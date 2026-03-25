O que é virtualização de servidores?

A virtualização de servidores é uma função fundamental da TI empresarial moderna. Por exemplo, quando você reserva um voo, transmite um evento de música ao vivo ou acessa uma aplicação da empresa remotamente, os aplicativos executados por trás dessas experiências são invariavelmente hospedados em servidores virtualizados. Essa infraestrutura permite que as organizações executem milhares de cargas de trabalho e reduzam o uso de hardware físico.

Em um ambiente de servidor tradicional, as organizações dedicam um servidor físico a uma aplicação, deixando os servidores em grande parte subutilizados. A virtualização de servidores muda isso. Várias máquinas virtuais (VMs) compartilham um único servidor físico, cada uma com seus próprios recursos dedicados e isoladas das demais. O resultado é uma infraestrutura mais barata de operar, com escalabilidade mais rápida e gestão mais eficiente.

Atualmente, a virtualização de servidores é fundamental para a computação em nuvem e para as operações modernas de data center. Um estudo da SkyQuest estima que o mercado global de virtualização de servidores atingirá USD 9 bilhões em 2024. O relatório prevê que esse valor atingirá USD 13,96 bilhões até 2033, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 5,0%.1

À medida que as organizações consolidam data centers e gerenciam ambientes de multinuvem híbrida, as demandas sobre a infraestrutura virtualizada aumentam. A virtualização de servidores também oferece às organizações a flexibilidade necessária para suportar cargas de trabalho de inteligência artificial (IA) e atender aos requisitos de soberania de dados para o gerenciamento de infraestrutura em diferentes regiões.