O que é um teste de estresse bancário?

Durante uma crise financeira, os bancos sobrecarregados correm o risco de ficarem desinvestidos se não gerirem o risco de forma prudente e manterem reservas de caixa adequadas. Um banco de tamanho suficiente pode ter um efeito em cascata nos sistemas financeiros nacionais e globais, resultando em danos exponenciais, o que sublinha a importância crítica para testes de estresse bancário.

Os testes de estresse bancário são um subconjunto de uma metodologia maior de teste de estresse usada em finanças para avaliar a resiliência de muitos tipos de instrumentos financeiros, como ações, títulos e outros tipos de instituições financeiras, como fundos de hedge. Como os bancos, especialmente os grandes, são mais propensos a manter uma influência desproporcional nos sistemas financeiros mais amplos, é especialmente necessário garantir que um banco esteja preparado para responder a vários estresses potenciais.

Embora haja muitas maneiras de realizar um teste de estresse bancário, geralmente o processo envolve a modelagem de lucros, perdas e riscos projetados para criar uma projeção financeira. Os bancos, como a maioria das empresas, já criam essas projeções como parte de suas operações normais de gerenciamento de riscos e gerenciamento de vulnerabilidades e para informar a tomada de decisão de curto e longo prazos.

No entanto, para um teste de estresse, os analistas fazem projeções especiais com base no impacto hipotético de determinados cenários adversos possíveis, tais como:

Um aumento nas taxas de desemprego para X% em um determinado ano

Queda nos mercados de ações superior a Y% em um determinado ano

Uma queda no PIB em Z% em um determinado ano

Um aumento nas taxas de juros para A%, B% ou C% etc.

Um aumento imprevisto em contratos fechados em Q%

Um aumento acentuado no preço do petróleo, do gás ou de outros recursos energéticos