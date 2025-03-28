بصفتك رئيسًا لقسم للبيانات، فأنت تدرك أن تدفق البيانات بين أيدينا يمكن أن يتيح العديد من الفرص وكذلك التحديات. فنحن لدينا الكثير من البيانات التي يمكننا استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والتعامل مع حالات الاستخدام المهمة، ولكن علينا أيضًا التعامل مع التعقيد المتزايد عبر منظومة البيانات برمتها.
يمكن لبنية البيانات الحديثة الملائمة للغرض أن تتيح إمكانية التوسع التي تحتاجها للتعامل مع النمو الوشيك للبيانات، وذلك حتى تتمكن من تفعيل تقنية الذكاء الاصطناعي وتعزيز منظومة البيانات لديك. فهي أساس عملية توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة ويمكن أن تصبح أكبر عامل تميز تنافسي لديك.
ما المقصود ببنية البيانات؟
بنية البيانات تشير إلى كيفية إدارة بياناتك—بدءًا من جمعها وحتى استهلاكها—باستخدام النماذج والسياسات والقواعد والمعايير التي وضعتها مؤسستك. وهي تساعد محللي البيانات على تكوين فهم حقيقي لبياناتك، مهما كان موقعها، مع مراعاة متطلبات النشر والتطبيق الجديدة خلال نمو أعمالك.
تُعد بنية البيانات ضرورية لتلبية الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات الحديثة، وتطبيق التحليلات المتقدمة، واستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
من البيانات التي تتحكم فيها المؤسسة لا تُستغل1
لماذا تُعد ضرورية للأعمال؟
حسبما ورد في تقرير معهد قيمة الأعمال (IBV)، "من دون وجود بيانات موثوقة يمكن الاعتماد عليها، فحتى أفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي ستقدم نتائج خاطئة أو متحيزة أو خطيرة. ومع ذلك، فإن ترتيب منظومة بياناتك ليست بالمهمة السهلة، وهي مهمة بعيدة كل البعد عن الاكتمال في العديد من الشركات."2
بعبارة أخرى، لقد أصبحت جودة البيانات وأمنها وإمكانية الوصول إليها أكثر أهمية من أي وقت مضى.
تتمتع بنية البيانات الفعالة بالمرونة وإطار العمل الفائق اللذين من شأنهما دعم سرعة تلبية احتياجاتك المؤسسية المتغيرة وتوسيع نطاقها وتحديد اتجاهها كما تدعم العديد من حالات الاستخدام، بدءًا من عمليات الأتمتة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وحتى عملية تحسين البيانات.
البساطة هي الأفضل. صمم بنية بياناتك مع مراعاة الوضوح وسهولة الوصول.
ثمة فرصة للنمو. يمكنك بناء بنيتك بصورة تتيح استيعاب الطلبات المتزايدة.
التغيير لا مفر منه. اختر بنية يمكنها التكيف مع التوسع والتقنيات الجديدة.
معًا أفضل. يجب أن تتوافق بنية بياناتك مع نتائج الأعمال التي تحاول تحقيقها.
يُعد وضع إستراتيجية بيانات مفصلة تحدد التقنيات والعمليات والأشخاص اللازمين لإدارة بياناتك الخطوة الأولى لإنشاء بنية مناسبة للغرض—بنية توفر البيانات باستمرار وبجودة ولكل حالات الاستخدام.
عند بناء بنية بياناتك الحديثة، احرص على وجود العناصر التالية.
مستودع البيانات
يتيح مستودع البيانات إمكانية الوصول إلى البيانات عبر سحابة هجينة من نقطة دخول واحدة، ما يسمح لك بتوحيد البيانات وتنسيقها وإعدادها لنماذج الذكاء الاصطناعي. وهو يجمع بين مرونة بحيرة البيانات وبين أداء وبنية مستودع البيانات. تحتوي معظم حلول المستودعات على طبقات بيانات وصفية ذكية تسهل عليك حصر بياناتك غير المنظمة وتصنيفها.
كما تساعد مستودعات البيانات المؤسسات على بناء سير عمل ميسورة التكلفة قائمة على فهم حقيقي لبياناتهم ومتطلبات أعمالهم الفعلية. وذلك يتيح تحسين سير العمل، ما يحسن التكاليف والأداء، واكتشاف الروابط المخفية في البيانات.
ولإتاحة البيانات التي حسنها وأدارها مستودع البيانات للجميع، يجب عليك أن تفكر في تطبيق نسيج البيانات.
نسيج البيانات
نسيج البيانات هو الخطوة التالية نحو تطوير بنية البيانات وأدوات الإدارة. وهو مصمم لتعزيز الانسيابية عبر خطوط تدفق البيانات والبيئات السحابية المختلفة، ما يسهل وصول المستخدمين النهائيين إلى البيانات بشكل آمن ويسهل عملية استهلاك بيانات الخدمة الذاتية.
تسهل بنية نسيج البيانات عملية التكامل من البداية إلى النهاية باستخدام أنظمة ذكية وآلية تتعلم من خطوط تدفق البيانات لديك. ومن خلال دمج مصادر البيانات المختلفة، يمكن لعالم البيانات لديك تكوين رؤية شاملة لعملائك، متاحة على لوحة معلومات واحدة. ثم تقدم البنية توصيات لتعزيز القيمة التي تحققها بياناتك وزيادة الإنتاجية، ما يسرع الوقت المناسب لتحقيق القيمة من جميع منتجات البيانات لديك.
يُطور نسيج البيانات ضمن مجال معين ويُصمم بحيث يلبي الاحتياجات الخاصة بالمستخدمين والشخصيات والأجهزة من البيانات. فهو يعمل على تعزيز استمرارية البيانات وتوزيع أحمال التشغيل--يجب إلغاء عمليات النسخ غير المدارة--كما يعمل على تحسين حركة البيانات وتقليلها، وتحسين عملية تدفق البيانات للمستخدمين النهائيين. يمكنك تنزيل المخطط لمعرفة مدى تسهيل هذا النهج البنائي لإمكانية الوصول إلى البيانات.
قواعد البيانات
قاعدة البيانات هي مستودع رقمي لتخزين مجموعات البيانات وإدارتها وحمايتها—وهي عنصر أساسي في بنية البيانات.
يجب أن تكون التطبيقات قادرة على تخزين كميات هائلة من البيانات المنظمة وغير المنظمة وإدارتها والتحكم فيها عبر بيئة سحابية هجينة لدعم التحليلات المتقدمة وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي.
ولتفعيل الذكاء الاصطناعي بنجاح، يجب أن توصل مؤسستك قاعدة البيانات المناسبة بأحمال التشغيل المناسبة وبالسعر المناسب. ويجب أن تتميز كل قاعدة بيانات بالموثوقية والأمان وسرعة الاستجابة وأن تكون مصممة خصوصًا لأحمال التشغيل والمتطلبات الخاصة لديك.
في أثناء تحديد كيفية الوصول إلى بياناتك وإدارتها، ستحتاج إلى فحص البنية التحتية لديك بشكل خاص، حيث يمكن من خلالها الوصول إلى بياناتك وإدارتها.
فقد يكون من الضروري تحديث البنية التحتية لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي ومساعدة مهندسي البيانات على الاستجابة لأحمال التشغيل والمتطلبات الحديثة. تتجه العديد من المؤسسات عمدًا نحو تبني نهج السحابة الهجينة الذي يركز على المواءمة بين التقنيات وأهداف العمل، وتعزيز إمكانية التوسع، وتحسين الأداء العام للأعمال.
توفر منصة السحابة الهجينة تجارب متسقة عبر مختلف البيئات وسير العمل والفرق.
توفر البنية جيدة التصميم أساسًا قويًا لطريقة استخدام البيانات في مؤسستك. فالقرارات الواعية المتعلقة بالبنية تساعد على تحقيق الاستفادة الكاملة من السحابة الهجينة وقدرات الذكاء الاصطناعي في تحقيق نتائج الأعمال.
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يمكنك زيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد باستخدام سحابة هجينة تستفيد من بياناتك.
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1 How Strong Is Your Data Balance Sheet?, Scott A. Snyder, Knowledge at Warton, November 2022.
2 CEO decision-making in the age of AI, Global C-suite Series, IBM Institute for Business Value, June 2023.