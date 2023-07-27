利用高性能计算助力解决跨行业复杂挑战

在当今竞争激烈的商业环境中，强大的计算能力至关重要。无论是银行需要快速进行风险分析以应对动荡市场，半导体行业需要优化芯片设计，还是生命科学公司必须通过快速重复的基因组处理与测序实现新突破，高性能计算 (HPC) 都能以超越传统计算方式的速度，成为解决大规模复杂问题的关键。

随着企业寻求解决其最复杂的挑战，IBM Cloud HPC 致力于提供涵盖计算、网络、存储和安全等关键组件的集成解决方案，帮助企业满足客户的合规与效率需求。该解决方案还 内置平台安全与控制功能，旨在让跨行业客户能够将 HPC 作为全托管服务使用，同时帮助其应对第三方和第四方风险。