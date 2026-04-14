KI im SDLC

Der Zweck des SDLC ist es, Software von höchster Qualität zu den niedrigsten Kosten in kürzester Zeit zu produzieren. Im Laufe der Geschichte der Softwareentwicklung haben verschiedene Methodiken die Praxis geprägt. In den 1970er Jahren wurde der Prozess durch die Wasserfallmethodik definiert, die verschiedene aufeinanderfolgende Phasen mit Funktionen vorsieht, wobei jede Phase abgeschlossen sein muss, bevor die Entwickler zur nächsten Phase übergehen können.

Im folgenden Jahrzehnt wich die starre Wasserfallmethode der iterativen Entwicklung mit Phasen, die eine teilweise Implementierung, Benutzerfeedback und Verfeinerung ermöglichten. Die 2000er Jahre brachten den flexiblen Entwicklungsansatz hervor, wodurch sich die Disziplin hin zu Zusammenarbeit, verbessertem Feedback und iterativeren Entwicklungszyklen verlagerte. Im folgenden Jahrzehnt setzte sich die DevOps-Praxis durch. Dieses Set kultureller Philosophien, Praktiken und Werkzeuge integrierte die Entwicklung mit den Betriebsteams, um kontinuierliche Integration und kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD) zu ermöglichen.

Diese Innovationen haben den Entwicklungszyklus von Software drastisch verbessert, dennoch birgt der Prozess weiterhin seine Frustrationspotenziale. Entwickler verbringen immer noch ihre Zeit damit, Brände zu löschen, obwohl sie lieber neue Systeme bauen würden. Sie haben es immer noch mit isolierten und fragmentierten Workflows zu tun. In vielen Unternehmen müssen sie sich mit technischen Schulden auseinandersetzen, die sich aus jahrzehntelangen unkoordinierten Lösungen und schnellen Patches ergeben, die nicht mit einer langfristigen Vision implementiert wurden.

Mit der Entwicklung des Transformers, einer Modellarchitektur, die moderne LLMs ermöglichte, machte das Gebiet der KI einen Riesenschritt. OpenAIs Codex, der 2021 eingeführt wurde, ist ein Nachfolger seines GPT-3-Modells und wurde auf riesigen Mengen an öffentlichem Code trainiert. Viele betrachten diese Veröffentlichung als den Beginn des Zeitalters der KI-Codierung. GitHub veröffentlichte später im selben Jahr seinen Codierungsassistenten Copilot, der auf Codex basiert. Zu diesem Zeitpunkt war die Unterstützung von KI-Codierung nicht mehr nur ein Nischeninteresse innerhalb der akademischen Forschung, sondern ein Massenprodukt, das rasch in den Workflows von Unternehmen bereitgestellt wurde.

Im darauffolgenden Jahr brachte OpenAIs ChatGPT das Konzept der Konversation mit einem KI-gestützten Chatbot in den Mainstream. Aber während die Fähigkeit, mit der KI zu kommunizieren, wichtig ist, muss die KI auch in der Lage sein, den breiteren Kontext des Codes zu verstehen, um optimale Empfehlungen geben zu können. Spätere Entwicklungen wie Code Llama ermöglichten größere Kontextfenster und ein besseres kontextuelles Verständnis.

Agentische Systeme stellen die nächste große Innovation dar. Mit Agenten, die denken und handeln können (wie beim ReAct-Framework), könnten LLMs nicht nur denken und sprechen, sondern auch innerhalb einer Entwicklungsumgebung aktiv werden. Agenten konnten nun halbautonom Tools aufrufen und mit einer Codebasis interagieren.

KI-Agenten revolutionieren weiterhin die Softwareentwicklung. Anstatt menschliche Entwickler zu ersetzen, fungieren Agenten als intelligente Ebene, die die Produktivität steigert, die kognitive Belastung reduziert und die Entscheidungsfindung verbessert. Über Planung, Analyse, Codierung, Tests, Bereitstellung und Wartung hinweg verwandelt KI das SDLC in einen noch anpassungsfähigeren, effizienteren und iterativeren Prozess.

Die Revolution geht weiter, und die agentengestützte Codierung hat das Potenzial, einen weitaus größeren Einfluss auf den Entwicklungsprozess auszuüben als Wasserfall, flexible Entwicklung oder DevOps.