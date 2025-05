As metodologias de PLM existem desde o surgimento dos produtos digitais. No entanto, o PLM moderno começou na década de 1960, com as primeiras soluções de desenvolvimento de produto e os sistemas de software de desenho assistido por computador (CAD), que ajudavam as empresas a criar modelos 2D (e agora modelos virtuais em 3D) antes da construção de produtos físicos. Essas ferramentas eram úteis, mas os computadores da época não tinham capacidade para armazenar, distribuir ou localizar arquivos CAD de grande porte.

Para lidar com essas limitações, os engenheiros desenvolveram o gerenciamento de dados de produto (PDM) — também conhecido como PLM 1.0 —, ainda centrado em CAD, mas capaz de lidar com arquivos maiores1. O PDM 1.0 também incorporava listas de materiais (BOMs)1. Elas fornecem uma lista abrangente de todos os componentes e matérias-primas necessários para criar e manter um produto. Incluía ainda processos de alteração de engenharia, como solicitações de alteração (ECRs) e ordens de alteração (ECOs) usadas para modificar o design de um produto.

Contudo, essas ferramentas não conseguiam acompanhar as exigências da terceirização e da globalização. Na década de 1990, os engenheiros expandiram o software de PLM para incluir uma camada de segurança e funcionalidades de colaboração entre áreas de negócios. Diferente do PLM 1.0, que se concentrava quase exclusivamente no processo de desenvolvimento de produto, o PLM 2.0 passou a abranger diversas funções. Essas incluíam manufatura, planejamento de qualidade e conformidade de produto, ajudando as empresas a gerenciar os produtos de ponta a ponta, da ideação ao fim da vida útil.1

O novo milênio trouxe o PLM 3.0, com foco na aceleração de lançamentos de produtos e na ampliação dos recursos ao longo do ciclo de vida (como inovação e gerenciamento de requisitos, por exemplo). Ele ajudou as empresas a melhorar as conexões com processos a jusante, como manufatura, cadeia de suprimentos e comercialização, muitas vezes integrando recursos a ferramentas legadas. Apesar desses avanços, o PLM 3.0 ainda apresentava desafios para personalização e implementação por parte das equipes de TI.

O software de PLM atual, o PLM 4.0, prioriza a otimização da cadeia de suprimentos e a facilidade de uso para o cliente. Adota o modelo de software como serviço (SaaS) para simplificar a escalabilidade, reduzir a demanda sobre equipes de TI e acompanhar as iniciativas de transformação digital2. Pode, por exemplo, criar e monitorar digital threads, que integram dados de IoT, digital twins, fábricas e insights de clientes em toda a empresa. Isso ajuda a eliminar silos de dados e simplificar a coleta de informações.

Ferramentas modernas de PLM baseadas em nuvem permitem acesso integrado e bidirecional a dados para todos os stakeholders, para que as empresas possam se concentrar em acelerar a inovação e criar produtos de alta qualidade para os consumidores.