O que é um teste de estresse bancário?

O teste de estresse bancário é um método para medir e prever a capacidade de um banco de responder e resistir a certos eventos econômicos negativos hipotéticos, mas plausíveis, como uma recessão ou uma pandemia.
Durante uma crise financeira, os bancos sobrecarregados correm o risco de ficarem desinvestidos se não gerirem o risco de forma prudente e manterem reservas de caixa adequadas. Um banco de tamanho suficiente pode ter um efeito em cascata nos sistemas financeiros nacionais e globais, resultando em danos exponenciais, o que sublinha a importância crítica para testes de estresse bancário.
Os testes de estresse bancário são um subconjunto de uma metodologia maior de teste de estresse usada em finanças para avaliar a resiliência de muitos tipos de instrumentos financeiros, como ações, títulos e outros tipos de instituições financeiras, como fundos de hedge. Como os bancos, especialmente os grandes, são mais propensos a manter uma influência desproporcional nos sistemas financeiros mais amplos, é especialmente necessário garantir que um banco esteja preparado para responder a vários estresses potenciais.
Embora haja muitas maneiras de realizar um teste de estresse bancário, geralmente o processo envolve a modelagem de lucros, perdas e riscos projetados para criar uma projeção financeira. Os bancos, como a maioria das empresas, já criam essas projeções como parte de suas operações normais de gerenciamento de riscos e gerenciamento de vulnerabilidades e para informar a tomada de decisão de curto e longo prazos.
No entanto, para um teste de estresse, os analistas fazem projeções especiais com base no impacto hipotético de determinados cenários adversos possíveis, tais como:
Os requisitos obrigatórios de testes de estresse bancário foram amplamente adotados por órgãos reguladores globais após a crise financeira de 2008, durante a qual níveis sem precedentes de mutuários foram forçados a deixar de cumprir os chamados contratos de hipotecas sub-prime. Bancos significativamente descentralizados não conseguiram cobrir perdas de hipotecas depreciadas, resultando em um impacto devastador que começou nos mercados imobiliários e se estendeu por todo o setor de serviços financeiros. As consequências incluíram o seguinte:
Causando a Grande Recessão, a pior crise econômica desde a Grande Depressão, a gravidade da crise de 2008 instigou a criação de novas agências reguladoras, incluindo o Troubled Assets Relief Program (TARP), o Financial Stability Oversight Council (FSOC) e o Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).
Nos últimos anos, os testes de estresse bancário tornaram-se cada vez mais comuns. Entidades reguladoras como o Federal Reserve dos Estados Unidos (o Fed), a Prudential Regulation Authority do Reino Unido, a European Banking Authority (EBA) e o Fundo Monetário Internacional adotaram testes de estresse bancário obrigatório como parte de seus requisitos regulatórios mais amplos para garantir capital suficiente necessários para cobrir quaisquer perdas previsíveis resultantes de eventos extremos, mas não implausíveis.
Os bancos dos EUA são obrigados a passar por testes de estresse interno semestralmente, com prazos apertados para a emissão de relatórios. Elas também são obrigadas a enviar a testes de estresse de supervisão conduzidos por reguladores autorizados pelo governo. Durante o ciclo anual de testes de estresse de supervisão, o Federal Reserve cria e libera quatro documentos para estabelecer os parâmetros e requisitos oficiais do teste do ano e para compartilhar os resultados de forma transparente com o público. Os quatro documentos podem ser encontrados no site oficial do Federal Reserve Dodd-Frank Test Publications e incluem o seguinte:
Todas as avaliações devem incluir um conjunto padronizado de cenários de teste de estresse, como um tsunami no Sudeste Asiático, uma queda de 5% nas vendas de imóveis comerciais, uma queda de 30% nas vendas de pequenas empresas ou uma combinação de múltiplos choques econômicos de uma só vez. Exemplos históricos baseados em condições econômicas reais do passado, como o colapso da bolha tecnológica de 2000, a pandemia de coronavírus em 2020 e o quebra do mercado de ações em 1987, também são frequentemente usados para simular condições econômicas e volatilidade do mercado.
Durante um teste de estresse, os analistas fazem projeções para os próximos nove trimestres com base nos balanços patrimoniais reais, bem como nos cenários hipotéticos necessários, para determinar se eles têm índices de capital suficientes para continuar fazendo distribuições durante uma recessão severa, seja comprovando reservas de capital adequadas ou expondo quaisquer vulnerabilidades que possam levar ao colapso do sistema bancário.
O Federal Reserve é encarregado de realizar testes de estresse de supervisão e publica documentos detalhados sobre como o ciclo anual de testes será conduzido, emitindo diretrizes e anunciando quaisquer atualizações relevantes quando necessário. O processo segue um procedimento padronizado:
O Federal Reserve utiliza os resultados do teste de estresse de supervisão, em parte, para definir as exigências de capital para os bancos participantes, emitir todas as ordens regulatórias necessárias e publicar suas descobertas. As instituições financeiras são obrigadas por lei a cumprir testes de estresse transparentes de supervisão. As empresas cujos resultados do teste de estresse não demonstrarem capital bancário suficiente são obrigadas a reduzir o pagamento de dividendos e a recompra de ações para preservar ou formar reservas de capital. Como isso pode frequentemente ter consequências significativas para os preços das ações de um banco individual, alguns bancos que falham no seu teste de estresse anual podem evitar penalidades severas apresentando um plano de ação rigoroso para provar ou melhorar a adequação de seu capital excedente.
Grandes bancos internacionais têm utilizado testes de estresse desde o início da década de 1990 para prever sua capacidade de manter operações básicas mesmo durante períodos de dificuldades econômicas significativas. Em 1996, o Basel Committee on Banking Supervision, um conselho regulatório internacional de bancos, alterou o Basel Capital Accord para exigir que bancos e empresas de investimento realizem testes de estresse. Embora as recomendações do comitê sejam frequentemente implementadas por vários governos regionais, eles não têm autoridade para aplicar especificamente os requisitos de acordo. Até 2007, os bancos, especificamente nos Estados Unidos, normalmente realizavam apenas testes de estresse em si mesmos, a seu critério.
Em resposta à crise financeira de 2008, o Governo federal dos EUA aprovou a Lei Dodd-Frank Wall Street e de Proteção ao Consumidor com o objetivo de reformar o sistema regulatório financeiro e evitar que instituições "grandes demais para falir" não consigam se preparar adequadamente para crises previsíveis de mercado .
Como parte dessa reforma, em 2011, os EUA instituíram regulamentações adicionais que exigem que os bancos se submetam à Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR), que inclui vários testes de estresse.
Em outubro de 2012, reguladores dos EUA expandiram essa prática e exigiram que os grandes bancos realizassem testes de estresse duas vezes por ano: um internamente e outro sob a supervisão de reguladores federais. Os requisitos do Dodd-Frank Act Stress Testing (DFAST) foram ampliados ainda mais em 2014 para incluir empresas de médio porte que possuem ativos na faixa de US$ 10 a 50 bilhões.
Os testes de estresse bancário fornecem informações valiosas sobre a integridade das instituições financeiras mais importantes do mundo e ajudam a garantir que os bancos atendam aos requisitos críticos de capital para prolongar o crescimento econômico. Os testes de estresse ajudam bancos e reguladores a prever, se preparar e mitigar possíveis crises econômicas e manter um sistema financeiro global robusto e resiliente.
Desde o início do teste de estresse de Dodd-Frank, o Federal Reserve descobriu que o capital pós-estresse aumentou. No ano passado, um comunicado à imprensa do Fed anunciou que, de acordo com testes anuais de estresse, embora grandes bancos possam sofrer uma perda maior em comparação com os resultados de anos anteriores, eles estão bem posicionados para sobreviver aos desafios previsíveis do mercado e manter os requisitos mínimos de capital.
Supere barreiras e avance com coragem e convicção na era da IA generativa.
Ofereça um serviço de atendimento ao cliente para sua instituição financeira que favoreça a produtividade e o crescimento com o IBM watsonx assistant.
Descubra como os executivos do setor bancário estão avaliando e gerenciando os riscos que surgem com a rápida escalabilidade da IA generativa.
Descubra como os desenvolvedores de software podem criar, implementar e executar aplicativos usando as ferramentas de desenvolvimento do IBM Z.
A IBM oferece recursos de nuvem híbrida e IA para auxiliar os bancos na transição para novos modelos operacionais e a alcançarem a lucratividade.
A IBM Financial Services Consulting ajuda os clientes a modernizar o núcleo bancário e os pagamentos e a criar bases digitais resilientes viabilizam a inovação.
Descubra como os desenvolvedores de software podem criar, implementar e executar aplicativos usando as ferramentas de desenvolvimento do IBM Z.