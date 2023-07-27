利用高性能计算助力解决跨行业复杂挑战

在当今竞争激烈的商业环境中，强大的计算能力至关重要。无论是银行需要快速进行风险分析以应对动荡市场，半导体行业需要优化芯片设计，还是生命科学公司必须通过快速重复的基因组处理与测序实现新突破，高性能计算 (HPC) 都能以超越传统计算方式的速度，成为解决大规模复杂问题的关键。
随着企业寻求解决其最复杂的挑战，IBM Cloud HPC 致力于提供涵盖计算、网络、存储和安全等关键组件的集成解决方案，帮助企业满足客户的合规与效率需求。该解决方案还 内置平台安全与控制功能，旨在让跨行业客户能够将 HPC 作为全托管服务使用，同时帮助其应对第三方和第四方风险。
在金融服务领域，拥有尽可能强大的计算能力对实现峰值性能至关重要。随着银行日益重视弹性运营、性能表现、安全合规，诸多可能影响金融服务业的外部因素都需要其严阵以待。这些因素包括可能显著增加金融机构日常所需计算能力的情况。例如竞争压力、监管报告、安全需求和市场波动都可能要求金融服务机构快速重新评估风险。为此，它们需要能够执行需要高强度计算能力的复杂运算。
为实现预期精度，模型需要更多数据支持以及执行更多迭代和计算的能力。这正是高性能计算 (HPC) 能发挥独特价值的领域——它可提供大规模密集型计算能力。无论部署在本地还是云端，HPC 都能满足这些计算密集型任务所需的性能水平，并帮助组织应对日益演进的监管标准要求。
当前，我们看到金融机构正以前所未有的规模运用高性能计算，例如对市场走势进行蒙特卡洛模拟，并为人工智能 (AI) 和机器学习解决方案提供强大算力，从而帮助企业做出更明智的决策。在数据与生成式 AI 时代，高性能计算是快速处理数据并生成洞察的关键。金融服务机构借助 IBM Cloud HPC Managed Service，可从定制化部署、持续平台支持及应用程序性能优化管理中获益。
随着客户期望不断提升，企业必须加快设计步伐。半导体领域也不例外。过去几年间，我们已经看到半导体对包括交通运输和医疗保健在内的众多行业有多么重要，这也解释了企业为何必须快速开发这类材料。当半导体制造商寻求快速创新时，电子设计自动化 (EDA) 工具便成为关键资产。
与此同时，随着设计进步与复杂度提升，所需计算量也显著增加。我们日益看到各组织转向云端获取这种算力，包括能帮助其更有效管理峰值工作负载的混合云解决方案。IBM Cloud HPC 旨在云端（或突发至云端）提供更强的存储性能、更高的计算能力与更严密的安全防护，并能帮助 EDA 客户优化高性能计算以提升计算软件工作负载性能，从而推动整体效率。
凭借在本地和云端灵活管理计算密集型工作负载的能力，兼具高弹性与高性能，EDA 领域领军者可以利用 IBM Cloud HPC 应对计算需求峰值，同时帮助降低停机风险，从而为战略性研发工作的顺利开展提供支持。
随着生命科学领域可用数据量的增长，那些可能对人们日常生活产生实质性影响的关键发现也迎来了更多机遇。无论是生物技术、制药还是基因组学领域，生命科学公司都亟需尽快实现创新，以帮助尽可能多的人群。
HPC 能使生命科学专业人员近乎实时地处理数据，并生成可能催生新发现的洞察。凭借 HPC 的灵活性和可扩展性，生命科学公司能够更好地管理多样化工作负载，更精准地分析数据，从而优化成果转化。在全球持续面临新型健康挑战的当下，在生命科学领域运用 HPC 有助于提供必要的算力以推动新突破，例如加速新药研发进程。
我们看到高性能计算已成为汽车行业的关键组成部分，被应用于包括计算流体设计 (CFD) 在内的多种功能。CFD 软件是一种实用的处理工具，汽车工程师可借助其分析与流体流动相关的挑战。这包括通过模拟空气动力学来降低空气阻力和摩擦力，以及进行电池模拟以优化电池性能与安全性。所有这些都能在比传统物理测试更少的时间和资源消耗下完成。由于 CFD 仿真规模可能非常庞大，它们需要 HPC 所提供的密集型算力支撑——尤其在需要及时获取结果的情况下。
与此同时，汽车行业也在为未来的挑战做准备。随着自动驾驶汽车和智能功能的兴起，对海量数据的分析需求与分析能力正呈指数级增长。HPC 的强大功能能使汽车制造商更快获取洞察，从而有助于在其研发更安全、更可靠、更高效产品的过程中加速创新进程。HPC 可加速端到端的设计与开发流程——从帮助汽车工程师优化燃料消耗，到借助先进模拟与数据分析提升驾驶安全，贯穿全环节。
在各行各业力求保持竞争力之际，IBM Cloud HPC 旨在帮助其快速分析数据、执行复杂计算、运行密集型模拟等任务。IBM 将其在 IBM® LSF 和 IBM® Symphony 工作负载管理与调度方面的长期经验，与混合云环境中的 IBM Cloud HPC 相结合，我们致力于帮助跨行业客户（包括金融服务、半导体、生命科学、航空航天及汽车领域）利用自动化技术优化高性能计算任务，从而更快实现价值转化、提升性能并降低成本。
此外，结合 IBM® Storage Scale 存储解决方案，IBM Cloud HPC 能够提供全球集成的统一解决方案，旨在帮助用户轻松管理数据、以经济高效的方式在混合环境间迁移数据，并实时执行高性能计算工作负载。
IBM Spectrum LSF Suites 是面向分布式高性能计算 (HPC) 的工作负载管理平台和作业调度程序。
IBM 的混合云 HPC 解决方案可助力应对大规模计算密集型挑战，并加快获取洞察分析的速度。
查找适合企业的业务需求的云基础设施解决方案，并按需扩展资源。