Integração da IA generativa: fatores a serem considerados

Até agora, muitas empresas já fizeram grandes avanços ao experimentar a IA generativa. Elas descobriram como automatizar tarefas repetitivas e identificaram como a inteligência artificial se encaixa em seus fluxos de trabalho. Mas a transição da exploração para a produção requer enfrentar desafios comuns de integração de IA e considerar alguns fatores incomuns.

Você pode ter usado ferramentas de geração de código impulsionadas por IA, como o GitHub Copilot, quando era uma startup de desenvolvimento de software. Ou você já experimentou chatbots como o ChatGPT da OpenAI para criar roteiros de podcasts e vídeos e produzir posts em redes sociais como uma agência de criação de conteúdo. Mas você está pronto para elevar o nível, integrando a IA generativa à sua empresa.

Você delineou suas metas e os resultados esperados, elaborou uma estratégia de integração de IA e até mesmo investigou serviços de integração de IA generativa. Quer você esteja trabalhando sozinho ou contando com a assistência de uma equipe, dê uma olhada nesses fatores pequenos, mas significativos, que podem influenciar sua jornada de integração. Você pode aprender uma ou duas técnicas que podem ajudá-lo ao longo do caminho.