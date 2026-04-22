高速连接（尤其是 5G）领域的进步，外加云计算、AI 和机器学习 (ML) 的进步，极大地改变了存储基础设施格局，进而提升了边缘存储的作用。

Straits Research 的一项研究发现，全球边缘计算市场在 2024 年的市场价值为 383.2 亿美元，且预计将从 2025 年的 554.4 亿美元增长到 2033 年的 10,656.3 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 高达 44.7%。1

而推动此增长的主要因素则是数据量。据 IDC 称，全球生成的数据预计到 2028 年将达到 393.9 ZB，而这主要源于生成式 AI 及其他技术。2越来越多此类数据将源自并保留在边缘，而不是传输到云端或本地数据中心。

将数据保留在边缘的原因可谓纷繁多样，其中包括数据重力和数据主权。数据重力是指数据倾向于吸引移动成本高昂的应用程序和服务，而数据主权则描述了要求数据保留在特定地理边界内的法规。

安全性则是另一个因素。根据《2025 年 IBM 数据泄露成本报告》，涉及将数据存储在多个环境中的数据泄露事件平均会导致 505 万美元的损失，而识别和遏制此类事件则需 276 天。通过将数据存储在本地边缘而非跨越多个环境，可减少组织需监控和保护的场所。

金融等依赖实时数据处理的行业无法承受将数据路由到远程云所引发的延迟。边缘存储可通过在收集数据的地点对数据进行现场处理和存储来应对该挑战。

AI 存储需求正在进一步加快对边缘存储的需求。随着 AI 推理从集中式数据中心转向分布式设备和设施，对快速本地存储的需求也随之上升。由此推动了更多使用 NVMe 固态硬盘 (SSD) 等高性能存储介质来处理 AI 工作负载，而非依赖云连接。