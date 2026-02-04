Qu’est-ce que la souveraineté de l’IA ?

Avec l’adoption croissante de l’IA au niveau mondial, la souveraineté en matière d’IA est passée d’une préoccupation liée à la résidence des données à une stratégie holistique. Les systèmes d’IA modernes fonctionnent en continu et dépendent de données sensibles et de modèles propriétaires. Ils posent de nouveaux défis en matière de responsabilité, d’audit et de gouvernance des données.

Les entreprises ont désormais besoin de savoir où résident les données et comment elles sont utilisées. Elles ont besoin d’une gouvernance pilotée par l’IA pour savoir qui exploite les plateformes d’IA, où et comment les modèles sont déployés et si les exigences réglementaires sont appliquées.

Globalement, la souveraineté de l’IA va au-delà des réglementations habituelles en matière de souveraineté et de conformité des données. Il s’agit de préserver l’autonomie en matière de sécurité des données et de conformité, d’assurer la résilience opérationnelle et de préserver la compétitivité à l’ère de l’IA.