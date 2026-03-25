Qu’est-ce que la virtualisation des serveurs ?

La virtualisation des serveurs consiste à partitionner un serveur physique unique en plusieurs serveurs virtuels isolés, chacun exécutant son propre système d’exploitation et ses propres applications de manière indépendante.
La virtualisation des serveurs est une fonction essentielle de l’informatique d’entreprise moderne. Par exemple, lorsque vous réservez un vol, regardez un concert en direct ou accédez à distance à une application d’entreprise, les applications qui sous-tendent ces expériences sont invariablement hébergées sur des serveurs virtualisés. Cette infrastructure permet aux entreprises d’exécuter des milliers de workloads tout en réduisant l’utilisation de matériel physique.
Dans un environnement de serveurs traditionnel, les entreprises consacrent un seul serveur physique à une seule application, ce qui entraîne une sous-utilisation importante des serveurs. La virtualisation des serveurs change la donne. Plusieurs machines virtuelles (VM) se partagent un même serveur physique, chacune disposant de ses propres ressources dédiées et étant isolée des autres. L’infrastructure qui en résulte est moins coûteuse à exploiter, plus rapide à faire évoluer et plus efficace à gérer.
Aujourd’hui, la virtualisation des serveurs est fondamentale pour le cloud computing et l’exploitation des centres de données modernes. Une étude de SkyQuest estime le marché mondial de la virtualisation des serveurs à 9,0 milliards de dollars en 2024. Le rapport prévoit qu’il atteindra 13,96 milliards de dollars à l’horizon 2033, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,0 %1.
En raison de la consolidation des centres de données et de la gestion d’environnements multicloud hybrides au sein des entreprises, les exigences en matière d’infrastructure virtualisée se sont accrues. La virtualisation des serveurs leur offre également la flexibilité nécessaire pour prendre en charge les workloads liés à l’intelligence artificielle (IA) et répondre aux exigences de souveraineté des données pour la gestion de l’infrastructure à travers différentes régions.
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Pour bien comprendre la virtualisation des serveurs, il est utile de passer en revue quelques technologies associées qui sous-tendent l’infrastructure informatique moderne :
La virtualisation utilise des logiciels pour créer une couche d’abstraction au-dessus du matériel physique, divisant les ressources d’un serveur unique (par exemple le processeur, la mémoire, le stockage et le réseau) en plusieurs VM.
Chaque VM exécute son propre système d’exploitation indépendant et se comporte comme un serveur distinct, même si elle partage le même matériel sous-jacent.
La modernisation de l’infrastructure des entreprises s’est accompagnée de l’émergence des conteneurs, qui sont devenus, aux côtés des machines virtuelles, un élément essentiel de la création et du déploiement d’applications.
Alors que les VM virtualisent le matériel, les conteneurs virtualisent le système d’exploitation, en regroupant uniquement l’application et ses dépendances, ce qui allège et accélère leur déploiement.
Kubernetes est devenu la plateforme standard pour orchestrer les conteneurs à l’échelle, en automatisant le déploiement, la mise à l’échelle et la gestion dans les environnements multicloud et de cloud hybride.
Kubernetes est couramment utilisé avec les microservices, qui permettent aux entreprises de décomposer leurs applications en services plus petits et indépendants, plus faciles à déployer et à gérer.
Les fournisseurs de services cloud tels qu’Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Microsoft Azure et IBM Cloud proposent des services logiciels et d’infrastructure selon trois modèles principaux reposant sur des serveurs virtualisés :
La virtualisation des serveurs repose sur divers composants qui fonctionnent ensemble pour créer et gérer des environnements virtuels :
En matière de virtualisation de serveurs, il n’existe pas d’approche universelle unique. La méthode appropriée dépend des exigences des workloads, des besoins en performances ainsi que du niveau d’isolation et de gestion des ressources requis. Voici quelques-uns des principaux types de virtualisation de serveurs :
La virtualisation complète simule l’ensemble du matériel sous-jacent, permettant ainsi aux systèmes d’exploitation invités de fonctionner comme ils le feraient sur une machine physique dédiée. L’hyperviseur gère toutes les interactions entre le système d’exploitation invité et le matériel.
Dans ce cas, pratiquement n’importe quel système d’exploitation peut fonctionner en tant qu’invité. Cette capacité fait de la virtualisation complète l’approche la plus largement utilisée dans les environnements d’entreprise.
Avec la para-virtualisation, le système d’exploitation invité est modifié pour communiquer directement avec l’hyperviseur plutôt que de recourir à une simulation matérielle complète. Cette approche réduit la consommation de ressources et améliore les performances, en particulier pour les workloads gourmands en E/S.
Plutôt que de créer des machines virtuelles distinctes, cette approche divise un seul système d’exploitation en conteneurs. Ces derniers fonctionnent comme des instances utilisateur isolées qui partagent le noyau de l’hôte, ce qui les rend légers et rapides à approvisionner.
Docker est l’outil le plus populaire pour ce type de virtualisation de serveurs ; il est couramment utilisé dans les environnements de microservices et de DevOps où les applications communiquent via des API.
Cette technologie utilise des extensions de processeur (par exemple Intel VT-x et AMD-V) pour gérer les tâches de virtualisation au niveau matériel, ce qui réduit la charge de l’hyperviseur et améliore les performances globales.
Cette intégration matérielle permet aux processeurs modernes de prendre en charge plus efficacement les workloads virtualisés, en particulier pour les applications gourmandes en ressources de calcul telles que l’IA et le machine learning (ML). Les plateformes d’entreprise comme IBM PowerVM et VMware ESXi utilisent l’intégration matérielle pour offrir une virtualisation plus rapide aux workloads qui exigent une haute disponibilité et des performances élevées.
La virtualisation des serveurs est parfois confondue avec la conteneurisation. Bien que ces deux technologies soient liées, elles abordent différemment l’exécution de workloads efficaces.
La plupart des entreprises utilisent ces deux technologies, Kubernetes orchestrant les conteneurs entre elles.
La virtualisation des serveurs offre des avantages tant opérationnels que financiers, notamment :
La virtualisation des serveurs offre un large éventail de cas d’utilisation en entreprise, allant des opérations informatiques quotidiennes à des stratégies d’infrastructure plus complexes :
La virtualisation des serveurs simplifie la sauvegarde et la reprise après sinistre (BDR) ainsi que la protection des données en permettant de copier les machines virtuelles vers un site secondaire ou un environnement cloud. Cela favorise la continuité des activités en permettant aux équipes de restaurer les charges de travail en quelques minutes plutôt qu’en plusieurs heures.
La virtualisation des serveurs permet aux équipes DevOps et aux développeurs d’accéder à des environnements de type production à la demande et prend en charge les tests parallèles sur plusieurs configurations. Les pipelines CI/CD s’intègrent naturellement à l’infrastructure virtualisée, automatisant la création d’environnements dans le cadre du cycle de développement et de test.
L’infrastructure de bureau virtuel (VDI) exécute les systèmes d’exploitation de bureau sous forme de machines virtuelles sur des serveurs consolidés, puis les diffuse en continu vers les appareils des utilisateurs finaux. Les entreprises peuvent offrir une expérience de bureau complète sur n’importe quel appareil tout en conservant les données hors des machines locales, ce qui simplifie la sécurité et la conformité.
La virtualisation des serveurs constitue généralement la première étape de la modernisation des applications héritées, offrant aux entreprises un moyen de migrer leurs anciens systèmes vers des environnements de cloud hybride sans avoir à repartir de zéro. La migration des workloads devient plus facile à gérer lorsque les applications sont déjà virtualisées, ce qui permet aux entreprises d’intégrer leurs systèmes hérités à un rythme adapté à leurs activités.
Des secteurs tels que les services financiers, la santé et la recherche ont recours au calcul haute performance pour exécuter plus efficacement des simulations complexes et des applications gourmandes en données. La virtualisation des serveurs aide les entreprises à mutualiser les ressources de calcul sur plusieurs serveurs physiques et à les allouer de manière dynamique à ces workloads très exigeants.
Selon Gartner, d’ici 2028, 65 % des gouvernements à travers le monde mettront en place des exigences en matière de souveraineté numérique afin de protéger les infrastructures nationales et de limiter l’influence réglementaire extérieure2.
À mesure que les besoins en matière de résidence des données et de contrôle des infrastructures se font plus pressants, la virtualisation des serveurs est devenue un outil essentiel pour gérer la conformité à travers les territoires. Elle aide les entreprises à gérer l’emplacement d’exécution des workloads et à faire respecter les limites géographiques dans différents environnements réglementaires.
L’IA modifie la manière dont les entreprises s’appuient sur la virtualisation des serveurs. À mesure qu’elles passent de projets pilotes d’IA à une mise en production à grande échelle, les serveurs virtualisés sont confrontés à des exigences accrues, notamment un volume de workloads plus important, une utilisation plus intensive des ressources, des besoins de puissance de traitement plus élevés et une tolérance réduite aux temps d’arrêt.
Les centres de données virtualisés modernes recourent de plus en plus à l’IA pour gérer plus efficacement les ressources des serveurs. Plutôt que de s’en remettre à une configuration manuelle, les entreprises peuvent surveiller en temps réel l’utilisation du processeur, la consommation de mémoire, les goulots d’étranglement au niveau du stockage et la prolifération des VM, et rééquilibrer les workloads à mesure que les conditions évoluent. La planification prédictive des capacités va encore plus loin, en anticipant la demande avant qu’elle n’atteigne son pic plutôt qu’en réagissant a posteriori.
L’IA a également un impact sur la sécurité de la virtualisation des serveurs. En surveillant en permanence le trafic entre les machines virtuelles et en analysant les modèles de comportement, les entreprises peuvent identifier les menaces plus tôt et réagir plus rapidement que ne le permettent les outils traditionnels basés sur des règles.
Pour les entreprises gérant des workloads d’IA sensibles, la virtualisation des serveurs soutient la souveraineté de l’IA en conservant ces workloads sur une infrastructure contrôlée par l’entreprise.
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1 Server virtualization market size, share and growth analysis, Skyquest, janvier 2026
2 Gartner reveals top technologies shaping government AI adoption, Gartner, 9 septembre 2025