在此方法中，数据位于分散的边缘位置，其中包括区域数据中心、现场服务器以及位于用户与数据源附近的其他 IT 基础设施。处理会在本地进行，从而降低数据不断往返于中央设施的需求。如此一来，便可实现更快的响应时间、更低的带宽消耗和更高的弹性。
对于某些行业，本地处理至关重要。例如，在医疗领域，可穿戴设备可追踪患者的生命体征，并提醒护理人员需立即关注的各种变化。在能源领域，电网上的传感器可在发生停电之前检测设备问题并标记故障。
企业越来越依赖企业边缘存储系统来大规模管理海量数据，且十分注重出色的性能、可扩展性和可靠性。随着人工智能 (AI) 的普及以及更多设备连接到网络中，边缘存储已成为组织实时处理数据并采取相应措施的重要组成部分。
高速连接（尤其是 5G）领域的进步，外加云计算、AI 和机器学习 (ML) 的进步，极大地改变了存储基础设施格局，进而提升了边缘存储的作用。
Straits Research 的一项研究发现，全球边缘计算市场在 2024 年的市场价值为 383.2 亿美元，且预计将从 2025 年的 554.4 亿美元增长到 2033 年的 10,656.3 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 高达 44.7%。1
而推动此增长的主要因素则是数据量。据 IDC 称，全球生成的数据预计到 2028 年将达到 393.9 ZB，而这主要源于生成式 AI 及其他技术。2越来越多此类数据将源自并保留在边缘，而不是传输到云端或本地数据中心。
将数据保留在边缘的原因可谓纷繁多样，其中包括数据重力和数据主权。数据重力是指数据倾向于吸引移动成本高昂的应用程序和服务，而数据主权则描述了要求数据保留在特定地理边界内的法规。
安全性则是另一个因素。根据《2025 年 IBM 数据泄露成本报告》，涉及将数据存储在多个环境中的数据泄露事件平均会导致 505 万美元的损失，而识别和遏制此类事件则需 276 天。通过将数据存储在本地边缘而非跨越多个环境，可减少组织需监控和保护的场所。
金融等依赖实时数据处理的行业无法承受将数据路由到远程云所引发的延迟。边缘存储可通过在收集数据的地点对数据进行现场处理和存储来应对该挑战。
AI 存储需求正在进一步加快对边缘存储的需求。随着 AI 推理从集中式数据中心转向分布式设备和设施，对快速本地存储的需求也随之上升。由此推动了更多使用 NVMe 固态硬盘 (SSD) 等高性能存储介质来处理 AI 工作负载，而非依赖云连接。
几十年来，边缘存储在不断发展，而这得益于网络、计算领域的进步，以及向“在更接近数据生成的位置来处理数据”的转变。
其根源可以追溯到 20 世纪 90 年代后期，当时内容分发网络 (CDN) 的建立是为了通过位于用户附近的服务器来提供网页和视频，而不是通过单一的远程来源。更短的距离意味着更快的传递速度。随着这些网络日趋成熟并开始承载应用程序和内容，边缘基础设施能处理的范围也在大幅增长。
到 2000 年代初期，商业边缘计算服务已可处理实际日常任务；例如，需要实时刷新的在线购物车和新闻流。
从那时起，随着 IT 基础设施覆盖更多地点和设备类型，边缘设施的规模和复杂性也随之上升。当今的边缘架构包括边缘服务器、边缘网关、高速网络和本地存储介质，以便在数据来源地附近收集、处理和路由数据。
现代边缘部署已越来越多地融入容器和 Kubernetes，从而帮助组织在跨越运输网络、能源网或零售链等边缘与中央云设施中一致地管理工作负载。
随着组织着手管理更多地点的数据，将存储保持在源头附近已成为构建和管理分布式 IT 基础设施的实用组成部分。
边缘、云和本地环境在现代数据存储和 IT 基础设施中都扮演着重要角色。越来越多组织开始搭配使用这些技术。
大多数大型组织现在都使用这三者，从而围绕哪种存储解决方案最适合其业务需求来构建数据基础设施。
边缘存储采用分布式计算模型。它不会将所有数据保存在一个中心位置，而是在多个物理节点上存储和处理数据。边缘节点会在本地缓存数据，以便在必要时从源服务器拉取数据，同时还会处理来自附近用户或设备的请求，而无需将流量路由回远程数据中心。
几大关键边缘存储组件的细分信息如下：
边缘存储可为跨分布式位置管理数据的组织提供一系列优点：
很多行业会在不同位置生成大量数据，但向中央设施发送所有数据却存在速度不够快、不切实际或不符合成本效益的问题。边缘存储可将数据保存在最需要该数据的地方。
从机器和生产线，工厂会源源不断地产生数据流。通过将此类数据存储在现场，则可在设备问题导致停机之前发现问题。
医院和诊所需处理大量、连续且受到严格监管的数据。通过将其保留在设施内，临床系统便能以所需的速度获得所需的数据，同时满足 HIPAA 合规与数据驻留要求。
当网络出现故障时，边缘存储有助于商店保持营业。销售点系统、监控摄像头和库存工具均可从本地存储运行，并按计划将数据同步到中央系统。对于拥有数百个网点的零售商来说，它也无需通过中央枢纽来路由每笔交易。
电力公司、管道运营商和可再生能源生产商通常会在连接受限的偏远地区开展工作。这些站点不会依赖中央数据中心，而是在本地存储和分析运营数据，并在需要时发回警报。
暖通空调系统、门禁和占用传感器会生成数据，而此数据可推动建筑内部决策，如调节温度、管理门禁或追踪能源使用情况。通过将数据保留在本地，建筑物无需等待云连接进行响应即可开展运营。
边缘存储带来了集中式数据中心所不存在的管理挑战。硬件运行位置偏远，有时甚至处于无人看管的位置，同时也更难始终如一地确保安全性。部分可提供帮助的做法如下：
IBM 荣获 2025 年 Gartner Magic Quadrant 企业存储平台“领导者”称号。我们认为，这一认可彰显了 IBM 致力于提供安全、智能且高性能的存储解决方案，从而助力各组织加速数字化转型。
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IBM® FlashSystem 是企业闪存存储解决方案组合，专为提高速度和可扩展性并强化数据保护能力而设计。
IBM Storage 是一系列数据存储硬件、软件定义的存储和存储管理软件。
IBM 为 Web 服务器和数据中心基础设施提供主动支持，可减少停机时间并提高 IT 可用性。
1 Edge computing market size，Straits Research，2024 年 10 月
2 A Deep Dive Into IDC’s Global AI and Generative AI Spending，IDC，2024 年 8 月 16 日