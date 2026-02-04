Inteligência artificial Infraestrutura de TI

O que é soberania da IA?

Publicado 04/02/2026
Um centro de controle com muitas telas de computador
By Stephanie Susnjara , Ian Smalley

Definição de soberania da IA

A soberania da IA é a capacidade de uma organização ou nação de controlar seu conjunto de tecnologia de inteligência artificial (IA), incluindo infraestrutura de TI, dados, modelos de IA e operações relacionadas.

Com o aumento da adoção global da IA, a soberania da IA passou de uma preocupação com a residência dos dados para uma estratégia holística. Os sistemas de IA modernos operam continuamente e dependem de dados confidenciais e modelos proprietários. Eles apresentam novos desafios em relação à responsabilidade, auditabilidade e gestão de dados.

As empresas agora precisam ter controle sobre onde os dados residem e como são usados. Elas precisam de governança orientada por IA sobre quem opera as plataformas de IA, onde e como os modelos são implementados e se os requisitos regulatórios são cumpridos.

De forma geral, a soberania da IA vai além das regulamentações típicas de soberania de dados e conformidade de dados. Ela implica preservar a autonomia sobre a segurança de dados e compliance, garantindo a resiliência operacional e preservando a competitividade na era da IA.

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Por que a soberania da IA é importante?

A soberania da IA tornou-se uma prioridade à medida que as organizações expandem suas cargas de trabalho de IA e IA generativa (IA Gen). De acordo com um estudo do IBM Institute for Business Value (IBV), aproximadamente 79% dos executivos entrevistados acreditam que a IA impactará positivamente sua receita até 2030. Essa rápida adoção cria novas dependências na infraestrutura de IA e levanta questões relacionadas a controle, conformidade e concorrência.

De modo geral, a soberania digital tornou-se crucial tanto para governos quanto para empresas. O estudo da IBM 2025 com CEOs mostra que os líderes estão se concentrando em estratégias de IA e nuvem, ao mesmo tempo em que enfrentam desafios relacionados à soberania. Essa tendência está impulsionando o investimento em nuvem soberana e IA que as empresas (de startups a grandes empresas) podem controlar e governar totalmente.

Governos de todo o mundo também estão desenvolvendo recursos soberanos de IA e promovendo estratégias nacionais de IA. Eles fazem isso para proteger questões de segurança nacional e garantir a soberania tecnológica em sistemas de IA no setor público.

Por fim, a tecnologia de IA levanta questões de soberania que vão além da infraestrutura de TI tradicional. Por exemplo, modelos de IA, como modelos de base e grandes modelos de linguagem (LLMs), dependem de treinamento e atualizações contínuas, enquanto a inferência acontece em tempo real em ambientes de TI complexos. Os requisitos regulamentares incluem não somente o armazenamento de dados (por exemplo, armazenamento em nuvem privada), mas também o desempenho dos modelos e as operações de tomada de decisões. Resumindo, tornou-se essencial incorporar o controle na arquitetura do sistema.

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Soberania da IA versus IA soberana

Os termos soberania da IA e IA soberana estão intimamente relacionados e são frequentemente usados de forma intercambiável. Embora frequentemente sejam tratados como sinônimos, compreender suas nuances pode ajudar a esclarecer o que as empresas precisam para alcançar o controle sobre seus sistemas de IA.

  • Soberania da IA: a soberania da IA refere-se ao controle de uma organização ou nação sobre seu ecossistema de IA, incluindo dados, modelos, operações e governança. Inclui a autoridade para determinar como os sistemas de IA são usados, quem os opera e se estão em conformidade com as regras locais.
  • IA soberana: a IA soberana envolve a infraestrutura e recursos técnicos que as organizações desenvolvem e controlam diretamente (por exemplo, data centers, GPUs e computadores). Também inclui modelos de IA desenvolvios, treinados e implementados dentro das fronteiras regionais que usam dados locais.

Em suma, a IA soberana fornece a base técnica necessária para a soberania da IA.

Como funciona a soberania da IA?

A soberania da IA envolve o abandono dos modelos tradicionais de residência e armazenamento de dados. Os sistemas de IA operam continuamente, processam informações confidenciais em tempo real e tomam decisões independentes, que exigem governança e supervisão constantes.

Ela deve ser vista como uma estratégia holística que envolve os seguintes componentes centrais:

  • Soberania de dados
  • Soberania operacional
  • Soberania digital
  • Infraestrutura de IA

Soberania de dados

As organizações garantem que todos os dados usados em sistemas de IA (por exemplo, conjuntos de dados de treinamento, inputs em tempo real, saídas de modelos) permaneçam sujeitos às leis do país ou região onde foram gerados.

A soberania dos dados envolve mais do que local de armazenamento. Ela abrange como os dados fluem pelos pipelines de IA, quem pode acessá-los e como eles são protegidos durante seu ciclo de vida.

Soberania operacional

O controle contínuo sobre os sistemas de IA garante que a infraestrutura crítica esteja sempre ativa e acessível. Este escopo inclui a manutenção da autoridade sobre a disponibilidade do sistema, gestão de desempenho, recuperação de desastres (DR), recuperação cibernética e recursos de automação.

A soberania operacional também inclui a capacidade de auditar operações, modificar configurações e garantir a continuidade dos negócios, mesmo durante interrupções geopolíticas e mudanças regulatórias.

Soberania digital

As organizações devem controlar a tecnologia de IA, incluindo modelos, algoritmos e processos de treinamento, sejam eles proprietários ou de código aberto.

A soberania digital permite que as empresas inspecionem o funcionamento dos modelos, entendam por que tomam decisões específicas e verifiquem se o comportamento da IA está em conformidade com as regras internas e os mandatos regulatórios.

Infraestrutura de IA

A infraestrutura de IA inclui unidades de GPU (por exemplo, GPUs da NVIDIA) para treinamento de LLMs e inferência, data center com capacidade de computação e de armazenamento suficiente, infraestrutura de rede e APIs.

Esses recursos fornecem a base de computação acelerada necessária para apoiar as aplicações de IA e cargas de trabalho em escala.

Modelos de desenvolvimento e implementação de IA

As organizações implementam a soberania da IA por meio de várias estratégias de infraestrutura e IA projetadas para seus requisitos e casos de uso distintos. Essas abordagens incluem:

  • Nuvem pública e nuvem híbrida
  • Nuvem local e distribuída

Nuvem pública e nuvem híbrida

Algumas organizações utilizam configurações de nuvem pública ou nuvem híbrida para cargas de trabalho orientadas por IA. Elas mantêm a soberania por meio de controles como infraestrutura específica da região, chaves de criptografia gerenciadas pelo cliente e estruturas automatizadas de governança.

Muitas vezes desenvolvida sobre bases de nuvem soberana, essa abordagem oferece escalabilidade e eficiência operacional ao mesmo tempo em que preserva o controle sobre os dados e operações.

Nuvem no local e distribuída

Outras empresas optam por modelos locais ou de nuvem distribuída para obter máxima autonomia, operando a infraestrutura de IA em seus próprios data centers ou por meio de provedores controlados localmente.

Essa abordagem ajuda a manter a autoridade direta sobre os fluxos de trabalho e todo o stack de IA.

Benefícios da soberania da IA

A soberania da IA oferece vários benefícios que ajudam as organizações a controlar seus ambientes de IA. À medida que o setor global de IA se expande para alcançar USD 1 trilhão até 2031¹, essas vantagens se tornam cada vez mais cruciais.

As vantagens da soberania da IA incluem os benefícios listados aqui:

  • Segurança e proteção de dados: permite que organizações de setores altamente regulamentados (por exemplo, saúde e finanças) implementem controles de segurança personalizados, acesso zero trust e criptografia aprimorada. Esses recursos de proteção de dados resguardam os dados proprietários, a propriedade intelectual e os modelos operacionais. Essas medidas de cibersegurança também ajudam a proteger contra agentes maliciosos e ameaças à cadeia de suprimentos.
  • Conformidade regulatória e mitigação de riscos: fornece a arquitetura e os controles necessários para demonstrar continuamente a conformidade com as regulamentações (por exemplo, RGPD, HIPAA e a Lei de IA da UE). As organizações podem demonstrar onde os sistemas de IA são executados, como os dados são usados e como as decisões são tomadas. Isso ajuda a evitar penalidades e preserva o acesso ao mercado em todas as jurisdições.
  • Resiliência operacional e continuidade de negócios: reduz a dependência de provedores externos de soluções de IA e de infraestrutura controlada por estrangeiros, oferecendo uma proteção contra interrupções geopolíticas, interrupções de fornecedores e mudanças regulatórias em constante evolução. As organizações também são capazes de manter as operações e proteger as fontes de receita, mesmo quando fatores externos afetam o acesso aos serviços de IA.
  • Vantagem competitiva e inovação de IA: permite que as organizações inovem mais rapidamente, protejam os recursos proprietários e mantenham a competitividade. Ao controlar a infraestrutura e os modelos de IA, as organizações podem fazer o ajuste fino dos sistemas com dados confidenciais e personalizar o comportamento da IA de acordo com requisitos específicos.
  • Sustentabilidade e controle de recursos: permite que as empresas otimizem o consumo de energia e a implementação de recursos com base em prioridades locais, controlando onde e como as cargas de trabalho de IA são executadas, aproveitando fontes de energia renováveis e alinhando as operações aos compromissos ambientais.

Melhores práticas de soberania da IA

Um plano de soberania da IA começa com a definição das melhores práticas que correspondem à infraestrutura existente e aos objetivos de negócios.

Descreva os requisitos da soberania

Estabeleça as necessidades de residência dos dados, obrigações regulatórias, padrões de independência operacional e limites de risco aceitáveis. Use esse plano para ajudar a orientar as decisões arquitetônicas e a seleção de fornecedores ou parcerias.
Desenvolva a soberania na arquitetura

Incorpore controles no nível da infraestrutura em vez de colocá-los em camadas nos sistemas existentes. Esse design inclui painéis de controle operados pelo cliente e uma inferência de IA governada que é executada dentro de limites definidos.
Implemente a supervisão e a auditoria

Implemente a visibilidade em tempo real sobre os fluxos de dados, comportamento dos modelos, padrões de acesso e atividades operacionais. O monitoramento automatizado permite que as organizações demonstrem conformidade sob demanda e detectem violações de soberania.
Mantenha a flexibilidade da implementação

Projete sistemas que possam migrar entre ambientes (por exemplo, no local, nuvem privada, edge) com total interoperabilidade, sem perder o controle da soberania. Essa flexibilidade reduz o lock-in com fornecedor e oferece opções à medida que as regulamentações, as necessidades de negócios e as iniciativas evoluem.
Determine uma governança de IA clara

Crie políticas que definam o uso da IA, os requisitos de tratamento dos dados, os processos de aprovação dos modelos e os procedimentos de resposta a incidentes. A governança de IA garante que os controles técnicos estejam em conformidade com os valores organizacionais e os requisitos regulatórios.

Autores

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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Notas de rodapé

1 Artificial Intelligence—Worldwide, Statista, outubro de 2025