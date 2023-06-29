Tanto os digital twins quanto os digital threads utilizam representações virtuais de ativos e processos do mundo real, mas oferecem recursos distintos.

Scale

Os digital twins são escaláveis, mas apenas até certo ponto. A tecnologia de digital twins coleta dados em tempo real de uma única fonte/ativo. E embora um conceito de digital twins possa se conectar a outros twins para simular ambientes digitais inteiros, eles são mais úteis na avaliação de um ambiente de produção específico. Um conceito de digital thread, por outro lado, é infinitamente escalável. Os digital threads podem se conectar a (quase) qualquer outro sistema empresarial, incluindo digital twins.

Dessa forma, a tecnologia de digital threads pode ser mais adequada para operações e/ou circunstâncias em que os dados devem ser coletados de uma variedade de departamentos, dispositivos, sistemas e processos. Pelo contrário, os digital twins atenderão melhor às operações que dependem principalmente de processos repetitivos de máquinas em um ambiente de produção específico.

Centralização de dados

Tanto os digital twins quanto os digitais threads centralizam os dados até certo ponto. Ambos coletam dados abrangentes do sensor e agregam e armazenam esses dados em um hub de dados de fácil acesso. No entanto, os digital threads permitem que as equipes peguem dados de digital twins e outras fontes e centralizem o fluxo de dados entre departamentos e silos de produção para que toda a empresa possa acessar as mesmas informações. Os dados anexados a um digital thread também tendem a ser mais precisos, porque as funcionalidades de automação de um conceito de digital thread eliminam a necessidade de transmitir informações manualmente entre departamentos e fluxos de trabalho.