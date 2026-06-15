Die Sicherheitsautomatisierung ist ein grundlegender Bestandteil der DevSecOps-Praktiken (Entwicklung, Sicherheit und Betrieb), bei denen Sicherheitsmaßnahmen direkt in die Workflows der Softwarebereitstellung integriert werden. DevSecOps kann durch schnellere Reaktionszeiten und weniger manuelle Fehler zum Schutz vor Cyberangriffen beitragen.

Das automatisierte Sicherheitslücken-Scanning führt proaktiv systematische Überprüfungen eines IT-Systems, beispielsweise einer Anwendung, auf bekannte Sicherheitslücken durch. Auch wenn sich damit bisher unbekannte Sicherheitslücken – wie beispielsweise solche, die als Zero-Day-Exploits gekennzeichnet sind – nicht identifizieren lassen, kann das automatisierte Scannen dennoch dazu beitragen, gängige Schwachstellen und Gefährdungen (Common Vulnerabilities and Exposures, CVEs) zu erkennen und zu beheben.

Die automatisierte Verwaltung vertraulicher Daten speichert, wechselt, verteilt und widerruft sensible Zugangsdaten wie API-Schlüssel, ohne dass das Risiko fest programmierter Zugangsdaten oder von Betriebsausfällen besteht. Die automatisierte Abhängigkeitsanalyse untersucht die Beziehungen zwischen Komponenten, um Sicherheit und Compliance zu gewährleisten. Automatisierte Richtliniendurchsetzung und Compliance-Prüfungen optimieren die Sicherheitspraktiken weiter.

KI-gestützter Betrieb (AIOps) nutzt KI zur Automatisierung und Verbesserung des IT-Servicemanagements und -betriebs durch Anomalieerkennung, Ereigniskorrelation, Ursachenanalyse und prädiktive Behebung sowie durch andere Anwendungsfälle.