄清可观测性误区第三部分：为何可观测性适用于所有环境，而非仅限大规模系统







作者

Ajuma Bella Salifu

Product Marketing Manager

Instana

在我们的博客系列中，截至目前已澄清以下可观测性误区：

可观测性是指根据外部输出或信号洞察系统内部行为的能力。可观测性的主要目标是为 IT 团队提供必要的工具来了解系统性能、识别问题和有效地进行故障排除。

在本文中，我们将探讨可观测性仅对大规模系统或架构相关且有益这一常见说法。

为什么说这是一种理解误区？

这种误解的问题在于，它可能阻碍小型组织或团队采用可观测性实践。然而，对许多企业来说，他们的应用程序便是业务本身，而缺乏可观测性框架可能会限制及时诊断问题和优化系统的能力。

以小型系统应用程序中的 Web 应用程序为例。即便是一个简单的 Web 应用程序，也能通过实施基础日志记录与指标监控从可观测性中获益。通过跟踪用户交互、请求/响应时间和错误率，开发人员可检测异常情况并确定需改进的领域。这样可带来更好的用户体验，并最终提高应用程序的成功率。

可观测性可让各种规模的系统受益，范围涵盖小型应用程序到大型分布式架构

可观测性的价值在于深入了解系统行为、确定性能瓶颈并有效解决问题。即使是简易应用程序也可通过主动监控关键组件并及早检测异常，而从可观测性中获益。

此外，请考虑微服务架构的情况。尽管每个微服务本身可能相对简单，但它们之间的交互和依赖关系会迅速变得复杂。在这种情况下，可观测性对于跟踪跨不同服务的请求、测量延迟和查明性能瓶颈变得至关重要。

正在快速扩张的初创企业和小型公司可从可观测性中获得极大好处。随着系统的复杂性增加，他们面临着新的挑战和潜在的故障。通过尽早采用可观测性，这些企业可为监控和故障排除奠定坚实基础，确保实现更平稳的增长并将意外问题的风险降至最低。

即使是从事个人项目的单独开发人员也可从可观测性中获得洞察。通过在开发和测试期间使用实时监控来查看相关事件和指标，他们可及早发现问题，从而构建更强大、更可靠的应用程序。

关于可观测性的重要性，一个值得注意的案例发生于 2012 年，当时一家金融服务公司在不到一小时内，便因软件故障损失 400 多万美元。这次灾难性的故障是由代码部署错误引起的。此次事件凸显了可观测性在金融系统等行业中的至关重要性，看似微小的错误可能引发严重后果。

可观测性为各种规模和架构的系统提供了必要的洞察分析和功能。这意味着更出色的系统性能、更高的可靠性和更好的用户体验。无论您的组织规模如何，请考虑将可观测性解决方案作为软件工程和监控实践的一个组成部分。这是在当今技术驱动、瞬息万变的环境中保持竞争力与应变能力的最佳途径之一。

从数字看可观测性

前所未有繁荣时期的高性能2020 年疫情期间，全球在线商务量激增至空前水平。这一年，GittiGidiyor 的移动销售收入激增 82%，并且能够在黑色星期五期间应对其 4-5 倍增长的总量。

改善患者治疗成果Mayden 开发的数字技术正在突破临床医生与患者的可能性边界。他们运用可观测性技术支撑心理健康服务的交付，其核心产品 iaptus 已帮助英国超 500 万患者获得心理健康服务。

IBM 的企业可观测性方法

IBM 的可观测性解决方案 IBM Instana 专为云原生而打造，旨在自动且持续地提供高保真数据（例如，以秒级粒度和端到端追踪），并结合移动端、网页、应用程序和基础设施中的逻辑与物理依赖关系提供上下文信息。我们的客户已经能够使用实时可观测性实现切实的结果。

未来有哪些发展愿景？

敬请关注我们的下一篇博客，在其中我们将澄清关于可观测性的另一个常见误区：“可观测性很昂贵。”请做好准备，探索即将呈现的更广泛效益与应用场景。
