O que é governança de modelos?

As organizações estão usando cada vez mais modelos complexos para apoiar decisões de alto impacto. Seja na avaliação de crédito no setor bancário ou na análise de risco de pacientes na saúde, esses modelos só são eficazes se os frameworks que os regem forem sólidos.



A governança de modelos fornece uma estrutura para supervisionar o desenvolvimento, a implementação e o desempenho contínuo dos modelos. Ao estabelecer controles e responsabilidades claros em cada estágio do ciclo de vida do modelo, as organizações conseguem garantir que seus modelos permaneçam confiáveis e alinhados aos objetivos de negócio. Isso faz da governança de modelos um componente fundamental do gerenciamento de riscos, da conformidade regulatória e da integridade operacional.

A maioria dos modelos — especialmente os de ML — já está incorporada aos processos centrais do negócio. Sem a governança adequada, esses modelos podem se desviar com o tempo, resultando em perda de desempenho, viés nos resultados ou decisões desalinhadas com as condições atuais do mercado ou com tendências demográficas.Em setores como finanças ou saúde, essas falhas podem gerar consequências sérias no mundo real.

A governança de modelos oferece um mecanismo para avaliar e mitigar esses riscos antes que impactem os resultados do negócio. Além disso, as organizações podem usar a governança de modelos para:



Melhorar a conformidade regulatória ao alinhar-se às exigências do OCC e de outros órgãos reguladores

Aumentar a confiança dos stakeholders ao garantir explicabilidade, consistência e confiabilidade dos resultados gerados pelos modelos

Otimizar a eficiência operacional por meio da automação e da integração dos fluxos de trabalho de governança

À medida que a adoção da IA se acelera, a governança de modelos também se torna a base para a IA ética. Ela oferece uma forma de integrar equidade, responsabilidade e transparência ao design e à implementação de modelos em diversos casos de uso.