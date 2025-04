Qu’est-ce qu’un centre de données IA ?

Dans un article de blog publié en 2025, Microsoft a parlé « d’électricité de notre temps » pour évoquer l’IA. L’avenir nous dira si cette phrase restera une hyperbole ou deviendra une réalité.’ Mais on constate que l’adoption des outils d’IA tels que ChatGPT d’OpenAI par des millions d’utilisateurs non experts a évolué à un rythme électrisant. Ce potentiel évident de productivité et de monétisation des capacités d’IA a conduit à un flux important de nouveaux outils, agents et générateurs de contenu basés sur l’IA.

Les modèles open source et la démocratisation continue de l’IA signifient que les grands acteurs ne sont pas les seuls à faire des vagues dans l’écosystème de l’IA. Presque toutes les entités peuvent devenir des entreprises technologiques si elles peuvent identifier un cas d’utilisation de l’IA et adopter l’infrastructure informatique pour y parvenir. Selon un rapport publié en 2024 par l’IBM Institute for Business Value (IBM IBV), 43 % des cadres supérieurs du secteur de la technologie déclarent que leurs préoccupations concernant leur infrastructure de technologie ont augmenté au cours des six derniers mois en raison de l’IA générative, et qu’ils se concentrent désormais sur l’optimisation de leur infrastructure pour la faire évoluer.

Parallèlement, le secteur des centres de données s’est développé pour répondre à la demande. L’infrastructure des centres de données du monde entier s’adapte à l’IA et peut traiter de gros volumes de calculs et de requêtes complexes. Actuellement, les régions Asie-Pacifique et Amérique du Nord affichent la plus forte prolifération de centres de données, en particulier à Pékin, Shanghai, dans le nord de la Virginie et dans la région de San Francisco.1

Les investissements considérables des géants de la technologie ont également été le signal une croissance du secteur des centres de données d’IA. En 2025, Microsoft prévoit d’investir quelque 80 milliards de dollars dans la construction de centres de données et Meta a mobilisé 10 milliards de dollars pour le développement d’un nouveau centre de données hyperscale de plus de 370 000 mètres carrés en Louisiane.