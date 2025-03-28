لماذا تُعد ضرورية للأعمال؟



حسبما ورد في تقرير معهد قيمة الأعمال (IBV)، "من دون وجود بيانات موثوقة يمكن الاعتماد عليها، فحتى أفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي ستقدم نتائج خاطئة أو متحيزة أو خطيرة. ومع ذلك، فإن ترتيب منظومة بياناتك ليست بالمهمة السهلة، وهي مهمة بعيدة كل البعد عن الاكتمال في العديد من الشركات."2

بعبارة أخرى، لقد أصبحت جودة البيانات وأمنها وإمكانية الوصول إليها أكثر أهمية من أي وقت مضى.

تتمتع بنية البيانات الفعالة بالمرونة وإطار العمل الفائق اللذين من شأنهما دعم سرعة تلبية احتياجاتك المؤسسية المتغيرة وتوسيع نطاقها وتحديد اتجاهها كما تدعم العديد من حالات الاستخدام، بدءًا من عمليات الأتمتة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وحتى عملية تحسين البيانات.