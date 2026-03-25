Qu’est-ce que la virtualisation des serveurs ?

La virtualisation des serveurs est une fonction essentielle de l’informatique d’entreprise moderne. Par exemple, lorsque vous réservez un vol, regardez un concert en direct ou accédez à distance à une application d’entreprise, les applications qui sous-tendent ces expériences sont invariablement hébergées sur des serveurs virtualisés. Cette infrastructure permet aux entreprises d’exécuter des milliers de workloads tout en réduisant l’utilisation de matériel physique.

Dans un environnement de serveurs traditionnel, les entreprises consacrent un seul serveur physique à une seule application, ce qui entraîne une sous-utilisation importante des serveurs. La virtualisation des serveurs change la donne. Plusieurs machines virtuelles (VM) se partagent un même serveur physique, chacune disposant de ses propres ressources dédiées et étant isolée des autres. L’infrastructure qui en résulte est moins coûteuse à exploiter, plus rapide à faire évoluer et plus efficace à gérer.

Aujourd’hui, la virtualisation des serveurs est fondamentale pour le cloud computing et l’exploitation des centres de données modernes. Une étude de SkyQuest estime le marché mondial de la virtualisation des serveurs à 9,0 milliards de dollars en 2024. Le rapport prévoit qu’il atteindra 13,96 milliards de dollars à l’horizon 2033, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,0 %1.

En raison de la consolidation des centres de données et de la gestion d’environnements multicloud hybrides au sein des entreprises, les exigences en matière d’infrastructure virtualisée se sont accrues. La virtualisation des serveurs leur offre également la flexibilité nécessaire pour prendre en charge les workloads liés à l’intelligence artificielle (IA) et répondre aux exigences de souveraineté des données pour la gestion de l’infrastructure à travers différentes régions.