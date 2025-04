On entend par gouvernance de l’IA l’ensemble des processus, normes et garde-fous destinés à garantir la sécurité et l’éthique des systèmes et outils d’IA. Ainsi, la démocratisation de la gouvernance de l’IA implique que davantage d’acteurs, au-delà des développeurs et des entreprises technologiques, aient une influence sur le déploiement sûr et éthique de cette technologie.

Les défenseurs de cette démocratisation affirment qu’une telle approche peut contribuer à minimiser les risques liés au déploiement de l’IA, tels que la discrimination ou les violations de la vie privée. Cela pourrait également contribuer à promouvoir une plus grande explicabilité, interprétabilité, transparence et autres caractéristiques qui renforcent la confiance dans les systèmes d’IA.

Cependant, comme pour la démocratisation du développement de l’IA, la question de savoir qui, exactement, doit participer à la démocratisation de la gouvernance fait débat. Certains estiment que les personnes qui sont concernées au premier chef par le déploiement de l’IA devraient participer à sa gouvernance.11 D’autres suggèrent que, d’une manière ou d’une autre, tous les membres de la société devraient être impliqués.12

Des mesures de démocratisation de la gouvernance peuvent être adoptées au niveau de l'entreprise, les sociétés recueillant l'avis de leurs employés ou de leurs clients sur la gouvernance de leurs systèmes d'IA. À une échelle plus large, les efforts de démocratisation sont mis en œuvre par le biais d'actions gouvernementales – à savoir des cadres volontaires et des réglementations obligatoires – et d'initiatives collaboratives entre les secteurs public et privé.