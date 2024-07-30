Tags
Guia passo a passo: IA generativa para o seu negócio

A inteligência artificial generativa (IA generativa) está transformando o mundo dos negócios, criando novas oportunidades de inovação, produtividade e eficiência. Este guia oferece um roteiro claro para as empresas iniciarem sua jornada na IA generativa. Ele oferece insights práticos acessíveis a todos os níveis de conhecimento técnico, além de descrever as funções dos stakeholders principais durante todo o processo de adoção da IA.

1. Estabeleça metas de IA generativa para sua empresa

Estabelecer objetivos claros é crucial para o sucesso da sua iniciativa de IA generativa.

Identificar desafios de negócios específicos que a IA generativa poderia enfrentar

Ao estabelecer as metas da IA generativa, comece examinando os objetivos estratégicos abrangentes da sua organização. Seja melhorando a experiência do cliente, aumentando a eficiência operacional ou impulsionando a inovação, suas iniciativas de IA devem apoiar diretamente esses objetivos de negócios mais amplos.

Identifique oportunidades transformadoras

Olhe além das melhorias incrementais e concentre-se em como a IA generativa pode transformar fundamentalmente seus processos ou ofertas de negócios. Isso pode envolver reimaginar os ciclos de desenvolvimento de produtos, criar novos fluxos de receita ou revolucionar os processos de tomada de decisão. Por exemplo, uma empresa de mídia pode estabelecer uma meta de usar IA generativa para criar conteúdo personalizado em escala, potencialmente abrindo novos mercados ou segmentos de audiência.

Envolva os líderes de negócios para descrever os resultados esperados e métricas de sucesso

Estabeleça métricas claras e quantificáveis para avaliar o sucesso de suas iniciativas de IA generativa. Isso pode incluir indicadores financeiros como crescimento da receita ou economia de custos, métricas operacionais como melhorias na produtividade ou economia de tempo, ou medidas centradas no cliente, como pontuações de satisfação ou taxas de engajamento.

2. Defina seu caso de uso de IA generativa

Com uma visão clara do problema de negócios e dos resultados desejados, é necessário se aprofundar nos detalhes para reduzir o problema de negócios a um caso de uso.

Avaliação de viabilidade técnica

Realize uma avaliação de viabilidade técnica para avaliar a complexidade da integração da IA generativa aos sistemas existentes. Isso inclui determinar se o desenvolvimento de modelo personalizado é necessário ou se modelos pré-treinados podem ser utilizados, e considerar os requisitos computacionais para diferentes casos de uso.

Priorizar o caso de uso certo

Desenvolva uma matriz de pontuação para avaliar fatores como impacto potencial na receita, oportunidades de redução de custos, melhoria nas principais métricas de negócios, complexidade técnica, requisitos de recursos e tempo para implementação.

Crie uma prova de conceito (PoC)

Depois que um caso de uso for escolhido, delineie uma prova técnica de conceito que inclua requisitos de pré-processamento de dados, critérios de seleção de modelos, pontos de integração com sistemas existentes, métricas de desempenho e critérios de avaliação.

3. Envolva os stakeholders desde o início

O engajamento precoce dos principais stakeholders é vital para alinhar sua iniciativa de IA generativa com as necessidades organizacionais e garantir um amplo apoio. A maioria das equipes deve incluir pelo menos quatro tipos de membros.

  • Gerente de negócios: Envolver especialistas das unidades de negócios que serão afetadas pelos casos de uso selecionados. Eles ajudarão a alinhar o piloto com seus objetivos estratégicos e a identificar qualquer gestão de mudanças e reengenharia de processos necessários para a execução bem-sucedida do piloto.
  • Desenvolvedor de IA / Engenheiros de software: Fornecer interface de usuário, aplicação front-end e suporte de escalabilidade. Organizações nas quais os desenvolvedores de IA ou engenheiros de software estão envolvidos no estágio de desenvolvimento de casos de uso de IA têm muito mais probabilidade de atingir níveis maduros de implementação de IA.
  • Cientistas de dados e especialistas em IA: Historicamente, temos visto cientistas de dados criarem e escolherem modelos tradicionais de ML para seus casos de uso. Agora vemos seu papel evoluindo para o desenvolvimento de modelos de base para IA generativa. Os cientistas de dados normalmente ajudam no treinamento, validação e manutenção de modelos de base otimizados para tarefas de dados.
  • Engenheiro de dados: Um engenheiro de dados estabelece a base para a criação de qualquer aplicativo de IA gerador, preparando, limpando e validando os dados necessários para treinar e implementar modelos de IA. Elas projetam pipelines de dados que integram diferentes conjuntos de dados para garantir a qualidade, a confiabilidade e a escalabilidade necessárias para aplicações de IA.

4. Avalie seu cenário de dados

Uma avaliação minuciosa dos seus ativos de dados é essencial para uma implementação bem-sucedida da IA generativa.

Faça um inventário e avalie as fontes de dados existentes relevantes para suas metas de IA generativa

Os dados são, de fato, a base da IA generativa, e um inventário abrangente é crucial. Comece identificando todas as possíveis fontes de dados em toda a sua organização, incluindo dados estruturados, semiestruturados e não estruturados. Avalie cada fonte quanto à relevância para suas metas específicas de IA generativa. Por exemplo, se você estiver desenvolvendo um chatbot para atendimento ao cliente, deverá se concentrar em registros de interação com o cliente, bancos de dados de informações de produtos e perguntas frequentes.

Use o IBM watsonx.data para unificar e preparar seus dados para cargas de trabalho de IA generativa

Ferramentas como o IBM watsonx.data podem ser inestimáveis para centralizar e preparar seus dados para cargas de trabalho de IA generativa. Por exemplo, o watsonx.data oferece um único ponto de entrada para acessar todos os seus dados em ambientes locais e na nuvem. Esse acesso unificado simplifica o gerenciamento de dados e as tarefas de integração. Utilizando essa abordagem centralizada, o watsonx.data agiliza o processo de preparação e validação de dados para modelos de IA. Como resultado disso, suas iniciativas de IA generativa são construídas sobre uma base sólida de dados governados e confiáveis.

Traga engenheiros de dados para avaliar a qualidade de dados e configurar processos de preparação de dados

É quando seus engenheiros de dados usam sua experiência para avaliar a qualidade dos dados e estabelecer processos robustos de preparação de dados. Lembre-se de que a qualidade dos seus dados afeta diretamente o desempenho dos seus modelos de IA generativa.

5. Selecione o modelo de base para seu caso de uso

Escolher os modelos de IA certos é uma decisão crítica que molda o sucesso do seu projeto.

Escolha o tipo de modelo apropriado para seu caso de uso

Os cientistas de dados desempenham um papel crucial na seleção do modelo de base certo para seu caso de uso específico. Eles avaliam fatores como desempenho, tamanho e especialização do modelo para encontrar o melhor ajuste. O IBM watsonx.ai oferece uma biblioteca de modelos de base que simplifica esse processo, oferecendo uma variedade de modelos pré-treinados otimizados para diferentes tarefas. Esta biblioteca permite que os cientistas de dados experimentem rapidamente vários modelos, acelerando o processo de seleção e garantindo que o modelo escolhido esteja alinhado com os requisitos do projeto.

Avalie modelos pré-treinados em watsonx.ai, como o IBM Granite

Esses modelos Granite são treinados com dados empresariais confiáveis de fontes como internet, meio acadêmico, programação, jurídico e financeiro, tornando-os ideais para uma ampla gama de aplicações de negócios. Considere as compensações entre modelos pré-treinados, como o IBM Granite , disponível em plataformas como o watsonx.ai, e opções personalizadas.

Envolva os desenvolvedores para planejar a integração do modelo em sistemas e workflows existentes

Envolva seus desenvolvedores de IA desde o início para planejar como o modelo escolhido se integra a seus sistemas e workflows existentes, ajudando a garantir um processo de adoção tranquilo.

6. Treine e valide o modelo

O treinamento e a validação são etapas fundamentais para refinar o desempenho do seu modelo de IA generativa.

Monitore o progresso do treinamento, ajuste parâmetros e avalie o desempenho do modelo

Use plataformas como o watsonx.ai para o treinamento eficiente de seu modelo. Durante todo o processo, monitore de perto o progresso e ajuste os parâmetros para otimizar o desempenho.

Realize testes completos para avaliar o comportamento e a conformidade do modelo

A realização de testes rigorosos é crucial. Toolkits de governança, como o watsonx.governance, podem ajudar a avaliar o comportamento do seu modelo e garantir a conformidade com as regulamentações e as diretrizes éticas relevantes.

7. Implemente o modelo

A implementação do seu modelo de IA generativa marca a transição do desenvolvimento para o mundo real da aplicação.

Integre o modelo treinado em seu ambiente de produção com TI e desenvolvedores

Os desenvolvedores assumem a liderança na integração de modelos às aplicações de negócios existentes. Eles se concentram na criação de APIs ou interfaces que permitem uma comunicação perfeita entre o modelo de base e a aplicação. Os desenvolvedores também lidam com aspectos como pré-processamento de dados, formatação de saída e escalabilidade; garantindo que as respostas do modelo estejam alinhadas com a lógica de negócios e os requisitos de experiência do usuário.

Estabeleça ciclos de feedback com os usuários e sua equipe técnica para melhoria contínua

É fundamental estabelecer ciclos de feedback claros com os usuários e sua equipe técnica. Essa comunicação contínua é vital para identificar problemas, coletar insights e impulsionar a melhoria contínua de sua solução de IA generativa.

8. Dimensionar e evoluir

À medida que seu projeto de IA generativa amadurece, é hora de expandir seu impacto e recursos.

Expanda cargas de trabalho de IA bem-sucedidas para outras áreas da sua empresa

À medida que seu projeto inicial de IA generativa provar seu valor, procure oportunidades para aplicá-lo em toda a sua organização.

Explore recursos avançados no watsonx.ai para casos de uso mais complexos

Isso pode envolver a adaptação do modelo para casos de uso semelhantes ou explorar mais funcionalidades em plataformas como watsonx.ai para enfrentar desafios complexos.

Mantenha práticas sólidas de governança à medida que escala os recursos da IA generativa

Conforme você escala, é crucial manter práticas sólidas de controle. Ferramentas como watsonx.governance podem ajudar a garantir que seus recursos em expansão de IA generativa permaneçam éticos, conformes e alinhados aos seus objetivos de negócios.

Embarque em sua transformação de IA generativa

Adotar a IA generativa é mais do que apenas implementar novas tecnologias, é uma jornada transformadora que pode remodelar seu cenário de negócios. Este guia estabeleceu a base para usar a IA generativa para impulsionar a inovação e garantir vantagens competitivas. Ao dar os próximos passos, lembre-se de:

  • Priorize práticas éticas no desenvolvimento e implementação de IA
  • Promova uma cultura de inovação e aprendizado contínuos
  • Mantenha-se adaptável à medida que as tecnologias de IA generativa e as melhores práticas evoluem

Ao adotar esses princípios, você estará bem posicionado para liberar todo o potencial da IA generativa em seu negócio.

