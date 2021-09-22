¿Qué es la lucha contra el blanqueo de capitales ?

La lucha contra el blanqueo de capitales (AML) consiste en leyes, reglamentos y procedimientos destinados a impedir que los delincuentes cambien dinero obtenido mediante actividades ilegales (o "dinero negro") por ingresos legítimos o "dinero limpio".
El término “dinero negro” tiene su origen en los días de Al Capone, quien “blanqueaba” el dinero que ganaba con sus actividades ilegales a través de una cadena de lavanderías de autoservicio que aceptaban monedas.
El blanqueo de capitales consta de tres etapas: colocación, estratificación e integración.
Las leyes contra el blanqueo de capitales cubren una gama limitada de actividades de blanqueo de capitales y actividades delictivas, pero las implicaciones son de gran alcance. Por ejemplo, la AML exige a las instituciones financieras que conceden créditos o aceptan depósitos de clientes que monitoricen el comportamiento de éstos para asegurarse de que no contribuyen a actividades de blanqueo de capitales. Si los bancos no cumplen con estas leyes y reglamentos, pueden tener efectos costosos y provocar fuertes multas y otras medidas coercitivas.
La Ley contra el Blanqueo de Capitales es un conjunto de varias leyes y políticas que actúan conjuntamente para prevenir y perseguir los delitos de blanqueo de capitales en EE.UU. La lucha contra los blanqueadores de capitales también implica la colaboración entre varias organizaciones gubernamentales nacionales e internacionales, ya que este delito suele tener lugar en varios países. A continuación se presentan resúmenes de algunas de las leyes estadounidenses más notables que protegen contra el blanqueo de capitales.
Estas leyes y organizaciones incluyen:
Ley de Secreto Bancario (BSA): la BSA, también conocida como Ley de Información sobre Divisas y Transacciones Extranjeras, se promulgó en 1970 y fue la primera ley que pretendía evitar y procesar el blanqueo de capitales a través de bancos y otras instituciones financieras. La Ley de Secreto Bancario exige que los bancos cooperen con las investigaciones gubernamentales para combatir la financiación de actividades ilegales mediante el seguimiento de los movimientos de dinero. Por ejemplo, requiere que los bancos completen un informe de transacciones de divisas (CTR) para cualquier transacción en efectivo que supere los 10 000 USD.
Ley de Control del Blanqueo de Capitales: esta ley se creó en 1986 y convirtió el blanqueo de capitales en un delito federal. Su principal objetivo es frenar el blanqueo de capitales por parte de los cárteles de la droga. Permite al gobierno confiscar bienes sin acusar a nadie de un delito. La ley también amplió el CTR para incluir cualquier transacción superior a 10 000, no sólo el dinero en efectivo.
Ley Annunzio-Wylie contra el Blanqueo de Capitales: esta ley de 1992 se centra principalmente en los bancos. Les exige que implementen prácticas de prevención contra el blanqueo de capitales y los penaliza por permitir que los delincuentes utilicen sus instituciones con fines de blanqueo de capitales. Introdujo los Informes de Actividades Sospechosas (SAR) que los bancos deben completar si se sospecha que un cliente o una transacción tiene señales de blanqueo de capitales.
Ley Patriótica: se aplicó tras los ataques terroristas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001 y su objetivo es rastrear y combatir la financiación del terrorismo (CFT) y las actividades terroristas mediante el blanqueo de capitales. Fortaleció la colaboración entre los bancos y las unidades antiterroristas dentro del gobierno, y aumentó las multas y sentencias por blanqueo de capitales. Un punto esencial de la Ley Patriótica son los Programas de Identificación de Clientes (CIP), también conocidos como conozca a su cliente (KYC), que obligan a los bancos a investigar a sus clientes.
FinCEN: la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) amplió los reglamentos de la BSA y la Ley Patriótica e implementó normas estrictas de diligencia debida con los clientes que las instituciones financieras deben cumplir.
Varias organizaciones gubernamentales nacionales e internacionales, instituciones y cuerpos de seguridad luchan contra el blanqueo de capitales en todo el mundo.
Un programa de cumplimiento contra el blanqueo de capitales es lo que hace una empresa para adherirse a las políticas y regulaciones de AML. Un programa de cumplimiento AML también está diseñado para exponer y reaccionar ante los riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y fraude.
Las empresas deben seguir una serie de requisitos para hacerlo. Hay cinco pilares en la lucha contra el blanqueo de capitales que ayudan a una organización a cumplir con la AML.
La forma más sencilla de detener el blanqueo de capitales es aplicar normas "conocer a su cliente" (KYC) en las instituciones financieras. Si el dinero está asociado a una persona u organización y cada transacción es rastreable, entonces se vuelve casi imposible lavar dinero. Como se puede ver en las diversas leyes de AML aprobadas en los últimos 50 años, las reglas sobre la debida diligencia del cliente son cada vez más estrictas.
La Ley de Secreto Bancario pide a las instituciones financieras que denuncien cualquier actividad que pueda utilizarse para blanquear dinero. Estos son los cuatro requisitos de información más importantes para cumplir con la Ley de Secreto Bancario que a menudo se activan cuando una institución financiera se encuentra con un delito de blanqueo de capitales:
Aunque el blanqueo de capitales es un delito internacional, muchas reglas son locales y, a veces, pueden entrar en conflicto con las políticas federales, lo que dificulta que las instituciones financieras cumplan con las reglas y regulaciones. Algunos bancos incluso decidieron suspender los servicios en países que dificultan cumplir con las normas o tienen fama de facilitar el blanqueo de capitales.
Las herramientas y el software de inteligencia artificial (IA) han mejorado el proceso general para detectar comportamientos delictivos. Por ejemplo, la IA y la automatización de procesos robóticos (RPA) se pueden utilizar para ejecutar análisis estadísticos en datos no estructurados, encontrar casos de alto riesgo y eliminar marcas falsas debido a datos redundantes. La IA también utiliza el procesamiento del lenguaje natural (PLN) para detectar cambios en el comportamiento del usuario, y combina esos datos con información contextual, mejorando la capacidad de las instituciones bancarias para "conocer a su cliente".
Aunque las herramientas de IA han mejorado la detección del blanqueo de capitales, no son perfectas; estos programas aún pueden marcar cuentas y transacciones financieras por error. A medida que aumenta su tasa de adopción, las instituciones financieras ven reducciones en las tasas de error, lo que les permite cumplir con las leyes y regulaciones contra el blanqueo de capitales de manera más eficiente.
Los trabajos contra el blanqueo de capitales se pueden encontrar en varios departamentos de una organización, desde TI hasta finanzas, investigación, cumplimiento, derecho y, por supuesto, investigación y aplicación de la ley.
En el sector privado, los especialistas certificados en la lucha contra el blanqueo de capitales y los expertos financieros ayudan a las organizaciones a cumplir con la normativa, y pueden ayudar a descubrir posibles esquemas contra el blanqueo de capitales. En el sector público, hay tres carreras profesionales principales en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales: la redacción de políticas, la asesoría jurídica y la aplicación de la ley.
Además de un título y una experiencia laboral, a menudo se requieren certificados contra el blanqueo de capitales para conseguir un trabajo en esta área. Tres certificaciones, asociaciones y formación bien reconocidas contra el blanqueo de capitales incluyen:
