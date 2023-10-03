Les semi-conducteurs agissent comme un noyau électrique secret de divers secteurs, de la santé à la fabrication en passant par les services financiers. Rien que ces dernières années, nous avons vu à quel point les semi-conducteurs peuvent être essentiels et pourquoi les entreprises doivent développer rapidement cette technologie pour maximiser la productivité. Alors que les fabricants de semi-conducteurs s’efforcent de répondre aux attentes des clients, les outils d’automatisation de la conception électronique (EDA) sont les clés pour déverrouiller la solution.

Cependant, pour stimuler véritablement l’innovation à l’échelle, les responsables de l’EDA ont besoin d’une puissance de calcul massive. Alors que la nécessité de gérer des charges de travail nécessitant une grande puissance de calcul avec des niveaux élevés de résilience et de performance augmente, il est temps de se tourner vers le cloud pour le calcul haute performance (HPC).

En tirant parti de solutions comme IBM® Cloud HPC, les organisations peuvent gérer plus efficacement leurs pics d’activité tout en atténuant le risque de temps d’arrêt. Dans les années à venir, il deviendra selon nous encore plus crucial de disposer de niveaux de puissance de calcul élevés, car de plus en plus d’entreprises se tourneront vers l’IA générative et les grands modèles de langage (LLM) pour améliorer leur productivité dans l’espace CAO. C’est là que les solutions HPC du cloud hybride peuvent être particulièrement utiles.