¿Qué es la integración B2B?

La integración business-to-business (B2B) es la automatización de los procesos empresariales y de la comunicación entre dos o más organizaciones. Les permite trabajar y comerciar de forma más eficaz con sus clientes, proveedores y socios de negocios mediante la automatización de sus principales procesos empresariales. El software de integración B2B proporciona la arquitectura necesaria para digitalizar la información y dirigirla rápidamente a través del ecosistema comercial de una organización.

¿Qué es una plataforma de integración B2B?

Una plataforma de integración B2B ayuda a las empresas a integrar todos sus procesos complejos intercambio de datos electrónicos (EDI) y B2B entre sus comunidades de socios en un único gateway. La plataforma recopila datos de las aplicaciones de origen, convierte los datos en formatos estandarizados y, luego, envía los documentos al socio de negocios utilizando el protocolo de transporte adecuado. El software de integración B2B está disponible para su uso en las instalaciones o se puede acceder a los servicios de integración a través de los servicios en nube hospedados.