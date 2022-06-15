¿Qué es BizOps?

BizOps reúne las operaciones empresariales y de TI, utilizando datos para correlacionar los objetivos empresariales y los KPI con las operaciones de TI afiliadas y viceversa.

Supongamos que el objetivo empresarial es completar todos los pedidos en un plazo de 24 horas. El "piloto automático" supervisará los eventos empresariales relacionados con los procesos de pedido y cumplimiento. Por otro lado, supervisará los eventos de TI de los sistemas que ejecutan dichos procesos. Con el tiempo, el entrenamiento y los datos suficientes, su solución BizOps podrá predecir cuándo no se alcanzará el KPI de 24 horas, indicando los motivos y cómo mejorar.

Este concepto no es nuevo. Lo nuevo es la eficacia con la que ahora podemos reunir estos elementos, gracias a la enorme cantidad de datos generados y capturados a través de la transformación digital. "Gran parte del negocio ahora se implementa a través de TI", dice Bailey. "Pensemos en los bancos físicos que se trasladan a la banca en línea y el comercio minorista que se traslada al comercio electrónico. ¿Y las partes del negocio que no están implementadas en TI? Lo más probable es que estén gestionadas por TI".

Como menciona Bailey, los humanos pueden estar recogiendo y empaquetando en almacenes, pero esa actividad la gestiona el departamento de TI. Para cualquier proceso de extremo a extremo, cada etapa la implementa o gestiona la TI. Y ese nivel de participación de los sistemas de TI es lo que nos brinda una oportunidad inigualable de recopilar datos sobre la ejecución del negocio, un gran paso para poner su negocio en piloto automático para obtener una ventaja competitiva.