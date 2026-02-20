Los programas de datos modernos también se enfrentan a retos estructurales que los enfoques manuales no pueden resolver. Más del 50 % de las organizaciones dependen de tres o más herramientas de integración de datos, lo que crea flujos de trabajo fragmentados y una lógica incoherente entre los equipos. Esa fragmentación se convierte en problemas más amplios: los controles de calidad se realizan demasiado tarde, las reglas de gobernanza se desvían de un sistema a otro, las rupturas de linaje no se detectan y las definiciones semánticas no están sincronizadas. En realidad, el 77 % de las organizaciones carece del talento necesario para gestionar tal complejidad.

Estas presiones afectan directamente a los equipos de datos. Los ingenieros dedican entre el 10 y el 30 % de su tiempo a descubrir problemas de datos y entre el 10 y el 30 % a resolverlos: más de 770 horas al año por ingeniero, o más de 40 000 USD en mano de obra desperdiciada. Mientras tanto, los analistas y los usuarios empresariales esperan un promedio de 1 a 4 semanas para obtener los datos que necesitan porque las tareas de integración están aisladas o estancadas.

La gestión de datos agénticos representa un cambio en la forma en que las empresas garantizan la precisión, la calidad y la integridad a escala. En lugar de realizar programar cada transformación o mantener reglas rígidas, las organizaciones pueden introducir agentes de IA para escalar la creación de pipelines, optimizar las operaciones de datos, reducir los cuellos de botella y mantener datos de alta calidad con muchas menos intervenciones manuales. Con operaciones más eficientes y datos confiables a lo largo de todo el ciclo de vida, los equipos de datos pueden centrarse en la estrategia en lugar de en la reelaboración.