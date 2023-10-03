Les semi-conducteurs agissent comme un noyau électrique secret de divers secteurs, de la santé à la fabrication en passant par les services financiers. Rien que ces dernières années, nous avons vu à quel point les semi-conducteurs peuvent être essentiels et pourquoi les entreprises doivent développer rapidement cette technologie pour maximiser la productivité. Alors que les fabricants de semi-conducteurs s’efforcent de répondre aux attentes des clients, les outils d’automatisation de la conception électronique (EDA) sont les clés pour déverrouiller la solution.
Cependant, pour stimuler véritablement l’innovation à l’échelle, les responsables de l’EDA ont besoin d’une puissance de calcul massive. Alors que la nécessité de gérer des charges de travail nécessitant une grande puissance de calcul avec des niveaux élevés de résilience et de performance augmente, il est temps de se tourner vers le cloud pour le calcul haute performance (HPC).
En tirant parti de solutions comme IBM® Cloud HPC, les organisations peuvent gérer plus efficacement leurs pics d’activité tout en atténuant le risque de temps d’arrêt. Dans les années à venir, il deviendra selon nous encore plus crucial de disposer de niveaux de puissance de calcul élevés, car de plus en plus d’entreprises se tourneront vers l’IA générative et les grands modèles de langage (LLM) pour améliorer leur productivité dans l’espace CAO. C’est là que les solutions HPC du cloud hybride peuvent être particulièrement utiles.
Cadence est un leader mondial de l’EDA. Avec plus de 30 ans d’expérience en matière de logiciels de calcul, Cadence continue d’aider les entreprises à concevoir des produits électroniques innovants qui stimulent la technologie émergente d’aujourd’hui, notamment les puces, les cartes et les systèmes pour les applications de marché dynamique comme la technologie hyperscale, les communications 5G, l’automobile, le mobile, l’aérospatiale, le consommateur, l’industrie et les soins de santé. Avec plus de 10 000 ingénieurs et des millions de tâches mises en œuvre chaque mois, Cadence nécessite une quantité importante de ressources de calcul. Si l’on ajoute à cela la demande croissante de puces supplémentaires et l’intégration de l’IA et du machine learning par l’entreprise dans ses processus EDA, les besoins en puissance de calcul d’IBM n’ont jamais été aussi élevés. Les entreprises du secteur EDA comme Cadence ont besoin de solutions qui permettent aux charges de travail de passer de façon fluide du site au cloud, tout en permettant la différenciation d’un projet à l’autre. Une approche de cloud hybride offre l’agilité, la flexibilité et la sécurité nécessaires pour répondre à ces exigences.
Cadence a commencé son parcours dans le cloud public en 2016 et fonctionne désormais avec une approche multicloud hybride, qui inclut IBM. Grâce à IBM Cloud HPC pour gérer de manière flexible ses charges de travail gourmandes en calcul sur site et dans le cloud, avec des niveaux élevés de résilience et de performance, l’entreprise peut développer son logiciel de conception de puces et de systèmes plus rapidement et à l’échelle.
Alors que Cadence continue d’encourager l’innovation en matière de logiciels de calcul, les opérations continues sont critiques pour optimiser les opérations à travers ses unités commerciales qui sont chargées de fournir des logiciels de conception de puces et de systèmes aux clients à un rythme rapide. Grâce à la puissance combinée d’IBM Cloud dans le cadre de son environnement multicloud et d’IBM LSF en tant que planificateur de workloads, Cadence a pu atteindre une utilisation élevée en termes de calcul, optimiser son budget cloud et rationaliser les charges de travail. Cadence a également rapporté qu’elle est en mesure d’effectuer plus de régressions et, par conséquent, peut prendre en charge une création de valeur plus prévisible et plus rapide. Alors que les entreprises comme Cadence cherchent à garder une longueur d’avance sur les tendances du marché, IBM Cloud HPC aide à surmonter les défis à grande échelle et à forte intensité de calcul et à accélérer le temps d’accès aux informations, ce qui profite en fin de compte à l’avantage de la mise en œuvre de travaux de R&D stratégiques.
Alors que les entreprises cherchent à résoudre leurs défis les plus complexes, IBM continuera à fournir aux clients une solution intégrée couvrant les composants critiques du calcul, du réseau, du stockage et de la sécurité, tout en cherchant à les aider à répondre aux exigences réglementaires et d’efficacité. IBM Cloud HPC inclut également des fonctions de sécurité et de contrôle intégrées à la plateforme, afin d’aider les clients de tous les secteurs à utiliser le HPC en tant que service géré tout en les aidant à faire face aux risques liés aux tiers et quatrièmes parties.
En combinant notre suite d’outils de gestion des charges de travail et de planification, notamment IBM LSF et IBM Symphony, associés à IBM Cloud HPC dans un environnement cloud hybride, nous voulons aider nos clients à profiter d’une automatisation qui permet d’optimiser les tâches HPC. Cela leur permet d’accélérer la création de valeur, d’améliorer la performance et de minimiser le coût, autant de capacités critiques dans les secteurs qu évoluent à un rythme rapide, à l’image de l’espace des semi-conducteurs.
En outre, la solution de stockage IBM Storage Scale complète IBM Cloud HPC, offrant une solution globale intégrée conçue pour aider les utilisateurs à gérer et à déplacer les données dans des environnements hybrides, de manière rentable, afin d’implémenter des Workload HPC en temps réel.
Vous participez à Supercomputing 23 à Denver ? Rejoignez-nous sur le stand IBM n° 1925 pour découvrir comment IBM Cloud HPC peut faire évoluer votre entreprise de façon rapide et sécurisée.
Les informations d'IDC sur la manière dont les entreprises modernisent leurs environnements haute performance et gèrent leur évolutivité.
Découvrez les principales tendances technologiques de Gartner, notamment l'IA agentique et son impact sur le calcul à l’échelle.
Seule une entreprise sur quatre bénéficie d’un ROI solide grâce à ses efforts de transformation cloud. Découvrez comment amplifier la valeur du cloud hybride et de l’IA pour répondre aux besoins métier.
Découvrez comment Cadence utilise IBM Cloud HPC pour améliorer la conception des puces et des systèmes, offrant ainsi des solutions plus rapides et plus efficaces.
Optimisez vos workloads d’IA les plus exigeants avec les solutions HPC d’IBM. Tirez parti de la flexibilité du cloud hybride et d’une infrastructure de pointe pour accélérer votre chemin vers l’innovation.