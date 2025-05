O que é um desenvolvedor de IA?

Por exemplo, um desenvolvedor de IA que trabalha em um chatbot de processamento de linguagem natural (NLP) para uma empresa de serviços financeiros pode começar o dia revisando logs que monitoram como o chatbot lidou com as consultas dos clientes. Ele analisa padrões no comportamento dos usuários e ajusta a lógica ou os componentes de IA do chatbot para melhorar a precisão. Se o chatbot apresentar dificuldades com perguntas vagas relacionadas a contas, o desenvolvedor de IA pode modificar a integração do modelo com um sistema de geração aumentada por recuperação (RAG) para buscar informações mais relevantes no banco de dados da empresa.

Ao longo do dia, o desenvolvedor de IA aprimora as respostas do chatbot ajustando a lógica dos prompts, refinando chamadas de API ou integrando um módulo de análise de sentimento para avaliar melhor a satisfação dos clientes. Também pode otimizar o desempenho do chatbot aprimorando sua interação com serviços de IA em nuvem ou melhorando sua capacidade de encaminhar problemas não resolvidos para um representante humano. Diferente do engenheiro de aprendizado de máquina, que se concentra em retreinar o modelo ou modificar sua rede neural, o desenvolvedor de IA garante que o modelo interaja sem dificuldades com outros componentes e esteja alinhado aos objetivos de negócio.

Desenvolvedores de IA colaboram frequentemente com desenvolvedores de software, gerentes de produto e cientistas de dados para aprimorar recursos impulsionados por IA. Eles realizam testes, monitoram o desempenho da IA em ambientes de produção e refinam modelos para melhorar a precisão e a eficiência.