Zu den wichtigsten Kriterien zählen Geschwindigkeit (wie schnell es arbeitet), Stabilität (ob es ohne Abstürze funktioniert), Skalierbarkeit (wie reibungslos steigende Lasten bewältigt werden) und Reaktionsfähigkeit (wie schnell es auf Benutzer-Prompts reagiert).

Das Konzept der Software-Performance liegt jeder Computernutzung zugrunde, und eine schlechte Performance kann die Bemühungen eines Unternehmens um eine hochwertige Benutzererfahrung zunichte machen. Wenn Entwickler die Leistungstests nicht ausreichend überwachen oder nicht häufig genug durchführen, kann es zu Leistungsengpässen kommen. Diese Situation kann dazu führen, dass ein System selbst seine typischen Datenverkehrslasten während erwarteter Zeiträume nicht mehr bewältigen kann. Noch problematischer wird es, wenn unerwartete Spitzenauslastungen zu zusätzlicher Nachfrage führen.

Diese Herausforderung könnte den gesamten öffentlichen Betrieb eines Unternehmens gefährden. Der Ruf für dauerhafte Qualität entwickelt sich in der Regel erst nach langer Zeit. Sie können jedoch schnell und dauerhaft beschädigt werden, wenn die Öffentlichkeit anfängt, sich zu fragen, ob ein System oder eine Anwendung zuverlässig funktioniert. Die Geduld der Endbenutzer wird zunehmend zu einem begrenzten Gut. Da der Ruf eines Unternehmens oft auf dem Spiel steht, ist viel auf dem Spiel, wenn Leistungsprobleme zum Thema werden.