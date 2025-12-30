iPaaS es un conjunto de software de autoservicio nativo de la nube que las organizaciones pueden utilizar para satisfacer sus necesidades de integración . iPaaS facilita y gestiona las conexiones entre servicios para que incluso las aplicaciones que utilizan diferentes protocolos o formatos de datos puedan comunicarse, superando las desalineaciones e incompatibilidades que de otro modo interrumpirían los flujos de datos.

Históricamente, las empresas han diseñado integraciones de aplicaciones locales, utilizando middleware especializado, como brokers de mensajes o buses de servicios empresariales (ESBs). Sin embargo, estas soluciones pueden llegar a estar muy interrelacionadas y resultar difíciles de mantener, sobre todo a medida que las organizaciones crecen e incorporan decenas o cientos de nuevos servicios.

Las soluciones iPaaS se están convirtiendo en una alternativa popular porque ofrecen un mayor grado de flexibilidad y escalabilidad en comparación con los flujos de integración punto a punto más antiguos, en los que dos servicios se comunican directamente a través de un conector personalizado. Al estar basadas en la nube, las plataformas iPaaS se adaptan a las necesidades de las empresas actuales, ya que permiten la integración entre microservicios en contenedores, entornos sin servidor, entornos edge y otros entornos modernos y multinube.

La adopción de iPaaS está en aumento: el sector creció aproximadamente un 26 % en 2025, según Fortune Business Insights. Una de las razones es que, además de gestionar tareas técnicas como la transformación de protocolos, la autenticación, el registro y la sincronización de datos, las soluciones iPaaS también ofrecen herramientas de gestión complejas y personalización para que los equipos puedan diseñar y monitorizar sus propios patrones de orquestación de datos y automatizaciones. Muchas soluciones iPaaS también incorporan machine learning, Internet de las Cosas (IoT), análisis avanzados y otras innovaciones modernas para optimizar la conectividad.

iPaaS sigue el modelo de software como servicio (SaaS): los proveedores de iPaaS cobran a las organizaciones mensual o anualmente, y los precios varían en función de los niveles de uso o los paquetes de características. Los proveedores también podrían agrupar aplicaciones de planificación de recursos empresariales (ERP), gestión de relaciones con los clientes (CRM), plataforma como servicio (PaaS) y SaaS junto con sus soluciones de integración. La adopción de iPaaS es más común entre las empresas más grandes, donde las integraciones complejas son difíciles de gestionar solo mediante conectores manuales personalizados.

La integración iPaaS se basa en la base de la integración de aplicaciones empresariales (EAI), una disciplina tradicional que conecta CRM, finanzas, analítica, sistemas ERP y otras aplicaciones empresariales mediante API personalizadas o middleware. La EAI se desarrolló por primera vez en la década de 1990 para facilitar las interacciones entre los sistemas en las instalaciones. Hoy en día, muchas plataformas EAI también pueden gestionar integraciones híbridas y multinube . Los desarrolladores consideran que iPaaS es una variante moderna y nativa de la nube de EAI.

En la práctica, las organizaciones suelen pensar en EAI e iPaaS como sistemas complementarios: los equipos de TI pueden utilizar una plataforma EAI interna para gestionar los procesos de integración básicos (por ejemplo, enviar datos de rendimiento desde un servidor heredado a un almacén de datos), mientras delegan integraciones basadas en la nube , como sincronizaciones entre aplicaciones SaaS de terceros, con una plataforma iPaaS.