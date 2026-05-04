Qu’est-ce que la modernisation des centres de données ?

Les centres de données traditionnels suivaient un modèle centralisé. Chaque serveur physique exécutait une application distincte, les équipes connectaient des systèmes de stockage à des hôtes spécifiques et les configurations réseau nécessitaient une intervention manuelle. Ce modèle fonctionnait bien lorsque les workloads consistaient à exécuter des applications d’entreprise telles que les ERP (Enterprise Resource Planning) et les bases de données.

La transition vers les centres de données modernes a débuté avec la virtualisation des serveurs, qui a permis de dissocier les workloads du matériel physique et de faire partager des ressources par plusieurs applications sur un même serveur. L’infrastructure définie par logiciel a étendu ce principe au stockage et à la mise en réseau.

L’introduction des conteneurs et de Kubernetes a accru la portabilité, permettant aux applications de s’exécuter de manière cohérente sur les serveurs sur site, ainsi que sur les plateformes de cloud privé et de cloud public. Cette approche logicielle de la gestion de l’ensemble du centre de données est appelée « centre de données défini par logiciel » (SDDC).

Aujourd’hui, le centre de données moderne ne se limite plus à un emplacement fixe. Il s’étend aux installations centrales, aux plateformes cloud et aux sites en périphérie, les workloads étant déplacées en fonction des performances, des coûts, de la latence et de la conformité plutôt qu’en fonction de la proximité physique avec le matériel. Ce modèle de cloud hybride distribué offre aux entreprises la flexibilité nécessaire pour exécuter les workloads là où elles sont les plus performantes, tandis que les logiciels et l’automatisation pilotent le provisionnement et la gestion des ressources.

Les centres de données d’IA vont encore plus loin : ils sont conçus pour répondre aux exigences de taille et de performances des workloads d’entraînement de l’IA et d’inférence par IA, que les centres de données traditionnels étaient incapables de gérer.