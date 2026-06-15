Traditionelle Softwareentwicklung kann ein zeitaufwändiger Prozess voller sich wiederholender, fehleranfälliger Aufgaben sein. Die Entwickler müssen Code schreiben und testen, der alle notwendigen Sicherheits- und regulatorischen Anforderungen erfüllt, und ihn dann in der Produktionsumgebung bereitstellen. Die Automatisierung dieser Prozesse kann zu einem schnelleren, leicht skalierbaren Softwareentwicklungsprozess mit stärkerer Qualitätssicherung (QA) und Sicherheit führen.
Die SDLC-Automatisierung kann auch helfen, die Softwarebereitstellung mit übergeordneten Geschäftszielen in Einklang zu bringen. Iterative Innovationen werden beschleunigt, während Unternehmen von einer verbesserten operativen Resilienz und geringeren Risiken profitieren. Das Aufkommen der KI-unterstützten Softwareentwicklung hat die Fähigkeit zur Automatisierung von Workflows weiter erweitert, die Produktivität gesteigert und DevOps mit KI im SDLC optimiert.
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Auf Unternehmensebene fungiert die SDLC-Automatisierung als Betriebsmodell für die Softwarebereitstellung. Entwicklung, Betrieb, Sicherheit und Governance sind alle in standardisierte, automatisierte Workflows integriert.
Zu den Komponenten eines automatisierten SDLC-Prozesses gehören:
Workflow-Orchestrierung ist der Einsatz von Automatisierung zur Koordination, Planung und Verwaltung vernetzter, automatisierter Aufgaben über Systeme, Teams und Anwendungen hinweg. Während sich die Workflow-Automatisierung auf die Automatisierung einzelner Aufgaben konzentriert, vereint die Workflow-Orchestrierung diese Aufgaben zu einem optimierten, automatisierten digitalen Workflow für ein reibungsloseres Projektmanagement.
Orchestrierung betont die End-to-End-Aufgabenausführung, die Planung und Ausführung von Aufgaben in der richtigen Reihenfolge, um Abhängigkeiten zu berücksichtigen. Viele Workflow-Orchestrierungsplattformen nutzen KI, maschinelles Lernen (ML) und Low-Code-Tools, um Entwicklungsabläufe zu erstellen und zu optimieren. Die Orchestrierung automatisiert Aufgaben mithilfe von Skripten, APIs (Programmierschnittstellen) und ereignisgesteuerten Auslösern und automatisiert gleichzeitig die Übergabe.
In der Planungsphase nutzt das automatisierte Backlog-Management KI-Assistenten und programmierte Regeln, um doppelte oder veraltete Aufgaben zu identifizieren und zu entfernen, User Stories zu erstellen sowie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Erledigung der Aufgaben abzuschätzen. Die automatisierte Anforderungsanalyse und -verfolgung verbindet die Projektanforderungen dynamisch mit der Entwicklung und unterstützt so die Rückverfolgbarkeit und Auswirkungsanalyse in Echtzeit.
CI/CD-Pipelines bilden das operative Rückgrat der Softwareentwicklungsautomatisierung. Eine CI/CD-Pipeline ist ein DevOps-Workflow, der die Softwarelieferung durch automatisierte Code-Qualitätssicherung optimiert und gleichzeitig die menschliche Aufsicht bewahrt.
Continuous Integration enthält Code in zentralen Repositories, die von Versionskontroll- und Verzweigungssystemen verwaltet werden, sodass Entwickler unabhängig und gleichzeitig arbeiten können, bevor Änderungen ins System übertragen werden. Entwickler reichen Codeänderungen über Pull-Anfragen ein, die automatisierte Build-, Test- und Validierungs-Workflows auslösen. Genehmigte Änderungen werden anschließend in den Hauptzweig zusammengeführt.
Nach der Validierung werden die genehmigten Codeänderungen im Rahmen der kontinuierlichen Bereitstellung in Test-, Staging- oder Produktionsumgebungen bereitgestellt. Kontinuierliche Bereitstellungsmodelle geben validierte Codeänderungen automatisch in der Produktion frei.
Unternehmen können die Konfiguration, Verwaltung und Zuweisung von IT-Infrastruktur-Ressourcen wie Servern, Containern und Cloud automatisieren. Infrastructure as Code (IaC) automatisiert die Bereitstellung und Verwaltung der Infrastruktur durch Verwendung von Konfigurationsdateien anstelle manueller Prozesse wie visuelle Diagramme und Tabellenkalkulationen.
Nach der Bereitstellung überwachen automatisierte Systeme Metriken wie Latenz, Fehlerraten und Fehlerprotokolle. Wenn ein Fehler erkannt wird, kann das System automatisch per Rollback auf die letzte bekannte stabile Version zurücksetzen – so werden Ausfallzeiten minimiert und die Erfahrung ohne manuelles Eingreifen erhalten.
Automatisierte Observability-Plattformen sammeln Protokolle, Metriken und Traces in Entwicklungs- und Produktionsumgebungen und ermöglichen so eine schnellere Fehlerbehebung und kontinuierliche Leistungsoptimierung.
IaC-Plattformen sind ein Kernbestandteil der Automatisierungspraktiken des Konfigurationsmanagements (CM), die politikgesteuerte, codebasierte Prozesse zur Wartung von Servern, Netzwerken und Anwendungen verwenden. CM hilft, manuelle Fehler zu vermeiden und Konfigurationsdrift zu mindern: die allmähliche Abweichung eines Systems von seinem beabsichtigten Ausgangszustand.
Die Umgebungsbereitstellung – der automatisierte Prozess zur Konfiguration und Verwaltung der Umgebung einer Anwendung – ist kritisch für eine kontinuierliche Bereitstellung. Umgebungen bestehen aus der Infrastruktur, den Konfigurationen und den Abhängigkeiten, die für den Betrieb der Anwendung erforderlich sind.
Entwicklungsteams können eine Reihe von Testmethoden für die automatisierte Qualitätssicherung einsetzen. Zu den automatisierten Testmethoden gehören:
Die Sicherheitsautomatisierung ist ein grundlegender Bestandteil der DevSecOps-Praktiken (Entwicklung, Sicherheit und Betrieb), bei denen Sicherheitsmaßnahmen direkt in die Workflows der Softwarebereitstellung integriert werden. DevSecOps kann durch schnellere Reaktionszeiten und weniger manuelle Fehler zum Schutz vor Cyberangriffen beitragen.
Das automatisierte Sicherheitslücken-Scanning führt proaktiv systematische Überprüfungen eines IT-Systems, beispielsweise einer Anwendung, auf bekannte Sicherheitslücken durch. Auch wenn sich damit bisher unbekannte Sicherheitslücken – wie beispielsweise solche, die als Zero-Day-Exploits gekennzeichnet sind – nicht identifizieren lassen, kann das automatisierte Scannen dennoch dazu beitragen, gängige Schwachstellen und Gefährdungen (Common Vulnerabilities and Exposures, CVEs) zu erkennen und zu beheben.
Die automatisierte Verwaltung vertraulicher Daten speichert, wechselt, verteilt und widerruft sensible Zugangsdaten wie API-Schlüssel, ohne dass das Risiko fest programmierter Zugangsdaten oder von Betriebsausfällen besteht. Die automatisierte Abhängigkeitsanalyse untersucht die Beziehungen zwischen Komponenten, um Sicherheit und Compliance zu gewährleisten. Automatisierte Richtliniendurchsetzung und Compliance-Prüfungen optimieren die Sicherheitspraktiken weiter.
KI-gestützter Betrieb (AIOps) nutzt KI zur Automatisierung und Verbesserung des IT-Servicemanagements und -betriebs durch Anomalieerkennung, Ereigniskorrelation, Ursachenanalyse und prädiktive Behebung sowie durch andere Anwendungsfälle.
ML-Modelle sind hervorragend geeignet, Anomalien zu erkennen, die potenzielle Bedrohungen aufdecken können, wie beispielsweise ungewöhnliche Verkehrsspitzen. Wird ein Fehler, ein Defekt oder ein Trend erkannt, kann eine KI-gestützte Ursachenanalyse helfen, den Ursprung aufzudecken. Die vorausschauende Sanierung nutzt KI, um potenzielle Fehler vorherzusagen und zu beheben, bevor es zu Störungen kommt – ähnlich wie die vorausschauende Wartung in einer physischen Anlage.
KI-Tools für die Softwareentwicklung optimieren einige der mühsameren Aspekte des Entwicklungs-Workflows. KI-gestützte Codierungsassistenten können die automatisierte Erstellung von Code und Dokumenten ermöglichen. Die KI-gestützte Testerstellung erstellt, führt aus und pflegt Testfälle eigenständig, entweder auf der Grundlage von Quellcode oder anhand von Prompts in natürlicher Sprache.
IBM Bob arbeitet mit Entwicklern in der Codebasis gemäß konfigurierbaren agentischen Modi zusammen – die Entwickler entscheiden, wie sie Bob helfen sollen, dann erfüllt Bob seine zugewiesene Rolle im SDLC. Dank der Funktionen der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) ist Bob in der Lage, anhand von Prompts in natürlicher Sprache Code zu generieren. Bob Shell erweitert Bobs Engagement in der gesamten Entwicklung und fügt in jeder Phase KI in das SDLC hinzu.
Viele Unternehmen kommunizieren mit ihren Kunden in erster Linie über Software – was bedeutet, dass sichere, zuverlässige Software, die in großem Maßstab bereitgestellt wird, ein entscheidender Wettbewerbsvorteil ist. Schnellere Release-Zyklen, eine strengere Steuerung und eine höhere Konsistenz führen zu agileren Organisationen, die Marktchancen mit geringerem Risiko nutzen können.
Auf Unternehmensebene kann die Automatisierung des Softwareentwicklungszyklus (SDLC) die Entwicklungsteams auf die übergeordneten Geschäftsziele ausrichten und so die Softwarebereitstellung zu einer strategischen Geschäftsfähigkeit machen.
In einem herkömmlichen SDLC kann die manuelle Entwicklung zu höheren Betriebskosten, Engpässen, die die Entwicklungszeiten verlängern, sowie zu Inkonsistenzen zwischen den verschiedenen Umgebungen und Teams führen. Die SDLC-Automatisierung hilft Unternehmen, die Entwicklungsgeschwindigkeit zu steigern und gleichzeitig Governance, Compliance und operative Kontrolle aufrechtzuerhalten, was sie für eine effektive digitale Transformation kritisch macht.
Die Vorteile der SDLC-Automatisierung können sein:
Die Automatisierung des Softwareentwicklungszyklus (SDLC) kann Teams helfen, Entwicklungszyklen zu verkürzen und die Markteinführungszeit zu beschleunigen. Die automatisierte Codegenerierung kann Boilerplate-Code verarbeiten, Autovervollständigungsvorschläge bereitstellen und Funktionen vorschlagen, wodurch Softwareentwickler schneller programmieren können.
Die Automatisierung der Softwarebereitstellung kann zu qualitativ hochwertiger Software führen, indem manuelle Qualitätssicherungsengpässe durch automatisierte Kontrollen entlang der CI/CD-Pipeline ersetzt werden. Unit-, Integration- und Leistungstests für jedes Code-Update helfen, fehlerhafte Releases zu vermeiden. Automatisierte Prüfungen verringern das Risiko menschlicher Fehler und sofortige Prüfungen führen zu schnelleren Feedbackschleifen für Entwicklungsteams.
Während traditionelle manuelle Audits periodisch prüfen, ist kontinuierliche Compliance-Überwachung ein automatisierter Prozess, der die IT-Infrastruktur in Echtzeit mit internen und regulatorischen Richtlinien abgreift. Durch die automatisierte Durchsetzung von Richtlinien wandeln Unternehmen Governance- und Risikorichtlinien in Code um, was Echtzeit- Zugriffskontrollen und andere Sicherheitsvorkehrungen ermöglicht.
In containerisierten Umgebungen nutzen cloud-native Anwendungen automatische Skalierung, um Ressourcen automatisch bereitzustellen und gleichzeitig die Verfügbarkeit durch Selbstheilungsverfahren aufrechtzuerhalten. IaC-Systeme und CI/CD-Pipelines erleichtern den Betrieb verteilter Systeme und Teams.
Im großen Maßstab sorgt das automatische Konfigurationsmanagement dafür, dass große Systeme reibungslos laufen, und die KI-gestützte Überwachung erkennt automatisch Anomalien, löst Warnmeldungen aus und führt bei Bedarf Rollbacks durch.
Dank höherer Geschwindigkeit und Qualität können Unternehmen ihre Produktivität bei geringeren Betriebskosten steigern. Automatisierte Qualitäts- und Sicherheitskontrollen tragen zur Aufrechterhaltung der Betriebszeit bei und minimieren den Wartungsaufwand.
Die Automatisierung des gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung erfordert die Zustimmung der Stakeholder sowie eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit. Zu den Herausforderungen bei der Implementierung der SDLC-Automatisierung gehören:
Unverbundene Plattformen, komplexe Toolchains und Datensilos tragen alle zu fragmentierten Ökosystemen bei. Voneinander getrennte oder doppelt vorhandene Plattformen führen zu einer ineffizienten Ressourcenzuweisung und uneinheitlicher Berichterstattung, während maßgeschneiderte Integrationen und doppelter Arbeitsaufwand die Betriebskosten in die Höhe treiben.
Nicht miteinander vernetzte Tools behindern zudem eine umfassende Datenerfassung und -organisation, die für eine optimale KI-Funktionalität und eine fundierte datengestützte Entscheidungsfindung unerlässlich ist.
Ältere Systeme verfügen häufig über eng gekoppelten Code, gemeinsame monolithische Datenbanken und fragile Abhängigkeiten. Teams müssen ihre Systeme unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen modernisieren, anstatt sich auf eine risikoreiche und fehleranfällige „Big-Bang“-Neuprogrammierung zu verlassen. Zu den Lösungsansätzen gehören die Entkopplung von Daten, die Einführung automatisierter Tests und die Containerisierung.
Teams, die an ihren Entwicklungs-Stack und ihre Infrastruktur gewöhnt sind, könnten bei der Einführung neuer Technologien zögern, insbesondere wenn KI im Spiel ist. Unternehmen sollten Automatisierungsinitiativen mit kulturellen und operativen Veränderungen unterstützen, die DevOps- und Platform Engineering-Reife vorantreiben. Zentralisierte Infrastruktur und bewährte Workflows, bekannt als Golden Paths, verringern die kognitive Belastung und helfen Entwicklern, effizienter zu arbeiten.
Zentralisierte Systeme benötigen gründliche Zugriffskontrollen, um Daten zu schützen. Veraltete Zugriffskontrollen und andere Sicherheitsrichtlinien führen zu dringenden Sicherheitslücken, wenn Unternehmen KI in ihre Unternehmensumgebungen integrieren. Governance-Richtlinien sollten eine verantwortungsvolle Nutzung von KI durch strenge Zugriffskontrollen sowohl für Menschen als auch für KI gewährleisten und gleichzeitig vor einer unbefugten Einführung von KI schützen.
Ohne eine einheitliche Automatisierungsstrategie kann es zu einer unkontrollierten Ausbreitung der Automatisierung kommen: der unregulierten Verbreitung von nicht miteinander vernetzten Automatisierungstools, Skripten, Multiagentensystemen und anderen agentischen KI-Workflows. Infolgedessen sehen sich Unternehmen mit redundanten und fragmentierten Workflows, sich überschneidenden Systemlandschaften sowie Sicherheits- oder Governance-Lücken konfrontiert. Eine gründliche Prüfung ist der erste Schritt zur Behebung der unkontrollierten Ausbreitung der Automatisierung.
Ein unregulierter Einsatz von KI kann katastrophale Folgen haben. Bei unzureichenden Zugriffskontrollen und mangelnder Governance können KI-Agenten sensible Daten unbefugten Dritten zugänglich machen. KI-Programmierassistenten können unsicheren Code erzeugen, der ausnutzbare Sicherheitslücken wie SQL-Injection oder Cross-Site-Scripting enthält. Generative KI-Modelle neigen zudem zu Halluzinationen, weshalb Menschen KI-generierte Ergebnisse in der Regel vor der Umsetzung überprüfen sollten.
Alle Herausforderungen im Zusammenhang mit der Automatisierung der Softwareentwicklung sind überwindbar. Zu den Best Practices für die Implementierung der SDLC-Automatisierung gehören:
Standardisieren Sie Entwicklungs-Workflows: Übernehmen Sie wiederverwendbare Vorlagen, politikgetriebene Pipelines und zentrale Governance.
Priorisieren Sie Änderungen mit großer Wirkung: Konzentrieren Sie Ihre ersten Automatisierungsbemühungen auf Prozesse, die mit hohem Reibungsverlust verbunden, repetitiv und zeitaufwendig sind.
Integrieren Sie Sicherheit von Anfang an: Folgen Sie den DevSecOps-Prinzipien, die auf einem Shift-Left-Ansatz basieren.
Kontinuierliche Leistungsmessung: Übernehmen Sie messbare KPIs wie DORA (DevOps-Forschung und -Bewertung) für hohe Sichtbarkeit und nachweisbaren Return on Investment (ROI).
Förderung der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit: Beseitigen Sie Silos und fördern Sie die Zusammenarbeit zwischen Entwicklern, dem Betrieb, der Sicherheitsabteilung und den Geschäfts-Stakeholdern, um die Maßnahmen auf die Unternehmensstrategie abzustimmen.
Setzen Sie strenge Governance-Richtlinien um: Schaffen Sie überprüfbare und erklärbare KI-Systeme mit hoher Transparenz und umfassender menschlicher Kontrolle.
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