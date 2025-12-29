O que é integração de aplicações empresariais?

As EAIs costumavam usar middleware orientado a mensagens (MOM) para facilitar e gerenciar as conexões entre serviços. Os MOMs recebem e transportam pacotes de dados chamados mensagens e suportam o compartilhamento assíncrono de dados, onde as mensagens recebidas são temporariamente armazenadas em uma fila ou buffer até que o serviço de recebimento (o consumidor) esteja pronto para processá-las.

Por exemplo, se o consumidor enfrentar downtime, a fila pode preservar as mensagens até que o serviço de recebimento volte a ficar online. Um agente de mensagens é responsável por gerenciar a fila e rotear as mensagens para os serviços corretos. Os agentes também podem priorizar as mensagens de alta prioridade em relação às menos urgentes. Os sistemas baseados em MOM permitem que os serviços compartilhem informações mesmo sem conhecer a identidade de consumidores específicos, simplificando os fluxos de dados.

A integração assíncrona costuma ser melhor para tarefas de back-end que não dependem de dados em tempo real e nas quais atrasos curtos são aceitáveis. Um caso de uso comum é o gerenciamento de integrações de sistemas não urgentes, como trocas de dados entre sistemas ERP e CRM.

Embora o CRM possa enviar continuamente atualizações de clientes, previsões de demanda e outros dados para o ERP, o ERP pode esperar para processar esses dados em horários de menor movimento. Essa estratégia melhora o desempenho do sistema e a otimização de recursos. Entretanto, as abordagens assíncronas podem não ser ideais para aplicações de front-end, onde os clientes esperam acesso imediato aos serviços.

Outras plataformas de EAI utilizam fluxos de dados síncronos, em que uma aplicação faz uma chamada de API ou solicitação a um serviço e aguarda uma resposta. Esse processo é mais imediato e direto, em parte porque não há uma fila para retardar as solicitações.

Mas o processamento síncrono pode ser propenso à latência em cenários de alto volume, pois as tarefas devem ser concluídas na ordem. Os serviços também são fortemente interligados, reduzindo sua independência. As abordagens síncronas costumam ser usadas para serviços de front-end e aplicações de negócios em tempo real, especialmente serviços que exigem uma resposta imediata (como verificar o software de gerenciamento de inventário antes de atender a um pedido).

Muitas plataformas modernas de EAI incorporam fluxos de dados síncronos e assíncronos para atender a diferentes necessidades de integração.