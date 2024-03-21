Qu'est-ce qu'un centre de données hyperscale ?

Une organisation souhaitant exploiter un centre de données hyperscale ne manquera pas de décisions à prendre pour déterminer la meilleure ligne de conduite à suivre. Il faut d'abord faire le bon choix entre construction ou location. L'élaboration d’un centre de données, même modeste, implique un certain investissement. Un centre de données hyperscale demande un engagement financier encore plus important.

De nombreuses organisations empruntent une autre voie en optant pour un centre de données en colocation. Dans ce cas, le propriétaire du centre de données loue l'infrastructure et l'espace serveur à d'autres entreprises. L'attrait de cette méthode est évident : louer un espace pour le matériel est bien moins coûteux que de bâtir la structure nécessaire pour abriter tout l'équipement, du moins en termes d'investissement initial.

Ces deux options ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Bâtir un centre de données hyperscale est généralement coûteux et demande beaucoup de main-d’œuvre, mais cela permet aussi d'obtenir une installation hyperscale sur mesure pour votre entreprise, optimisée selon vos besoins.

À l'inverse, la location d’espace dans un centre de données hébergé en colocation offre plus d’options de mobilité et nécessite infiniment moins d’investissement. En revanche, il est peu probable qu’un centre de données en colocation puisse répondre en tout point à vos spécifications idéales.

Pour garantir leur évolutivité tout au long de leur croissance sans avoir à acquérir des suppléments de stockage coûteux pour leur système basé sur le cloud privé, certaines organisations se tournent vers une autre solution. Elles préfèrent migrer leurs opérations vers un environnement cloud public, en passant par des applications SaaS (Software-as-a-Service) comme Microsoft 365 ou Google Suite.

Il existe d’autres variantes, comme les centres de données modulaires, qui sont des installations préconfigurées conçues pour être utilisées comme centres de données. Les centres de données modulaires sont pré-conçus, mais ils sont en plus déjà raccordés et munis des équipements de refroidissement nécessaires. Cette option est idéale pour les entreprises qui souhaitent tester les capacités offertes par un centre de données de façon limitée avant d'engager de lourds investissements, ainsi que pour celles qui ont besoin de déployer rapidement une solution de centre de données fiable.