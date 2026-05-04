O que é modernização de data center?

Os data centers tradicionais seguiam um modelo centralizado. Servidores físicos executavam aplicações individuais, as equipes conectavam sistemas de armazenamento a hosts específicos e as configurações de rede exigiam operação manual. Esse modelo funcionava bem quando as cargas de trabalho envolviam a execução de aplicações empresariais, como planejamento de recursos empresariais (ERP) e bancos de dados.

A transição para os data centers modernos começou com a virtualização de servidores, que separou as cargas de trabalho do hardware físico e permitiu que várias aplicações compartilhassem recursos em um único servidor. A infraestrutura definida por software estendeu esse conceito ao armazenamento e às redes.

A introdução de contêineres e do Kubernetes aumentou a portabilidade, permitindo que as aplicações fossem executadas de forma consistente em servidores locais e em plataformas de nuvem privada e pública. Essa abordagem orientada por software para gerenciar todo o data center é chamada de data center definido por software (SDDC).

Hoje, o data center moderno não é mais uma localização fixa. Ele abrange instalações centrais, plataformas baseadas em nuvem e localizações de edge, e as cargas de trabalho migram com base em desempenho, custo, latência e conformidade, e não na proximidade física com o hardware. Esse modelo distribuído de nuvem híbrida dá às organizações a flexibilidade de executar as cargas de trabalho onde elas apresentam o melhor desempenho, enquanto o software e a automação conduzem o provisionamento e o gerenciamento de recursos.

Os data centers de IA vão além: são construídos para as demandas de escala e desempenho das cargas de trabalho de treinamento e inferência de IA que os data centers tradicionais não foram projetados para comportar.