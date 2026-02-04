O que é soberania da IA?

A soberania da IA tornou-se uma prioridade à medida que as organizações expandem suas cargas de trabalho de IA e IA generativa (IA Gen). De acordo com um estudo do IBM Institute for Business Value (IBV), aproximadamente 79% dos executivos entrevistados acreditam que a IA impactará positivamente sua receita até 2030. Essa rápida adoção cria novas dependências na infraestrutura de IA e levanta questões relacionadas a controle, conformidade e concorrência.

De modo geral, a soberania digital tornou-se crucial tanto para governos quanto para empresas. O estudo da IBM 2025 com CEOs mostra que os líderes estão se concentrando em estratégias de IA e nuvem, ao mesmo tempo em que enfrentam desafios relacionados à soberania. Essa tendência está impulsionando o investimento em nuvem soberana e IA que as empresas (de startups a grandes empresas) podem controlar e governar totalmente.

Governos de todo o mundo também estão desenvolvendo recursos soberanos de IA e promovendo estratégias nacionais de IA. Eles fazem isso para proteger questões de segurança nacional e garantir a soberania tecnológica em sistemas de IA no setor público.

Por fim, a tecnologia de IA levanta questões de soberania que vão além da infraestrutura de TI tradicional. Por exemplo, modelos de IA, como modelos de base e grandes modelos de linguagem (LLMs), dependem de treinamento e atualizações contínuas, enquanto a inferência acontece em tempo real em ambientes de TI complexos. Os requisitos regulamentares incluem não somente o armazenamento de dados (por exemplo, armazenamento em nuvem privada), mas também o desempenho dos modelos e as operações de tomada de decisões. Resumindo, tornou-se essencial incorporar o controle na arquitetura do sistema.