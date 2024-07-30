Estabelecer objetivos claros é crucial para o sucesso da sua iniciativa de IA generativa.

Identificar desafios de negócios específicos que a IA generativa poderia enfrentar

Ao estabelecer as metas da IA generativa, comece examinando os objetivos estratégicos abrangentes da sua organização. Seja melhorando a experiência do cliente, aumentando a eficiência operacional ou impulsionando a inovação, suas iniciativas de IA devem apoiar diretamente esses objetivos de negócios mais amplos.

Identifique oportunidades transformadoras

Olhe além das melhorias incrementais e concentre-se em como a IA generativa pode transformar fundamentalmente seus processos ou ofertas de negócios. Isso pode envolver reimaginar os ciclos de desenvolvimento de produtos, criar novos fluxos de receita ou revolucionar os processos de tomada de decisão. Por exemplo, uma empresa de mídia pode estabelecer uma meta de usar IA generativa para criar conteúdo personalizado em escala, potencialmente abrindo novos mercados ou segmentos de audiência.

Envolva os líderes de negócios para descrever os resultados esperados e métricas de sucesso

Estabeleça métricas claras e quantificáveis para avaliar o sucesso de suas iniciativas de IA generativa. Isso pode incluir indicadores financeiros como crescimento da receita ou economia de custos, métricas operacionais como melhorias na produtividade ou economia de tempo, ou medidas centradas no cliente, como pontuações de satisfação ou taxas de engajamento.