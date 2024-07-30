A inteligência artificial generativa (IA generativa) está transformando o mundo dos negócios, criando novas oportunidades de inovação, produtividade e eficiência. Este guia oferece um roteiro claro para as empresas iniciarem sua jornada na IA generativa. Ele oferece insights práticos acessíveis a todos os níveis de conhecimento técnico, além de descrever as funções dos stakeholders principais durante todo o processo de adoção da IA.
Estabelecer objetivos claros é crucial para o sucesso da sua iniciativa de IA generativa.
Ao estabelecer as metas da IA generativa, comece examinando os objetivos estratégicos abrangentes da sua organização. Seja melhorando a experiência do cliente, aumentando a eficiência operacional ou impulsionando a inovação, suas iniciativas de IA devem apoiar diretamente esses objetivos de negócios mais amplos.
Olhe além das melhorias incrementais e concentre-se em como a IA generativa pode transformar fundamentalmente seus processos ou ofertas de negócios. Isso pode envolver reimaginar os ciclos de desenvolvimento de produtos, criar novos fluxos de receita ou revolucionar os processos de tomada de decisão. Por exemplo, uma empresa de mídia pode estabelecer uma meta de usar IA generativa para criar conteúdo personalizado em escala, potencialmente abrindo novos mercados ou segmentos de audiência.
Estabeleça métricas claras e quantificáveis para avaliar o sucesso de suas iniciativas de IA generativa. Isso pode incluir indicadores financeiros como crescimento da receita ou economia de custos, métricas operacionais como melhorias na produtividade ou economia de tempo, ou medidas centradas no cliente, como pontuações de satisfação ou taxas de engajamento.
Com uma visão clara do problema de negócios e dos resultados desejados, é necessário se aprofundar nos detalhes para reduzir o problema de negócios a um caso de uso.
Realize uma avaliação de viabilidade técnica para avaliar a complexidade da integração da IA generativa aos sistemas existentes. Isso inclui determinar se o desenvolvimento de modelo personalizado é necessário ou se modelos pré-treinados podem ser utilizados, e considerar os requisitos computacionais para diferentes casos de uso.
Desenvolva uma matriz de pontuação para avaliar fatores como impacto potencial na receita, oportunidades de redução de custos, melhoria nas principais métricas de negócios, complexidade técnica, requisitos de recursos e tempo para implementação.
Depois que um caso de uso for escolhido, delineie uma prova técnica de conceito que inclua requisitos de pré-processamento de dados, critérios de seleção de modelos, pontos de integração com sistemas existentes, métricas de desempenho e critérios de avaliação.
O engajamento precoce dos principais stakeholders é vital para alinhar sua iniciativa de IA generativa com as necessidades organizacionais e garantir um amplo apoio. A maioria das equipes deve incluir pelo menos quatro tipos de membros.
Uma avaliação minuciosa dos seus ativos de dados é essencial para uma implementação bem-sucedida da IA generativa.
Os dados são, de fato, a base da IA generativa, e um inventário abrangente é crucial. Comece identificando todas as possíveis fontes de dados em toda a sua organização, incluindo dados estruturados, semiestruturados e não estruturados. Avalie cada fonte quanto à relevância para suas metas específicas de IA generativa. Por exemplo, se você estiver desenvolvendo um chatbot para atendimento ao cliente, deverá se concentrar em registros de interação com o cliente, bancos de dados de informações de produtos e perguntas frequentes.
Ferramentas como o IBM watsonx.data podem ser inestimáveis para centralizar e preparar seus dados para cargas de trabalho de IA generativa. Por exemplo, o watsonx.data oferece um único ponto de entrada para acessar todos os seus dados em ambientes locais e na nuvem. Esse acesso unificado simplifica o gerenciamento de dados e as tarefas de integração. Utilizando essa abordagem centralizada, o watsonx.data agiliza o processo de preparação e validação de dados para modelos de IA. Como resultado disso, suas iniciativas de IA generativa são construídas sobre uma base sólida de dados governados e confiáveis.
É quando seus engenheiros de dados usam sua experiência para avaliar a qualidade dos dados e estabelecer processos robustos de preparação de dados. Lembre-se de que a qualidade dos seus dados afeta diretamente o desempenho dos seus modelos de IA generativa.
Escolher os modelos de IA certos é uma decisão crítica que molda o sucesso do seu projeto.
Os cientistas de dados desempenham um papel crucial na seleção do modelo de base certo para seu caso de uso específico. Eles avaliam fatores como desempenho, tamanho e especialização do modelo para encontrar o melhor ajuste. O IBM watsonx.ai oferece uma biblioteca de modelos de base que simplifica esse processo, oferecendo uma variedade de modelos pré-treinados otimizados para diferentes tarefas. Esta biblioteca permite que os cientistas de dados experimentem rapidamente vários modelos, acelerando o processo de seleção e garantindo que o modelo escolhido esteja alinhado com os requisitos do projeto.
Esses modelos Granite são treinados com dados empresariais confiáveis de fontes como internet, meio acadêmico, programação, jurídico e financeiro, tornando-os ideais para uma ampla gama de aplicações de negócios. Considere as compensações entre modelos pré-treinados, como o IBM Granite , disponível em plataformas como o watsonx.ai, e opções personalizadas.
Envolva seus desenvolvedores de IA desde o início para planejar como o modelo escolhido se integra a seus sistemas e workflows existentes, ajudando a garantir um processo de adoção tranquilo.
O treinamento e a validação são etapas fundamentais para refinar o desempenho do seu modelo de IA generativa.
Use plataformas como o watsonx.ai para o treinamento eficiente de seu modelo. Durante todo o processo, monitore de perto o progresso e ajuste os parâmetros para otimizar o desempenho.
A realização de testes rigorosos é crucial. Toolkits de governança, como o watsonx.governance, podem ajudar a avaliar o comportamento do seu modelo e garantir a conformidade com as regulamentações e as diretrizes éticas relevantes.
A implementação do seu modelo de IA generativa marca a transição do desenvolvimento para o mundo real da aplicação.
Os desenvolvedores assumem a liderança na integração de modelos às aplicações de negócios existentes. Eles se concentram na criação de APIs ou interfaces que permitem uma comunicação perfeita entre o modelo de base e a aplicação. Os desenvolvedores também lidam com aspectos como pré-processamento de dados, formatação de saída e escalabilidade; garantindo que as respostas do modelo estejam alinhadas com a lógica de negócios e os requisitos de experiência do usuário.
É fundamental estabelecer ciclos de feedback claros com os usuários e sua equipe técnica. Essa comunicação contínua é vital para identificar problemas, coletar insights e impulsionar a melhoria contínua de sua solução de IA generativa.
À medida que seu projeto de IA generativa amadurece, é hora de expandir seu impacto e recursos.
À medida que seu projeto inicial de IA generativa provar seu valor, procure oportunidades para aplicá-lo em toda a sua organização.
Isso pode envolver a adaptação do modelo para casos de uso semelhantes ou explorar mais funcionalidades em plataformas como watsonx.ai para enfrentar desafios complexos.
Conforme você escala, é crucial manter práticas sólidas de controle. Ferramentas como watsonx.governance podem ajudar a garantir que seus recursos em expansão de IA generativa permaneçam éticos, conformes e alinhados aos seus objetivos de negócios.
Adotar a IA generativa é mais do que apenas implementar novas tecnologias, é uma jornada transformadora que pode remodelar seu cenário de negócios. Este guia estabeleceu a base para usar a IA generativa para impulsionar a inovação e garantir vantagens competitivas. Ao dar os próximos passos, lembre-se de:
Ao adotar esses princípios, você estará bem posicionado para liberar todo o potencial da IA generativa em seu negócio.
Descubra como a plataforma IBM watsonx pode acelerar seus objetivos de IA generativa. Da data preparation com watsonx.data ao desenvolvimento de modelos com watsonx.ai e práticas de IA responsáveis com watsonx.governance, temos as ferramentas para ajudar em sua jornada.