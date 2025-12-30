Algunas plataformas iPaaS están orientadas a sectores específicos, como la sanidad, la fabricación, el comercio electrónico o las finanzas. Otros abordan casos de uso específicos, como la sincronización de datos en tiempo real, la gestión del ciclo de vida de las API y la modernización de sistemas heredados. Antes de explorar esos casos de uso, es importante comprender cómo funciona iPaaS y en qué se diferencia de otros enfoques de integración.
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iPaaS es un conjunto de software de autoservicio nativo de la nube que las organizaciones pueden utilizar para satisfacer sus necesidades de integración . iPaaS facilita y gestiona las conexiones entre servicios para que incluso las aplicaciones que utilizan diferentes protocolos o formatos de datos puedan comunicarse, superando las desalineaciones e incompatibilidades que de otro modo interrumpirían los flujos de datos.
Históricamente, las empresas han diseñado integraciones de aplicaciones locales, utilizando middleware especializado, como brokers de mensajes o buses de servicios empresariales (ESBs). Sin embargo, estas soluciones pueden llegar a estar muy interrelacionadas y resultar difíciles de mantener, sobre todo a medida que las organizaciones crecen e incorporan decenas o cientos de nuevos servicios.
Las soluciones iPaaS se están convirtiendo en una alternativa popular porque ofrecen un mayor grado de flexibilidad y escalabilidad en comparación con los flujos de integración punto a punto más antiguos, en los que dos servicios se comunican directamente a través de un conector personalizado. Al estar basadas en la nube, las plataformas iPaaS se adaptan a las necesidades de las empresas actuales, ya que permiten la integración entre microservicios en contenedores, entornos sin servidor, entornos edge y otros entornos modernos y multinube.
La adopción de iPaaS está en aumento: el sector creció aproximadamente un 26 % en 2025, según Fortune Business Insights. Una de las razones es que, además de gestionar tareas técnicas como la transformación de protocolos, la autenticación, el registro y la sincronización de datos, las soluciones iPaaS también ofrecen herramientas de gestión complejas y personalización para que los equipos puedan diseñar y monitorizar sus propios patrones de orquestación de datos y automatizaciones. Muchas soluciones iPaaS también incorporan machine learning, Internet de las Cosas (IoT), análisis avanzados y otras innovaciones modernas para optimizar la conectividad.
iPaaS sigue el modelo de software como servicio (SaaS): los proveedores de iPaaS cobran a las organizaciones mensual o anualmente, y los precios varían en función de los niveles de uso o los paquetes de características. Los proveedores también podrían agrupar aplicaciones de planificación de recursos empresariales (ERP), gestión de relaciones con los clientes (CRM), plataforma como servicio (PaaS) y SaaS junto con sus soluciones de integración. La adopción de iPaaS es más común entre las empresas más grandes, donde las integraciones complejas son difíciles de gestionar solo mediante conectores manuales personalizados.
La integración iPaaS se basa en la base de la integración de aplicaciones empresariales (EAI), una disciplina tradicional que conecta CRM, finanzas, analítica, sistemas ERP y otras aplicaciones empresariales mediante API personalizadas o middleware. La EAI se desarrolló por primera vez en la década de 1990 para facilitar las interacciones entre los sistemas en las instalaciones. Hoy en día, muchas plataformas EAI también pueden gestionar integraciones híbridas y multinube . Los desarrolladores consideran que iPaaS es una variante moderna y nativa de la nube de EAI.
En la práctica, las organizaciones suelen pensar en EAI e iPaaS como sistemas complementarios: los equipos de TI pueden utilizar una plataforma EAI interna para gestionar los procesos de integración básicos (por ejemplo, enviar datos de rendimiento desde un servidor heredado a un almacén de datos), mientras delegan integraciones basadas en la nube , como sincronizaciones entre aplicaciones SaaS de terceros, con una plataforma iPaaS.
Las plataformas iPaaS se pueden configurar para optimizar una amplia gama de operaciones empresariales, desde el gobierno de datos de alto nivel hasta la gestión granular de API y la automatización de procesos. Algunos ejemplos comunes de casos de uso de iPaaS son:
Las plataformas iPaaS permiten a los desarrolladores utilizar conectores prediseñados o herramientas no-code para crear automatizaciones que implican varios servicios. Por ejemplo, una empresa podría crear una automatización para agilizar la incorporación de empleados: cuando el departamento de RR. HH. añade un nuevo empleado a la nómina, este evento inicia automáticamente flujos de trabajo para entregar al empleado los documentos de incorporación, los materiales de formación, las credenciales de inicio de sesión y el equipo necesario.
La plataforma iPaaS coordina estos pasos en segundo plano, permitiendo que cada servicio pertinente realice la tarea que se le ha asignado en un orden preciso. Los equipos también pueden realizar cambios (por ejemplo, implementar materiales de formación actualizados) sin necesidad de reconfigurar toda la automatización.
En los modelos de integración menos maduros, la información suele estar aislada dentro de los sistemas individuales. Estos silos de datos pueden dificultar que los equipos vean cómo los comportamientos en un servicio afectan a las aplicaciones relacionadas. Mientras tanto, las plataformas iPaaS pueden utilizar el machine learning para identificar patrones y detectar anomalías en varios sistemas, creando una visión más holística del comportamiento del cliente, la eficiencia operativa y el rendimiento de la red.
Algunas plataformas iPaaS incorporan características de AIOps, entre las que se incluyen herramientas capaces de prever de forma proactiva desajustes, errores de configuración de las API y patrones de uso inusuales, antes de que estos problemas provoquen tiempos de inactividad, riesgos de seguridad o una experiencia del cliente negativa. Por su parte, las herramientas de mapeo de datos con IA pueden sugerir rutas de información más eficientes y seguras, lo que ayuda a las organizaciones a optimizar sus pipelines de datos.
En los contextos modernos, los sistemas empresariales suelen depender mucho unos de otros: los datos de un sistema pueden informar directamente sobre cómo debe comportarse otro, e incluso pequeños desajustes o retrasos pueden interrumpir los flujos de trabajo críticos. iPaaS ofrece a los equipos la capacidad de diseñar e implementar rápidamente automatizaciones sincronizadas, donde los eventos en un sistema activan automáticamente acciones en otro.
Por ejemplo, una plataforma de comercio electrónico podría sincronizar los datos de los clientes de Salesforce con un ERP, que se encarga de la gestión del inventario y la facturación, de modo que los registros de cumplimiento y los registros financieros permanezcan actualizados. Mientras tanto, el ERP podría enviar datos relevantes, como el estado de facturación y el historial de pedidos, al CRM para que los equipos de ventas tengan una visión completa del comportamiento del cliente.
Las plataformas iPaaS también pueden transformar y canalizar datos no esenciales a almacenes de datos centralizados o data lakes para su almacenamiento, preservación y análisis adicional. Los equipos pueden diseñar y monitorizar los intercambios de datos a través de interfaces de autoservicio y ajustar estas automatizaciones a medida que cambien sus necesidades.
Las plataformas iPaaS suelen tener una característica de un plano de gestión, que abarca servicios y aplicaciones, lo que ofrece a las organizaciones una visión holística de los flujos de datos. Los paneles de control ayudan a los equipos a monitorizar el rendimiento, detectar ineficiencias e identificar el origen de desalineaciones, sincronizaciones rotas y otros errores. El plano de control unificado también ayuda a las organizaciones a mantener la observabilidad mediante la recopilación y el análisis de registros, rastros y otras métricas.
Mientras tanto, las características de gobierno ayudan a las organizaciones a aplicar límites de velocidad, mantener el cumplimiento normativo y gestionar las políticas de autenticación y autorización. Por último, las plataformas iPaaS podrían incluir herramientas de API Management, como pasarelas API y developer portals, para que los stakeholders puedan descubrir, implementar, actualizar y gestionar API de manera fluida a lo largo de sus ciclos de vida.
Las plataformas iPaaS admiten la integración de eventos, en la que los intermediarios de eventos envían notificaciones a los servicios pertinentes cada vez que se produce un evento notable (como una lectura anómala de un sensor o un nuevo inicio de sesión). Este enfoque admite el proceso de datos asíncrono, en el que los datos se almacenan de forma segura en una cola de eventos hasta que el servicio receptor esté listo para procesarlos.
Las plataformas modernas también pueden admitir el enriquecimiento y la transformación de eventos, es decir, los procesos mediante los cuales los datos sin procesar se filtran, se condensan y se convierten a formatos legibles, de modo que solo se envía la información relevante a las etapas posteriores. Muchas plataformas iPaaS también tienen la característica de procesamiento por lotes, cuando se envían grandes volúmenes de datos en paquetes a intervalos predefinidos para mejorar la eficiencia, un enfoque tradicionalmente asociado a las aplicación de extracción, transformación y carga (ETL).
Aunque las plataformas iPaaS se utilizan frecuentemente para la integración de datos dentro de las empresas, también pueden facilitar conexiones seguras con partners externos durante transferencias de archivos y datos, que pueden ser especialmente vulnerables a ciberataques.
Las soluciones iPaaS pueden utilizar cifrado , auditoría y tokenización (conversión de información confidencial a formatos seguros) para ayudar a garantizar la seguridad de los datos durante la transmisión. Las plataformas iPaaS también podrían soportar estándares de intercambio electrónico de datos (EDI) para ayudar a las organizaciones a mantener el cumplimiento de normativas como la HIPAA o el RGPD al compartir facturas, pedidos y otros documentos.
Las plataformas iPaaS modernas pueden orquestar los datos de las redes IoT, en las que los dispositivos conectados a Internet están equipados con sensores inteligentes para una monitorización precisa y una optimización del rendimiento en tiempo real. También pueden integrarse con sistemas de edge computing, arquitecturas de TI distribuidas que procesan y almacenan datos cerca de las fuentes donde se originan los datos.
Este enfoque puede ayudar a garantizar la eficiencia y un rendimiento estable. En lugar de implementar sistemas independientes para el IoT, el edge y las instalaciones locales, iPaaS permite a los equipos de TI gestionar estos sistemas a través de una capa unificada, lo que les permite diseñar flujos de trabajo que abarquen cada uno de estos entornos.
Para muchas organizaciones, migrar o reemplazar los sistemas heredados puede resultar técnicamente difícil, lento y caro, especialmente cuando las aplicaciones críticas deben desconectarse durante el período de transición. Las plataformas iPaaS pueden conectar servicios heredados con herramientas modernas a través de API y transformar formatos más antiguos para que sean compatibles con los sistemas modernos. Este enfoque permite a las empresas ampliar el ciclo de vida de los sistemas heredados y preservar los datos históricos para que puedan utilizarse para análisis avanzados, sistemas de IA y otras aplicaciones modernas.
Algunas plataformas de integración ofrecen características avanzadas de prueba, como la depuración paso a paso, que permite a los equipos detener temporalmente una transferencia de datos para aislar la causa de un error. Otras características relacionadas con las pruebas son el análisis de cobertura del código, que evalúa la calidad del código e identifica desajustes e ineficiencias, y la comprobación de validación, que impide que los usuarios introduzcan datos incoherentes o inválidos.
Aunque la mayoría de las empresas pueden beneficiarse de la integración empresarial, iPaaS es especialmente popular en los sectores de TI y telecomunicaciones, sanidad, manufactura y BFSI (banca, servicios financieros y seguros), según Fortune Business Insights. La banca fue el principal sector en el uso de iPaaS en 2024, mientras que se espera que la sanidad sea el sector de más rápido crecimiento en los próximos años.
En entornos sanitarios, iPaaS puede ayudar a integrar los datos de los pacientes, la facturación, la programación y los sistemas de laboratorio. Los portales en línea integrados pueden proporcionar un endpoint unificado para que tanto los pacientes como los médicos accedan a información importante, al tiempo que ayudan a garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones de privacidad, como la HIPAA en EE. UU.
Las soluciones iPaaS pueden automatizar los procesos rutinarios de elaboración de informes financieros, reduciendo el tedioso trabajo manual y ayudando a garantizar la precisión. Al centralizar la supervisión de los flujos de datos de todo el sistema, las plataformas iPaaS permiten a las empresas bancarias, financieras y de seguros mantener el cumplimiento de los marcos normativos, como la lucha contra el blanqueo de capitales (AML), conozca a su cliente (KYC) y la Ley de Veracidad en los Préstamos ( TILA). La integración entre el procesamiento de pagos, la detección del fraude, la inversión digital y los servicios de banca en línea también puede mejorar la eficiencia operativa y la seguridad.
Las empresas de TI utilizan las soluciones iPaaS para conectar aplicaciones basadas en la nube con servicios híbridos y locales, visualizar la conectividad de la red y los flujos de datos, automatizar el enrutamiento de las solicitudes de soporte y los informes de error y analizar las métricas para mejorar el rendimiento y la seguridad.
Las plataformas iPaaS pueden ayudar a las organizaciones de automoción, electrónica, bienes de consumo y otras organizaciones centradas en la fabricación a automatizar los procesos de la cadena de suministro, optimizar los flujos de trabajo de fábrica y envío y utilizar el mantenimiento predictivo para ampliar los ciclos de vida de las máquinas. Las soluciones iPaaS también pueden acelerar las estrategias de la Industria 4.0, que se centran en incorporar nuevas tecnologías, como el machine learning, el IoT y los servicios en la nube, a las operaciones de las instalaciones de producción.
Las organizaciones suelen invertir en soluciones iPaaS como parte de una estrategia más amplia de transformación digital, donde las tecnologías modernas y los procesos empresariales ayudan a optimizar los flujos de trabajo y mejorar la toma de decisiones. Un estudio de Forrester de 2024 reveló que las empresas lograron un aumento del 30 % en la eficiencia de los desarrolladores y un retorno de la inversión (ROI) del 345 % en los tres años posteriores a la adopción de una suite de integración. Entre las ventajas se incluyen:
iPaaS permite a las organizaciones construir y gestionar rápidamente integraciones entre entornos locales, multinube e híbridos, incluso cuando los servicios están alojados por diferentes proveedores o utilizan sistemas operativos o marcos arquitectónicos distintos. Las plataformas iPaaS pueden transformar formatos de datos para que los servicios puedan comunicarse entre sí, a pesar de utilizar diferentes lenguajes de programación o protocolos. Los equipos pueden automatizar los flujos de trabajo para eliminar los procesos manuales y repetitivos, lo que reduce los errores humanos y les da más tiempo para el trabajo de mayor nivel.
Algunas plataformas iPaaS son conocidas por su facilidad de uso, con conectores prediseñados, que dan a las organizaciones una ventaja a la hora de crear nuevas automatizaciones o integraciones. Por ejemplo, las empresas pueden conectar una plataforma de gestión de inventario con Slack para que se avise a los equipos pertinentes cada vez que un producto se agote.
Las plantillas low-code o no-code permiten a los equipos diseñar rápidamente integraciones personalizadas sin necesidad de amplios conocimientos de programación. Si una organización utiliza un servicio que la iPaaS aún no admite, a menudo puede crear una integración utilizando estas plantillas. Las herramientas de integración pueden mejorar enormemente la agilidad del equipo: en lugar de esperar días o semanas a que TI cree una integración personalizada, los equipos pueden crear o añadir una ellos mismos en cuestión de minutos u horas a través de una interfaz accesible.
Los servicios de integración suelen incluir un plano de control para que los equipos puedan gestionar los pipelines de datos, los controles de acceso y la autenticación desde una ubicación centralizada. Esta característica ayuda a evitar las API "zombis" o "rebeldes" (es decir, aquellas que se abandonan o se utilizan sin un control ni una supervisión por parte del departamento de TI), ya que los equipos pueden monitorizar las conexiones a través de una plataforma de gestión unificada.
A medida que las organizaciones se apresuran a adoptar nuevos servicios para abordar las necesidades empresariales que cambian rápidamente, a menudo se enfrentan a la proliferación de SaaS, cuando la proliferación de aplicaciones dificulta mantener los servicios organizados y seguros. Las soluciones iPaaS pueden ayudar a abordar este problema; los equipos pueden utilizar una plataforma iPaaS para detectar y eliminar aplicaciones redundantes, gestionar las conexiones a través de un plano de control central y descubrir y utilizar servicios en el ecosistema.
Las soluciones iPaaS también podrían ayudar a las organizaciones a aprovechar mejor sus datos, sobre todo teniendo en cuenta que, según un informe de International Data Corporation de 2023, se estima que el 90 % de los datos empresariales son datos no estructurados. Las soluciones iPaaS pueden emplear el procesamiento del lenguaje natural para ayudar a las empresas a estructurar y analizar datos no examinados previamente. Un caso de uso potencial es la alimentación de datos a los modelos de IA durante la fase de entrenamiento para crear sistemas generativos más potentes. Las plataformas iPaaS también podrían acelerar la adopción de agentes de IA, lo que permitiría a los agentes abordar tareas cada vez más complejas sin intervención humana.
Por último, la IA también podría ayudar a las organizaciones a crear esquemas de integración más complejos y conectores no-code, ayudando a los equipos a acceder a datos y servicios conectados sin necesidad de una formación exhaustiva.
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