¿Qué es la lucha contra el blanqueo de capitales ?

La Ley contra el Blanqueo de Capitales es un conjunto de varias leyes y políticas que actúan conjuntamente para prevenir y perseguir los delitos de blanqueo de capitales en EE.UU. La lucha contra los blanqueadores de capitales también implica la colaboración entre varias organizaciones gubernamentales nacionales e internacionales, ya que este delito suele tener lugar en varios países. A continuación se presentan resúmenes de algunas de las leyes estadounidenses más notables que protegen contra el blanqueo de capitales.

Estas leyes y organizaciones incluyen:

Ley de Secreto Bancario (BSA): la BSA, también conocida como Ley de Información sobre Divisas y Transacciones Extranjeras, se promulgó en 1970 y fue la primera ley que pretendía evitar y procesar el blanqueo de capitales a través de bancos y otras instituciones financieras. La Ley de Secreto Bancario exige que los bancos cooperen con las investigaciones gubernamentales para combatir la financiación de actividades ilegales mediante el seguimiento de los movimientos de dinero. Por ejemplo, requiere que los bancos completen un informe de transacciones de divisas (CTR) para cualquier transacción en efectivo que supere los 10 000 USD.

Ley de Control del Blanqueo de Capitales: esta ley se creó en 1986 y convirtió el blanqueo de capitales en un delito federal. Su principal objetivo es frenar el blanqueo de capitales por parte de los cárteles de la droga. Permite al gobierno confiscar bienes sin acusar a nadie de un delito. La ley también amplió el CTR para incluir cualquier transacción superior a 10 000, no sólo el dinero en efectivo.

Ley Annunzio-Wylie contra el Blanqueo de Capitales: esta ley de 1992 se centra principalmente en los bancos. Les exige que implementen prácticas de prevención contra el blanqueo de capitales y los penaliza por permitir que los delincuentes utilicen sus instituciones con fines de blanqueo de capitales. Introdujo los Informes de Actividades Sospechosas (SAR) que los bancos deben completar si se sospecha que un cliente o una transacción tiene señales de blanqueo de capitales.

Ley Patriótica: se aplicó tras los ataques terroristas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001 y su objetivo es rastrear y combatir la financiación del terrorismo (CFT) y las actividades terroristas mediante el blanqueo de capitales. Fortaleció la colaboración entre los bancos y las unidades antiterroristas dentro del gobierno, y aumentó las multas y sentencias por blanqueo de capitales. Un punto esencial de la Ley Patriótica son los Programas de Identificación de Clientes (CIP), también conocidos como conozca a su cliente (KYC), que obligan a los bancos a investigar a sus clientes.

FinCEN: la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) amplió los reglamentos de la BSA y la Ley Patriótica e implementó normas estrictas de diligencia debida con los clientes que las instituciones financieras deben cumplir.

Varias organizaciones gubernamentales nacionales e internacionales, instituciones y cuerpos de seguridad luchan contra el blanqueo de capitales en todo el mundo.