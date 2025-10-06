¿Qué es la integración B2B?

Trabaje y comercie con sus clientes y proveedores de forma más eficaz
Informe de IDC: El valor comercial de IBM Sterling
Persona que trabaja en una oficina oscura
¿Qué es la integración B2B?

La integración business-to-business (B2B) es la automatización de los procesos empresariales y de la comunicación entre dos o más organizaciones. Les permite trabajar y comerciar de forma más eficaz con sus clientes, proveedores y socios de negocios mediante la automatización de sus principales procesos empresariales. El software de integración B2B proporciona la arquitectura necesaria para digitalizar la información y dirigirla rápidamente a través del ecosistema comercial de una organización.

 

¿Qué es una plataforma de integración B2B?
Una plataforma de integración B2B ayuda a las empresas a integrar todos sus procesos complejos intercambio de datos electrónicos (EDI) y B2B entre sus comunidades de socios en un único gateway. La plataforma recopila datos de las aplicaciones de origen, convierte los datos en formatos estandarizados y, luego, envía los documentos al socio de negocios utilizando el protocolo de transporte adecuado. El software de integración B2B está disponible para su uso en las instalaciones o se puede acceder a los servicios de integración a través de los servicios en nube hospedados.
Descubra cómo Coastal Pacific migró 3.5 millones de transacciones EDI
¿Por qué es importante la integración B2B?

La digitalización está impulsando las expectativas de asociados y clientes. Las organizaciones están descubriendo que el procesamiento de información manual, lento, ineficiente y propenso a errores no es sostenible en un mundo conectado digitalmente. Y cada negocio tiene su propia mezcla de sistemas y aplicaciones para el intercambio de archivos y mensajes con socios. Tener tecnologías diferentes dificulta la comunicación.

Para lograr objetivos como aumentar los ingresos, acelerar el tiempo de comercialización y mejorar la eficiencia, las organizaciones necesitan una red comercial exitosa, y eso requiere una solución de integración B2B moderna.1 Con las herramientas B2B adecuadas, las organizaciones pueden conectarse digitalmente y comunicarse de manera rápida y confiable. Esto puede reducir el tiempo necesario para lanzar nuevos productos y servicios al mercado y ayudar a las empresas a lograr la agilidad y agilidad que necesitan para competir.

 Lea el documento de IDC para descubrir cómo realizar los beneficios de integración B2B
Principales funcionalidades de la integración B2B
Adaptadores de comunicaciones

Nunca diga no a una solicitud de incorporación. Brinda soporte a protocolos de comunicaciones de Internet de gran seguridad, incluidos AS2, SFTP, MQ, HTTP, Connect:Direct y otros.
Integración de aplicaciones

Incluye adaptadores para conectarse a los sistemas de backend, incluidas las bases de datos, SAP, así como el almacenamiento de objetos en la nube con AWS S3 Client Adapter.
Motor de conversión

Transformación potente de cualquier tipo (any-to-any). Convierte documentos de un formato a otro.
Software de correlación

Habilita la visualización de campos de datos y muestra las relaciones entre documentos.
Seguimiento de mensajes y creación de informes

Proporciona gestión de eventos y la elaboración de informes, auditoría en paneles de control centralizados que le permiten ampliar la información de estado y la actividad en tiempo real a los administradores del sistema y a sus asociados.
Cifrado

Cifre datos en reposo o en movimiento. Robusta gestión de certificados que incluye soporte de claves y algoritmos modernos.
Validación de datos

Aplica reglas de negocio con modelado de procesos de negocio gráfico a la información que se envía para identificar cualquier error.
Compresión

Permite que los archivos grandes se envíen más rápido. Las características incluyen archivos de cualquier tamaño y la transferencia de mensajes.
Estudios de caso de integración B2B

La cadena de suministro de la compañía supera los 29 millones de transacciones por día

 

Li & Fung necesitaba asegurar que su solución de gestión de la cadena de suministro podría escalar para manejar picos exponenciales en las transacciones durante el evento de ventas del Día del Soltero en China. La empresa trabajó con IBM Services para probar y ajustar su solución IBM Sterling B2B Integrator, lo que le permitió procesar volúmenes máximos de hasta un millón de transacciones por hora.
Soluciones relacionadas
Integración B2B

Integre procesos B2B y EDI complejos a través de las distintas comunidades de socios en un único gateway con esta plataforma altamente flexible.

 Explore IBM Sterling B2B Integrator
Transformación de datos

Ayuda a automatizar la transformación compleja y la validación de datos en medio de una gama de diferentes formatos y estándares.

 Explore IBM Sterling Transformation Extender
Buzón de correo de alta disponibilidad

Demanda de soluciones de alta disponibilidad y redundancia con una solución de almacenamiento de datos sólida y confiable.

 Explore IBM Sterling Global Mailbox
Gateway de archivos

Permite consolidar todas las transferencias de archivos basadas en Internet en un único gateway escalable, seguro y siempre activo.

 Explore IBM Sterling File Gateway
Abordaje de socios

Reduzca el tiempo y los recursos necesarios para el abordaje de nuevos socios, al tiempo que gestiona y mantiene a los socios existentes.

 Explore IBM Partner Engagement Manager
Transparencia en la cadena de suministro

Optimice la colaboración de su cadena de suministro digitalizando y automatizando las transacciones B2B.

 Explore IBM Supply Chain Business Network
Recursos
Vista aérea de edificios de una ciudad
Instantánea del valor empresarial de IDC
Consulte los resultados de la investigación de IDC, que demuestra el importante valor empresarial que los clientes de IBM están logrando con la integración de IBM Sterling B2B y las soluciones de transferencia gestionada de archivos. (PDF, 1.5 MB)
Equipo que trabaja con la aplicación en el dispositivo móvil con papel.
Documento informativo del valor empresarial de IDC
Descubra cómo los clientes de IBM están realizando un valor empresarial con el portafolio de IBM Sterling, líder en el espacio de intercambio de datos B2B que permite una gestión eficaz de las plataformas B2B.
Hombre que trabaja en ordenador
Evaluación de madurez de intercambio de datos de IBM
Realice la evaluación de madurez de IBM Data Exchange para ver cómo su empresa puede reducir los costos y mejorar la eficiencia.